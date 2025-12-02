Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra horoscope today 2 December 2025 aaj Tula Rashi Ka Rashifal in hindi
तुला राशिफल 2 दिसंबर 2025:तुला राशि वालो के ऑफिस विवाद डिप्लोमेसी से कम होंगे, आर्थिक लाइफ में सेविंग्स, रिसर्च काम आएगी

तुला राशिफल 2 दिसंबर 2025:तुला राशि वालो के ऑफिस विवाद डिप्लोमेसी से कम होंगे, आर्थिक लाइफ में सेविंग्स, रिसर्च काम आएगी

संक्षेप:

 Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज धन खर्च सोच-समझकर करें।  

Tue, 2 Dec 2025 05:32 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope for Today 2 December 2025 : इस समय तुला राशि वालों के लिए बैलेंस ऑप्शन आपके दिन में सांजस्य लाते हैं। आज आप शांत महसूस करेंगे और किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। छोटे-छोटे फैसले लेने से आप दूसरों की मदद करते हैं, यह आपको अच्छी प्लानिंग की ओर ले जाते हैं जो विश्वास और आगे बढ़ाती है। आज बात कर कर रहे हैं, तो निष्पक्ष रहें, अधिक से अधिक सुनें, बोले कम। आपको बैलेंस स्टेप्स लेने चाहिए। आपकी लगातार कोशिशों के कारण आपके रिलेशनशिप और भी गहरे हो जाएंगे और काम पहले से बेहतर होते हैं। किसी भी हालत में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। सोच समझतर कदम उठाने से सही नतीजे, सम्मान मिलते हैं जो भविष्य की प्लानिंग और पर्सनेल्टी में भी सहायक होते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आज का दिन रिश्तों में गर्मजोशी लाएगा। है। अगर आपका लवर है या शादीशुदा हैं तो पार्टनर से विनम्र होकर उससे बात करें और छोटी-छोटी बातें आपको एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। इससे आप दोनों में विश्वास मजबूत होगा सिंगल तुला राशि वालों की मुलाकात आज दोस्तों या किसी शेयरिंग एक्टिविटी के जरिए से किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको बात करने में बहुत जल्दी करने से बचना, अपने इमोशंस को नैचुरली बाहर आने दें। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे, इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप करीब आएंगे और अपने बॉन्ड को भी मजबूत करेंगे। आज ईमानदारी से और धैर्य से की गई बात आपके छोटे से पल को खास बना देगी और आप दोनों में सम्मान और इमोशनी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ाएगी।

तुला करियर राशिफल

आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज काम कर रहे हैं, शांत रहकर फोकस करें। उन कामों को पहले करें, जिन्हें फेयरनेस और सावधानी से रिव्यू की जरूरत है। आज आपके साथ काम करने वाले काम की क्वालिटी को नोटिस करेंगे। अगर छोटे विवाद आपमें हो गए हैं, तो डिप्लोमेसी से कम होंगे। इससे आपके लिए सहयोग के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप अपने आइडियाज को स्पष्ट और फैक्ट के साथ सामने लाते हैं, तो तो दूसरे आपको सपोर्ट करेंगे। गपशप और जल्दबाजी में किए गए कमिटमेंट से बचें; स्थिर तौर पर आगे बढ़ें। एक बैलेंस प्लानिंग और छोटी, विश्वसनीय अचीवमेंच आपकी रेपो बनाएंगी।टीम वर्क इस समय आपकी लाइफ में तरक्की के नए मौके आएंगे, जो जल्द ही पदोन्नति की चर्चाओं को जन्म देंगी।

तुला मनी राशिफल

इस समय तुला राशि वालों को अपने बजट को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। अपने बेकार के खर्चों को फिलहाल छोड़ देना चाहिए। इस समय जो सेविंग्स की जा रही है, वो बढ़ रही है। रिस्की डील से आपको बचकर रहना है और आवेग में आकर कुछ भी नहीं खरीदना है, जो आपको बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कुछ खरीददारी का प्लान बना रहे हैंं, तो आपको पहले अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। इनकम को बढ़ाने के छोटे-छोटे तरीके देखें, जैसे कोई छोटा फ्रीलांस काम या बेकारकी चीजों को बेचना। अभी की समझदारी आपकी सेविंग्स को मजबूत करेगी और भविष्य के तनाव को कम करेगी और जल्द ही महत्वपूर्ण प्लानिंग के लिए पैसा जुटाएगी।

ये भी पढ़ें:Aaj Ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

तुला हेल्थ राशिफल

आज सिंपल रुटीन से आपकी हेल्थ को लाभ होगा। आज कोशिश करें कि थोड़ा टहलें, रोजाना अच्छे से पानी पिएं। अगर दिन में थकान महूसस हो तो आपको आराम करना चाहिए। इस समय कोशिश करें कि भारी खाना खाने से बचें। आपको हल्की, पौष्टिक वेज ऑप्शन को खाने के लिए चुनना चाहिए, जो डाइजेशन और एनर्जी दोनों अच्छी देता है। तनाव कम करने के लिए हल्की सांस लेने या थोड़ा स्ट्रेचिंग करने से आपको लाभ होगा। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त से बात करें या आप डायरी भी लिख सकते हैं। छोटे, रोजाना सेल्फ केयर के कदम मूड, पाचन और नींद की क्वालिटी में सुधार करेंगे, जिससे आप आज अधिक एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal tula rashi rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने