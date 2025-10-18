Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 18 अक्टूबर: आज तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, बड़ा फैसला ले सकेंगे

संक्षेप: Libra Horoscope 18 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज समृद्धि आपकी साथी रहेगी। इस वजह से आप बड़े से बड़ा फैसला ले सकेंगे।

Sat, 18 Oct 2025 05:32 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 18 October 2025 : आज रिलेशनशिप और करियरदोनों में ईमानदार रहें। आज ऑफिस में आपके लिए नई जिम्मेदारियां आ रही हैं। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगी। अगर लवलाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तब तक अपना गुस्सा कंट्रोल करें। अगर प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियां हैंडल कर रहे हैं तो आपको ईगो को छोड़ देना चाहिए।

तुला लव राशिफल

रिलेशनशिप में जेंटल और ईमानदार रहें। आने वाले समय में यह साबित भी हो जाएगा। बहस करने को इस समय अवाइड करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। खासकर गुस्सा बिल्कुल ना करें,इससे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। सिंगल लोग किसी पार्टी या समाोह में किसी खास से मिलेंगे। जो लोग लंबी दूरी के रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनसिप में बातचीत को प्राथमिकता दें। लवलाइफ में किसी तीसरे को ना आने दें।

तुला करियर राशिफल

किसी कठीन काम को कर रहे हैं, तो गिवअप ना करें। आपका मैनजमेंट आप पर विश्वास करता है। कुछ जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। आप लोग करियर में रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। जिन लोगों का इंटरव्यू आज शेड्यूल है, वो लोग आज पूरे आत्मविश्वास से इसे अटेंड कर सकते हैं। बिजनेसमैन को ऑपरेशन से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं। जल्द ही इनका समाधान हो जाएगा।

तुला मनी राशिफल

आज समृद्धि आपकी साथी रहेगी। इस वजह से आप बड़े से बड़ा फैसला ले सकेंगे, खासकर निवेश से जुड़ा फैसला ले सकेंगे। बिजनेसमैन आज फंड एकत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंड को बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। अगर किसी प्रोपर्टी को लेकर विवाद है, तो वो आपके पास आ जाएगी। इससे आपका फाइनेंशियल स्टेट्स आगे बढ़ेगा। आप दोपहर में पैसा दान भी कर सकते हैं। किसी के लिए उपहार खरीदने के लिए अच्छा है।

तुला हेल्थ राशिफल

सामान्य हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कुछ लोहगों को हार्ट संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। महिलाओं को आज स्त्री रोग संबंधी दिक्कत हो सकती हैं। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, खासकर कोहनी में। जो लोग पूरी टेस्ट करवाना चाहते हैं, वे टेस्ट करवा सकते हैं। दुर्घटना की संभावना अधिक है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
