तुला राशिफल 19 जून 2026:पूरा पैसा एक जगह बांधना सही नहीं, मन की कोई आर्थिक इच्छा पूरी होने का योग
Aaj ka tula Rashifal: एक महत्वपूर्ण काम यह रहेगा कि आज अपनी प्राथमिकताएं लिख लें। जो बात लंबे समय से मन में थी, उसके पूरे होने से राहत महसूस होगी। बस देर दोपहर में जल्द प्रतिक्रिया और बिना पढ़े सहमति देने से बचें।
आज आपके सामने लोगों, संबंधों और तालमेल के मुद्दे साफ होंगे इसलिए दिन की दिशा आपकी बातचीत से तय होगी। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है और कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना भी बन रही है। शुक्रवार का असर संबंधों में नरमी और आकर्षण बढ़ा सकता है। अगर आपका दिन कॉल, मीटिंग, कम्यूट और तय समय वाले कामों से भरा रहता है, तो सुबह की शांत अवधि सबसे उपयोगी रहेगी। किसी जरूरी मीटिंग का समय आगे करना हो, तो सुबह बेहतर है। वरिष्ठ, बड़े भाई बहन या अनुभवी मित्र से सहयोग मिलने के संकेत हैं। समाज या कार्यक्षेत्र में सम्मान भी मिल सकता है। घर का साधारण खाना, जैसे समय पर बनी दाल रोटी, भी आज मन को ज्यादा सुकून देगा बनिस्बत बाहर की जल्दबाजी वाली व्यवस्था के।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में निकटता और सहजता बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। रोमांस के लिए बहुत बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर आराम से भोजन करना, घर की बातों पर मुस्कराते हुए चर्चा करना या दिन के बीच एक अच्छा संदेश भेजना भी काफी रहेगा। बड़े भाई बहन से मदद या भावनात्मक सहारा मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे में अच्छी बातचीत संभव है। अगर किसी से मनमुटाव है, तो पहले आरोप नहीं, स्थिति साफ रखिए। एक गलती से बचें। सामने वाले की उपलब्धता और मनःस्थिति को नजरअंदाज न करें। यही संतुलन आपको प्रिय बनाए रखेगा।
तुला करियर राशिफल
ऑफिस और व्यवसाय दोनों में गति अच्छी रहेगी। जिन कामों के लिए दूसरे लोगों के सहयोग की जरूरत थी, वे आज आगे बढ़ सकते हैं। मीटिंग, पार्टनरशिप चर्चा, क्लाइंट कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग से लाभ की संभावना है। आप अपनी बात संतुलित ढंग से रखेंगे तो असर अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए दिन व्यवस्थित पढ़ाई का है। समूह में पढ़ना, किसी सीनियर से पूछना या टेस्ट की तैयारी करना फायदेमंद रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें वरिष्ठों और टीम के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। कारोबारियों के लिए निवेश या बढ़ोतरी के संकेत हैं, पर केवल नाम देखकर कदम न उठाएं। शर्तें समझना जरूरी है।
तुला धन राशिफल
कमाई अच्छी रह सकती है। लंबे समय से मन की कोई आर्थिक इच्छा पूरी होने का योग बन रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या नियमित बचत की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। फिर भी पूरा पैसा एक ही जगह बांधना ठीक नहीं होगा। घर और निजी सुविधा पर खर्च होंगे, पर संतुलन बना रहेगा। अगर कोई बिल या नियमित भुगतान है, तो आज उसे साफ कर देना मन हल्का करेगा। कमाई के साथ सम्मान भी मिल सकता है, इसलिए पैसों को दिखावे का साधन न बनाएं।
तुला हेल्थ राशिफल
शरीर सामान्य रहेगा, पर पानी कम पीने और लंबे समय तक बैठे रहने से सुस्ती आ सकती है। कमर और किडनी क्षेत्र को आराम देने के लिए बैठने का ढंग ठीक रखें। बाहर का बहुत नमकीन या बहुत मीठा भोजन कम लें। घर का साधारण ताजा खाना आपको बेहतर लगेगा। अगर दिन भर बातचीत ज्यादा है, तो बीच बीच में चुप रहकर सांसों को संतुलित करना भी उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह: पैसे और रिश्ते दोनों में संतुलन रखें, तभी दिन की असली खुशी हाथ आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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