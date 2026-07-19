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तुला राशिफल 19 जुलाई 2026: तुला राशि वालों की सुबह बढ़ सकती है उलझन, शाम तक मिल सकता है कई परेशानियों का समाधान

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तुला राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। सुबह कुछ उलझनें और काम का दबाव रह सकता है, लेकिन शाम तक हालात बेहतर होने की संभावना है। करियर में तैयारी और सतर्कता जरूरी रहेगी, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें।

तुला राशिफल 19 जुलाई 2026: तुला राशि वालों की सुबह बढ़ सकती है उलझन, शाम तक मिल सकता है कई परेशानियों का समाधान

Libra Horoscope Today 19 July 2026: आज की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रह सकती है। एक साथ कई काम सामने आने से समझ नहीं आएगा कि पहले क्या करें। घर की जिम्मेदारियां भी रहेंगी और काम का दबाव भी महसूस होगा। दिन के पहले हिस्से में छोटी-छोटी बातों पर मन परेशान हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक-एक काम निपटाते चलेंगे तो स्थिति खुद संभलने लगेगी। आज किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं रहेगा। अपने जरूरी काम खुद पूरा करने की कोशिश करें। भाई-बहन या किसी करीबी से किसी बात पर राय अलग हो सकती है। ऐसे में बहस करने से बेहतर होगा कि बात को वहीं खत्म कर दें। शाम तक हालात पहले से बेहतर नजर आएंगे और जिन बातों को लेकर सुबह तनाव था, उनका हल भी मिलता दिखाई देगा।

तुला राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आज बातचीत का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखेगा। अगर मन में कोई बात है तो उसे घुमाकर कहने के बजाय साफ शब्दों में रखें। जीवनसाथी या पार्टनर आपकी बात समझना चाहेंगे, लेकिन चुप्पी गलतफहमी बढ़ा सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने से माहौल हल्का रहेगा। शाम को किसी करीबी से खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है।

तुला राशि का करियर राशिफल

काम के मामले में दिन उम्मीद से बेहतर साबित हो सकता है। शुरुआत में कुछ काम अटकते हुए लगेंगे, लेकिन धीरे-धीरे गति मिल जाएगी। नौकरी करने वालों के काम पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहेगी। किसी जरूरी फाइल, ईमेल या मीटिंग में देरी हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी रखें। पढ़ाई करने वाले छात्रों का ध्यान बार-बार भटक सकता है। नए विषय शुरू करने के बजाय पुराने टॉपिक दोहराना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कारोबार करने वालों को किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी की बात सुनकर तुरंत फैसला लेने के बजाय खुद पूरी जानकारी जरूर लें।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल

आज खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। जरूरत और शौक के खर्च में फर्क समझना जरूरी रहेगा। ऑनलाइन खरीदारी या बिना योजना के पैसा खर्च करने से बचें। अगर किसी से पैसा लेना है तो याद दिलाने में संकोच न करें। निवेश के मामले में भी जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिलहाल सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल

भागदौड़ और मानसिक तनाव की वजह से थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी नहीं होने का असर भी दिनभर बना रह सकता है। समय पर खाना खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर समय बिताने से बचें। छोटी-सी सावधानी आपको पूरे दिन बेहतर महसूस कराएगी।

आज की सलाह: हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा ठहरकर लिया गया फैसला आज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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