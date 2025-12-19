तुला राशिफल 19 दिसंबर 2025 :आज तुला वाले गलतफहमी और बहस से बचें, पैसा खूब आएगा

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचें, हेल्थ में खास तौर पर आज अलर्ट रहें

Libra Horoscope Today 19 December 2025 : इस समय तुला राशि वालों को अधिक कम्युनिकेशन की डिमांड कर रहा है। लवअफेयर में इस समय अगर चीजें खराब हैं, तो आपको उन्हें सही करना होगा। अगर तुला राशि वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। आज तुला राशि वालों की मनी और हेल्थ दोनों आपके फेवर में रहेंगी। आज तुला राशि वालों को कोई बड़ी परेशानी परेशान नहीं करेगी। आज तुला राशि वालों को अपना रिलेशनशिप व्राइब्रेंट बनाना है। जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन

तुला लव राशिफल इस समय तुला राशि वालों को अपना प्यार लगातार बरसाना है, इस तरह तुला राशि वाले को खुशनुमा पलों को जिएंगे। अगर कोई तीसरा शख्स आपकी लवलाइफ को प्रभावित कर रहा है, तो आपको खास तौर पर थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में गलतफहमी हो सकती है। आज बहस से बचें और सभी विवादों को सुलझाने के लिए आपको अच्छे से बात करनी है। आपको अपने शब्दों को तोलमोल कर बोलना है, ऐसा ना हो आपकी कोई कही बात आपकी लवलाइफ में झगड़े का कारण बनें, इसलिए वाणी को लेकर सावधान रहना चाहिए। आज विवाह संबंधी फैसले लेने का अच्छा समय है, आज शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकतीहैं। विवाहित महिलाएं गर्भधारण भी कर सकती हैं।

तुला करियर राशिफल आज तुला राशि वालों को पर्फोर्मेंस को लेकर आज छोटे इश्यूज हो सकते हैं। आपको अपने शब्दों को लेकर खास तौर पर सतर्क रहना, खासकर टीम मीटिंग्स में आपको अलर्ट रहना है। आज काम में आपको किसी तरह की बहस से बचना है। आज आप क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करने की जरूरत हो सकती है। कानूनी, गेस्ट, आईटी, बैंकिंग और हेल्थ सर्विस के प्रोफेशनल्स का शेड्यूल बिजी रहने वाला है। हाल ही में अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो आपको अपनी राय देते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सीनियर अधिकारी इसे पसंद नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन को देश की सीमाओं से परे विस्तार करने के अधिक मौके मिलेंगे।

तुला मनी राशिफल आज तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदने के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ महिलाएं आज हो सकता है कि ज्वैलरी भी खरीद सकती हैं। कुछ महिलाएं, जिनके पास धन है, वो स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। कुछ महिलाएं जिनकी फ्रैंड के साथ पैसों को लेकर कोई बात बिगड़ गई हो, वो आज उन लोगों के साथ आर्थिक मामलों को सोल्व कर सकती है, इसके लिए आज का दिन अच्छा है। बिजनेसमैन को प्रवर्तकों के माध्यम से पैसा मिल सकता है। इससे बिजनेस बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

तुला हेल्थ राशिफल आज तुला राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। कुछ महिलाओं को साइनस संक्रमण की शिकायत हो सकती है, जबकि बच्चों में ओरल इंफेक्शन से जुड़ी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस समय खान-पान को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना है। इस समय ऑयली और चिकनाई वाला खाना खाने से बचें। डायबिटीज औरहाई बीपी वाले लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। मेडिकल किट के बिना लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। आज सिंगरेट छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। दोपहर में आज डॉक्टरों को दिखा सकते हैं।

