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तुला राशिफल 20 अप्रैल 2026:आज तुला राशि वालों के लिए क्या रहेगी हलचल, कैसे बीतेगा आज का दिन

Apr 20, 2026 05:49 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। तुला राशि वालों के पास आज अच्छा दिन है।, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

तुला राशिफल 20 अप्रैल 2026:आज तुला राशि वालों के लिए क्या रहेगी हलचल, कैसे बीतेगा आज का दिन

Libra Horoscope Today for April 20, 2026: एक निष्पक्ष बाउंड्री, एक सीधा जवाब और एक काम का एग्रीमेंट लंबे समय तक चीजों को सही रखता है। आपको आज चीजों को अच्छे से संभालना होगा, तभी चीजें स्मूद चलेंगीं। बुध मीन राशि में शनि और मंगल के विपरीत हैं, ऐसे में बातचीत बहुत मजबूत होगी। सूर्य मेष राशि में हैं तो आपकी अटेंशन पर विश्वास किया जाएगा।इसका सका यह मतलब नहीं है कि आज दिन आपके लिए कठिनाई वाला होगा। आपको यह समझना चाहिए कि किसी बात का ईमानदारी वाला पक्ष है वो हमेशा पॉलिश चीजों से ऊपर ही रहता है। जब किसी मामले के बारे में आपको पता चल जाता है, तो उसके लिए दवाब जो होता है, वो भी कम हो जाता है।

Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल

एक शांत टोन आज काफी कुछ अपने अंदर छिपाए रहेगी। आपको समझ आ जाएगा कि कुछ सही नहीं है, यहां तक कि कोई ना इस मामले में आपसे बहस करेगा और ना ही कोई सीन क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा। आपको समझना है कि प्यार में समस्या नहीं बल्कि एग्री करने की कोशिशों में है। सिंगल लोग आज उस पर्सनेल्टी से इंप्रेस नहीं होगें, जो सिर्फ एक पल ही काम करता है। आप उन लोगों से इंप्रेस होंगे, जो क्लियर फील करते हैं और आसानी से समझ में भी आते हैं। लोग जो रिलेशनशिप में हैं, वो देखेंगे कि आप दोनों में क्लोजनेस जब बढ़ती है जब एक पर्सन हिंट देना बंद करता है और प्लेन बात करना शुरू कर देता है। एक सीधी तरीके से बात करके और प्यारी शाम में आप मूड को लाइट करने की कोशिश कर सकते हैं।

Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल

आज आपकी लाइफ में अधिक डिपेंडिंग रहेगी और क्लिएरिटी की जगह कल्पना होगी। एक काम और टीम का मामला आपको हैवी कर सकता है. क्योंकि आपके आसपास जो काम कर रहा है, वो वहीं कर रहा है जो करना चाहिएथा। इस वजह से काम आपको मैनेजेबल रहेगा, लेकिन थका भी देगा। असल के इश्यू में वर्कलोड का कोई मामला ही नहीं। अगर आप कर्मचारी हैं, तो एक सीधा सादा क्लिएरिफिकेशन आपके पैसों को और एनर्जी दोनों को सेव करेगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो क्लियर उम्मीदें और साफ बातचीत आपको किसी पर्सन को कंफर्टेबल कराने से ज्यादा हेल्प करेगी।स्टूडेंट्स आज सिंपल प्लान के साथ आज अच्छा काम करेगें, आपको फाइनल घंटें के लिए अपने चीजों को फिक्स करना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को भी देखना होगा।

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Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल

आज किसी से तुरंत सहमत हो जाना किसी के जाल में तुरंत फंसने के बराबर है। एक शेयर खर्च, एक सोशल प्लान से, एक गिफ्ट से आज लेना आसान है, लेकिन किसी सवाल का जवाब देना आपके लिए मुश्किल है, खासतौर पर जब आप नहीं चाहते हैं किसी तरह की टेंशन हो। यहां पैसों का मामला नहीं है, जब आप वापस जाएंगे और चीजों को अच्छे से देखेंगे, तो पता चलेगा कि क्या वास्तव में फैसला निष्पक्ष था।आज पैसा आपके लिए आसान रहेगा, खास तौर पर जब आप फैक्ट को मूड से अलग करते हैं। अगर सेविंग, निवेश और ट्रेडिंग का काम हैं, तो आपके लिए फिगर बहुत मायने रखती है ना की टोन और दवाब। एक बैलेंस चॉइस आपकी मदद करेगी।

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Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल

आज बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करेगी, अगर आप बाहर से अच्छे से लेवल बढ़ाएंगे। अगर कुछ ड्रामेटिक भी नहीं हआ तो भी आपको कम पैशेंसलेवल और टाइट शोल्डर्स, थोड़ा दर्द भी आपको परेशान करेगा। ऐसे लक्षण आपमें तब दिखाई देते हैं जब आप अपने अंदर ही अंदर उधेड़बुन करते हैं। आपके लिए चीजें सही भी हो जाएंगी, अहर आप हर चीज के लिए हर समय उपलब्ध होना बंद कर देंगे। आप समय पर खाना खाएं

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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