तुला राशिफल 2 जुलाई 2026: चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यावहारिक रखेगा
aaj ka tula rashifal: करियर से जुड़े ग्रह संकेत यह बता रहे हैं कि बाहर की उपलब्धि और भीतर का संतुलन दोनों साथ लेकर चलना जरूरी है। दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात मन हल्का कर सकती है।
घर, परिवार और मन की शांति पर ध्यान देने वाला दिन है। कई दिनों से चल रही छोटी टेंशन अब धीरे-धीरे हल्की पड़ सकती है, क्योंकि आपका मन बाहरी भागदौड़ से हटकर अपने लोगों के बीच सुकून ढूंढेगा। परिवार के साथ बैठकर कोई जरूरी बात साफ करना बेहतर रहेगा। माता-पिता, खासकर मां की तरफ से सहयोग या भावनात्मक सहारा मिल सकता है। घर की किसी जरूरत, सजावट, आराम या सुविधा से जुड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए वाहन, घरेलू सामान या बचत की नई योजना पर सोचने का समय बन रहा है, लेकिन फैसला शांत दिमाग से करें। कामकाज के मोर्चे पर जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, फिर भी मन घर की तरफ ज्यादा रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यावहारिक रखेगा और
तुला लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाने का अच्छा समय है। अगर पिछले दिनों कोई बात दिल में अटकी थी, तो उसे आरोप की जगह समझदारी से रखें। साथी की बात बीच में काटने से बचें। सुनना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। विवाहित लोगों के लिए घर की जिम्मेदारियों को बांटकर चलना तालमेल बढ़ाएगा। परिवार के बीच बैठने, साथ भोजन करने या किसी छोटे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से रिश्तों में गर्माहट आएगी। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें। पहले सामने वाले की सोच और स्थिरता को समझें।
तुला करियर राशिफल
काम में आपकी छवि मजबूत करने वाला समय चल रहा है, लेकिन आज गति थोड़ी धीमी रखनी पड़ सकती है। ऑफिस में किसी फाइल, मीटिंग या जवाब के मामले में दोबारा जांच जरूरी होगी, क्योंकि बुध की वक्री चाल जल्दबाजी में छोटी गलती करा सकती है। वरिष्ठों से बात करते समय सीधे रहें, पर कठोर नहीं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें घर के माहौल में पढ़ना ज्यादा असरदार लगेगा। ध्यान भटक रहा हो तो छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं। करियर में नई जिम्मेदारी, टीम के साथ बेहतर तालमेल या किसी पुराने काम की सराहना मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने या भूमिका बदलने का सोच रहे हैं, वे पहले अपनी तैयारी और कागजी हिस्से साफ रखें।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन संभलकर चलने का है, पर पूरी तरह दबाव वाला नहीं। बचत बढ़ाने का विचार अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़े खर्च होंगे, लेकिन उनमें से कुछ जरूरी भी हो सकते हैं। माता-पिता से आर्थिक मदद, सलाह या किसी पुराने खर्च की भरपाई जैसी स्थिति बन सकती है। वाहन, घर या सुविधा से जुड़े सामान पर खर्च करते समय बजट तय रखें। जोखिम भरे निवेश से ज्यादा सुरक्षित और समझदारी वाले विकल्प ठीक रहेंगे। छोटे-छोटे खर्च जोड़कर बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हिसाब लिखकर चलें।
तुला हेल्थ राशिफल
मानसिक राहत मिल सकती है, फिर भी थकान को नजरअंदाज न करें। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो मूड भी बेहतर होगा। देर रात तक जागने, अनियमित खाने या लगातार स्क्रीन पर रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। हल्की सैर, पानी की सही मात्रा और समय पर भोजन आपको संतुलित रखेगा। मन भारी लगे तो थोड़ी देर अकेले शांत बैठना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: हर बात का तुरंत जवाब न दें, थोड़ा ठहरकर बोलेंगे तो दिन आसान रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र