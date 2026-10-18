आज का तुला राशिफल (18 अक्टूबर 2026) : किसी के कहने पर आर्थिक फैसला टालना असहयोग नहीं, पैसा देखकर उत्तर देना समझदारी
Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि किसी घरेलू बात पर अलग राय हो तो तुरंत सहमति लेने का दबाव न डालें। बच्चों की बात बीच में काटे बिना सुनना भी उपयोगी रहेगा।
बातचीत और छोटे कामों से दिन की रफ्तार बनेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के तीसरे भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के चौथे भाव में जाएगा। शुरुआत में फोन, संदेश, आसपास की आवाजाही या पड़ोसी से जुड़े काम ध्यान मांग सकते हैं। किसी परिचित से सहज बातचीत पुराने संकोच को कम कर सकती है। अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा, लेकिन हर चर्चा को लंबा खींचना जरूरी नहीं। जरूरी काम पहले निपटाएं, ताकि शाम घर की व्यवस्था और अपने आराम के लिए बच सके। घर पहुंचने के बाद भी बाहर की भागदौड़ मन में चलती रहे तो कुछ देर शांत बैठें। शनि मीन राशि के छठे भाव में हैं। उनका प्रभाव काम की सूची में उतनी ही जिम्मेदारी रखने को कहता है, जितनी बिना खुद को थकाए निभा सकें। पड़ोस के किसी छोटे आयोजन में शामिल होने का अवसर मिले तो अपनी सुविधा देखकर हामी भरें। आने जाने की जल्दी में जरूरी सामान और रास्ते की जानकारी जांचना उपयोगी रहेगा।
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रिश्तों में सहज संपर्क अच्छी शुरुआत हो सकता है। किसी पुराने दोस्त को छोटा संदेश भेजना लंबी बातचीत से अधिक आसान लगेगा। साथी के साथ दिनभर की व्यस्तता साझा करें, लेकिन उसे शिकायतों की सूची न बनाएं। राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में निजी लगाव को दोस्तों की प्रतिक्रिया से आंकने के बजाय देखें कि सामने वाला आपके साथ कितना सहज और स्पष्ट है। शाम को परिवार के बीच बैठने से जुड़ाव महसूस हो सकता है।
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काम की शुरुआत उन संदेशों और छोटे जवाबों से करें, जिनके रुकने से दूसरे लोगों का काम अटका है। इसके बाद अपना मुख्य काम पकड़ें। बार बार विषय बदलने से मेहनत ज्यादा और प्रगति कम महसूस हो सकती है। करियर के संदर्भ में गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में हैं। उनका प्रभाव अपनी बात के साथ काम का साफ उदाहरण रखने और मिली प्रतिक्रिया को अगले सुधार में इस्तेमाल करने की समझ दे सकता है। मीटिंग या चर्चा की तैयारी हो तो जरूरी तथ्य एक जगह लिखें। विद्यार्थियों के लिए बोलकर दोहराना और छोटे उत्तर लिखना उपयोगी रहेगा। शाम को घर में पढ़ाई करनी हो तो पहले परिवार को अपने शांत समय की जरूरत बता दें। इससे व्यवधान कम हो सकते हैं।
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छोटे खर्च दिन के अंत में अपेक्षा से अधिक लग सकते हैं। आने जाने, चाय नाश्ते और घरेलू जरूरतों की रकम अलग लिखें। किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ साझा खरीदारी करें तो अपना हिस्सा उसी समय स्पष्ट कर लें। शाम को घर की कोई चीज खरीदने का मन बने तो पहले देखें कि वह सचमुच खत्म हुई है या बस बदलने की इच्छा है। ऑनलाइन भुगतान से पहले नाम और रकम जांचें। परिचित के सुझाव पर कोई आर्थिक फैसला टालना असहयोग नहीं है। अपनी उपलब्ध रकम समझकर उत्तर देना अधिक समझदारी होगी।
आज का तुला हेल्थ राशिफल
लगातार भागदौड़ के बाद बेचैनी को और काम करके दबाने की कोशिश न करें। थोड़ा पानी पिएं और कुछ देर बैठकर सांस सामान्य होने दें। खाने का समय बहुत आगे खिसकाने से ऊर्जा कमजोर महसूस हो सकती है। बाहर हों तो साफ और अपनी सुविधा के अनुसार हल्का भोजन चुनें। शाम को घर लौटकर तुरंत स्क्रीन में डूबने के बजाय कपड़े बदलें और थोड़ा टहलें। सोने से पहले अगले दिन के जरूरी सामान रख देने से मन को काम पूरा होने का संकेत मिलेगा।
आज की सलाह: जरूरी बातचीत पहले करें और शाम का थोड़ा समय घर के लिए बचाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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