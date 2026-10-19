आज का तुला राशिफल (19 अक्टूबर 2026) : आज सुविधा से फैसला वही जो बाद में टेंशन न बनाए
Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले अकेले पाठक किसी बातचीत को तुरंत रिश्ते का नाम देने के बजाय उसकी सहजता देखें। परिवार में मिलने की योजना बने तो तैयारी का पूरा बोझ एक व्यक्ति पर न छोड़ें।
घर की छोटी व्यवस्थाएं ठीक करने से मन का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। आज चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के चौथे भाव में रहेगा। इसलिए घरेलू सुविधा, परिवार की जरूरत और अपने लिए शांत जगह बनाना दिन के मुख्य विषय रहेंगे। सुबह किसी अधूरे घरेलू काम को पूरा करने का मन बने तो पहले उसकी जरूरत तय करें। हर चीज एक साथ बदलना जरूरी नहीं है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना या पुरानी तस्वीरें देखना सहज खुशी दे सकता है। मां या घर के किसी बड़े से बातचीत में उनकी सुविधा भी पूछें। केवल अपनी परेशानी बताने तक बात सीमित न रखें। दोपहर में किसी परिचित का संदेश मिले तो तुरंत मिलने का वादा करने के बजाय अपनी उपलब्धता देखें। शाम को घर का माहौल हल्का रखने के लिए काम की चर्चा सीमित कर सकते हैं। किसी सामान या वाहन की खरीद का विचार आए तो पहले जगह, उपयोग और रखरखाव समझें। सुविधा बढ़ाने वाला फैसला वही होगा जो बाद में नया दबाव न बनाए।
तुला लव राशिफल
अपनों के साथ सादा समय बिताना किसी खास आयोजन से ज्यादा अच्छा लग सकता है। साथी से पूछें कि वह साथ बैठना चाहता है या थोड़ी निजी जगह। राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में निजी खुशी और समूह में शामिल रहने की इच्छा के बीच ऐसा चुनाव करें, जिससे पहले से तय मुलाकात उपेक्षित न हो। दोस्तों के कार्यक्रम के लिए साथी का समय अपने आप उपलब्ध न मानें।
तुला करियर राशिफल
ऑफिस के काम में घर की कोई छोटी जरूरत ध्यान बांट सकती है। जरूरी कॉल और निजी काम के लिए अलग समय तय करना उपयोगी रहेगा। गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में हैं। उनका प्रभाव अपने काम की उपयोगिता समझकर उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने का विवेक दे सकता है, इसलिए रिपोर्ट में केवल मेहनत नहीं, उससे निकला नतीजा भी बताएं। मीटिंग से पहले दो मुख्य बिंदु लिख लें। इससे बात संक्षिप्त रहेगी और अनावश्यक सफाई देने की जरूरत घटेगी। घर से पढ़ने वाले विद्यार्थी मेज पर केवल संबंधित विषय की सामग्री रखें। रुकावट आए तो पूरा सत्र छोड़ने के बजाय छोटा अभ्यास पूरा करें। सहकर्मी की मदद लें, लेकिन अंतिम जांच अपने जिम्मे रखें।
तुला धन राशिफल
घरेलू सुविधा पर खर्च करने का मन हो सकता है। खरीदने से पहले देखें कि पुरानी चीज की मरम्मत या थोड़ी बेहतर व्यवस्था से काम चल सकता है या नहीं। परिवार से किसी रकम पर चर्चा हो तो उसे उपलब्ध पैसा मानकर खर्च शुरू न करें। पहले रकम और जरूरत साफ होने दें। बचत बढ़ाने के लिए बड़ी कटौती जरूरी नहीं है। बार बार होने वाला एक छोटा गैरजरूरी खर्च पहचानना पर्याप्त शुरुआत हो सकती है। ऑनलाइन सामान लेते समय डिलीवरी और वापसी की शर्तें पढ़ें। साझा खरीद में सबकी सहमति लेकर ही भुगतान करें।
तुला हेल्थ राशिफल
आराम का अर्थ पूरे दिन निष्क्रिय रहना नहीं है। शनि मीन राशि के छठे भाव में हैं। उनका प्रभाव रोजमर्रा की देखभाल को टालने के बजाय भोजन, हलचल और आराम का निभाने योग्य क्रम रखने की जिम्मेदारी बताता है। घर के काम के बीच थोड़ा चलना उपयोगी रहेगा। तनाव कम करने के लिए फोन अलग रखकर कुछ देर शांत बैठें। दूसरों की सुविधा जुटाते हुए अपना भोजन न टालें। शाम का समय थोड़ा खाली छोड़ेंगे तो सोने से पहले की भागदौड़ कम हो सकती है।
आज की सलाह: घर की एक छोटी जरूरत पूरी करें, बाकी कामों को क्रम दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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