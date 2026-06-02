तुला राशिफल 2 जून 2026 : तुला राशि के लिए गुरु का गोचर आज आपके लिए क्या खास लाया है?, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। तुला राशि वालों के पास आज अच्छा दिन है।, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Aaj ka tula Rashi ka Rashifal: तुला राशि के लिए 2 जून के दिन गुरु का असर तो रहेगा ही साथ दूसरे ग्रहों के कारण भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। करियर में लाभ तो आप समझ लीजिए कि कहीं नहीं गया है। आपको लवलाइफ में भी इमोशनली पार्टनर का साथ मिलेगा। आपके काम में और फाइनेंस में आपको सफलता हासिल होगी। आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं, कोशिश करें कि उन्हें अपनाएं। लवलाइफ से लेकर हेल्थ, हेल्थ और करियर वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
तुला लव राशिफल
आपको आज के दिन चंद्रमा के असर के कारण आराम करना होगा। इमोशनली जो आप सोच रहे हैं, उसके लिए थोड़ा एनालिसिस कम करें, इससे आप परेशानियों से बच पाएगें। अगर लवर के साथ किसी बात को लेकर आप गलतफहमी का शिकार थे, तो समझ लें कि आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सिंगल लोगों को प्यार अपनी ओर खीचेंगा। इस समय पार्टनर से कोई ऐसी बात ना करें जो आप दोनों में दरार पैदा करे, इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें।
तुला करियर राशिफल
एकेडमिक्स वालों के लिए समय उत्तम है। आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आएगे, आप बिना किसी भटकाव के आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए बुध भी अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन को ये मजबूत करेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से अच्छी होगी। ऑफिस में आपको मीटिंग्स में अपने लेवल पर आइडियाज देने चाहिए, लेकिन आइडिया नहीं इसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी आपको एक प्लान तैयार करना होगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
तुला मनी राशिफल
आर्थिक तौर पर शनि आपके फाइनेंस पर असर डाल रहे हैं। आप अच्छे से अपने आर्थिक चीजों को देख पाएंगे. अच्छे से योजना बना पाएंगे। अच्छे से अपने निवेश को लेकर रिसर्च कर पाएंगे। आप अपने सेविंग प्लान को भी अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। इस समय सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की पंगेबाजी ना लें, सभी सरकारी नियमों का पालन करें। निवेश के मामले में समय अनुकूल है, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं? इसमें कोई समस्या नहीं है।
तुला हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि की स्थिति अच्छी बनी हुई है। मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, जहां से उनकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। इस प्रभाव के कारण आपको अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखना होगा। पंचमेश भी षष्ठ भाव में हैं, इसलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। मानसिक रूप से शांत रहें। आपके मानसिक तौर पर किसी बात को लेकर तनाव होगा। कोई ऐसी बात आपके दिमाग में घर कर गई है। इसलिए इसका तोड़ा आपको निकालना होगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां