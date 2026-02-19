तुला राशिफल 19 फरवरी 2026 : आज तुला राशि के पास पैसा आएगा, कुछ लव अफेयर अच्छा टर्न लेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि के पास पैसा आएगा, कुछ लव अफेयर अच्छा टर्न लेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Libra Horoscope Today 19 February 2026 : तुला राशि वाले आज सेंसिबल रहना होगा। आज रिलेशनशिप के मामलों को अच्छे से सोल्व कर लें। आज सभी प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करें। आज आपके पास पैसा आएगा। आपकी हेल्थ भी आज पॉजिटिव रहेगी। आज लव लाइफ में छोटे इश्यूज रहेंगे, इससे आप खुश रहेंगे। आपको काम में सभी चैलेंज से बारे निकलना है।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को रिलेशनशिप में कूल रहना होगा। आपका लवर आपसे चाहता है कि आप एक्सप्रेसिव रहें और खुलकर प्यार में अपने इमोशंस शेयर करें। आपको पार्टनर को भी धैर्य से सुनना होगा। आज आपकी लवलाइफ में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आपको लवलाइफ में पहले की परेशानियों को सुलझान के लिए भी पहल करनी चाहिए। एक रोमांटिक डिनर आप दोनों के लिएएक अच्छा आइडिया रहेगा, जहां आप पार्टनर को खपश कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को मजबूत। आज कुछ कपल्स शादी के लिए तैयार रहेंगे, आपके पैरेंट्स से मंजूरी के लिए भी वो अप्रोच करेंगे। आज पैरेंट्स की मंजूरी मिलने से कुछ लव अफेयर अच्छा टर्न लेंगे। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।
तुला करियर राशिफल
आज आपने गोल्स को लेकर फोकस्ड रहना है। आपको कम्युनिकेसन में आज परेशानी रहेगी। खासकर आप सभी ममालों को सोल्व कर लेंगे। अपने लक्ष्यों की तरफ फोकस्ड रहें और आप टीम के मामले सुलझाते हुए परेशान होंगे।जो लोग एविएशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड से जुड़े हैं, उन लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। इनका बिजनेस खस्ता हाल में हैं। आज स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज में एडमिशन मिल जाएगा।आप आज टैक्स से जुड़े इश्यूज भी हैंडल करने की जरूरत होगी।
तुला मनी राशिफल
आज कुछ बुजुर्गों को पुराने निवेशों से अच्छा पैसा मिलेगा। आपको प्रोपर्टी से जुड़ा विवाद आज अवाइड करना है, खासकर भाई और बहनों के साथ विवाद को कम करें। इसससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आप नई प्रोपर्टी खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं।आप गंभीर तौर पर अपने लिए प्रोपर्टी खरीदने को लेकर विचार कर सकते हैं। आज तुला राशि के व्यापारी प्रमोटर्स के जरिए फंड पाएंगे, ये लोग आप पिछला बकाया भी सभी पेमेंट कर देंगे। आपर स्टॉक मार्केट और ट्रैज में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आज कुछ महिला बिजनेसमैन को विदेश से फंड मिलेगा, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से अच्छा कर लेंगे।
तुला हेल्थ राशिफल
आज आपको सुबह के समय या शाम के समय वॉक करनी चाहिए। आप फ्रेश एयर में जाएंगे, तो आपको दिमाग से शांति मिलेगी। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। आपको खाने में प्रोटीन, विटामिन. कार्बोहाइड्रैट लेना चाहिए। आज का दिन पहाड़ों पर घूमने लायक नहीं है। जिन लोगों को अस्थमा है, उन लोगों को खास तौर पर इसे अवाइड करना चाहिए। आपको छाती से जुड़ी दिक्कत भी है, वो भी वहां ना जाए। आज कुछ महिलाओं के स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट