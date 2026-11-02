आज का तुला राशिफल (2 नवंबर 2026): उच्च राशि में चंद्रमा, भूमिका स्पष्ट रखने पर मन टिकेगा
Tula Rashifal in hindi: नियमित खर्चों की सूची बनाकर देखें कि कौन सी सुविधा उपयोग में आ रही है और कौन सी केवल आदतन जारी है।
दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में, दसवें भाव में रहेगा। काम की उपयोगिता, जिम्मेदारी और अपनी भूमिका स्पष्ट रखने पर मन टिक सकता है। कोई अधूरा काम व्यवस्थित कर लेने से संतोष मिल सकता है, लेकिन उसके बदले तुरंत प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। दिन को केवल व्यस्तता से नहीं, पूरे हुए जरूरी काम से आंकें। यदि घर और कार्यालय की मांग साथ आए तो प्राथमिकता बताना उपयोगी होगा। दूसरों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने के बजाय उनसे जरूरत पूछें। अपनी योजना में थोड़ी खाली गुंजाइश रखें, ताकि अतिरिक्त दायित्व आने पर पहले से तय जरूरी काम प्रभावित न हों।
तुला करियर राशिफल
मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि नियमित अभ्यास, प्रतिस्पर्धा की तैयारी और कमजोर कार्यप्रणाली सुधारने के लिए रचनात्मक संदर्भ देते हैं। परिणाम फिर भी तैयारी और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु उपयोगी पेशेवर परिचय और लक्ष्य की ओर प्रगति की गुंजाइश दिखाते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलें तो सामान्य आश्वासन के बजाय ठोस जानकारी मांगें। नौकरी में समस्या बताते समय अपना प्रस्तावित समाधान भी रखें। कारोबार में संभावित संपर्क की रुचि और वास्तविक प्रतिबद्धता अलग करके देखें। विद्यार्थी कठिन अध्याय को छोटे प्रश्नों में बांटें और पढ़ने के बाद बिना देखे उत्तर लिखें। तुला राशि के पहले भाव में वक्री बुध आवेदन, परिचय और संदेश का आशय दोबारा जांचने का संदर्भ देते हैं। भेजने से पहले नाम, संलग्न दस्तावेज और जरूरी विवरण मिला लें।
तुला धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी जोखिम लेने की इच्छा और समूह से मिलने वाले प्रतिफल की अपेक्षा को साथ परखने की जरूरत बताती है। किसी परिचित की कमाई सुनकर अपना निवेश निर्णय न बदलें। संभावित आमदनी को भुगतान मिलने से पहले उपलब्ध रकम न मानें। यदि संपत्ति या जीवनसाथी के नाम खरीद पर चर्चा हो तो स्वामित्व, भुगतान और आगे की जिम्मेदारी अलग से समझें। कोई प्रस्ताव आकर्षक लगे तो कुल लागत और बाहर निकलने की शर्त पूछें।
तुला लव राशिफल
संबंधों में व्यस्तता के बीच उपलब्ध रहना महत्वपूर्ण होगा। यदि साथी के साथ समय कम मिल रहा है तो बड़ी योजना के बजाय शांत बातचीत का अवसर निकालें। अपनी थकान को दूसरे की गलती की तरह प्रस्तुत न करें। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र निजी पसंद और रिश्ते में अपनी भागीदारी की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। इससे अपनापन अपने आप सुनिश्चित नहीं होता। नए परिचय में आकर्षण के साथ व्यवहार की निरंतरता भी देखें। यदि माता या पिता की देखभाल की जिम्मेदारी है तो उनकी वास्तविक जरूरत पूछकर व्यवस्था करें। परिवार में किसी की तबीयत सुधरने या बिगड़ने का अनुमान दैनिक संकेतों से न लगाएं।
तुला हेल्थ राशिफल
काम में डूबे रहने पर भोजन, पानी और बैठने की मुद्रा की अनदेखी न करें। लगातार एक जगह काम करते हैं तो बीच में उठकर सहज गतिविधि करें। बेचैनी होने पर कई काम खोलने के बजाय सामने का काम सीमित करना मददगार हो सकता है। मन हल्का लगना और शरीर की जरूरतें पूरी होना अलग बातें हैं, इसलिए आराम टालते न रहें। किसी पुरानी शिकायत के लिए चल रही चिकित्सकीय सलाह जारी रखें। परिवार के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो तो अनुमान लगाने के बजाय उनसे बात करें और जरूरत के अनुसार उचित सहायता लें।
क्या करें
जरूरी कामों में वह काम पहले चुनें जिसका अगला कदम स्पष्ट है। किसी पेशेवर संपर्क से सहायता मांगनी हो तो अपना प्रश्न, संबंधित कागज और अपेक्षित जानकारी तैयार रखें, ताकि बातचीत उपयोगी और संक्षिप्त रहे।
क्या न करें
प्रशंसा न मिलने पर पूरे प्रयास को बेकार न मानें। मित्रों के निवेश अनुभव या आकर्षक प्रस्ताव के आधार पर ऐसी आर्थिक प्रतिबद्धता न करें जिसकी लागत, अवधि और जिम्मेदारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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