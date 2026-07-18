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तुला राशिफल 18 जुलाई 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, काम में मिलेगा लोगों का पूरा साथ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तुला राशि वालों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है। लोगों का सहयोग मिलेगा और आपकी राय को महत्व मिल सकता है। करियर में पुराने काम की सराहना मिलने के साथ नए अवसर भी मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल 18 जुलाई 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, काम में मिलेगा लोगों का पूरा साथ

Libra Horoscope Today 18 July 2026: तुला राशि वालों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा। सुबह से ही लोगों से बातचीत बढ़ेगी। किसी पुराने जानने वाले का फोन आ सकता है या किसी जरूरी काम में उसका साथ मिल सकता है। अगर ऑफिस में मीटिंग है या घर में किसी फैसले पर बात होनी है तो आपकी राय को अहमियत मिलेगी। दोपहर तक ज्यादातर जरूरी काम पूरे होने लगेंगे। इसके बाद थोड़ा आराम करने का मन करेगा। पूरे दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश न करें। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो समय का ध्यान रखें। काम को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो नतीजे भी अच्छे मिलेंगे।

तुला राशि का लव राशिफल

रिश्तों में दिन अच्छा रहेगा। अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे ज्यादा देर तक न रखें। खुलकर बात करेंगे तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। शादीशुदा लोग शाम को साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर भी मिल सकती है। घर का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा।

तुला राशि का करियर राशिफल

ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। किसी पुराने काम की तारीफ मिल सकती है। जो लोग कारोबार करते हैं, उन्हें नए ग्राहक या नए काम का मौका मिल सकता है। कोई जरूरी कागज, ईमेल या ऑनलाइन काम करते समय लापरवाही न करें। छात्रों के लिए दिन मेहनत करने का है। जितनी लगन से पढ़ेंगे, उतना ही फायदा मिलेगा। अगर किसी इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने नोट्स एक बार जरूर देख लें।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ रहेंगे। जरूरत की चीजों पर खर्च करना ठीक है, लेकिन सिर्फ मन करने पर खरीदारी करने से बचें। अगर किसी को पैसा देना या लेना है तो हिसाब साफ रखें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर से ज्यादा थकान नहीं रहेगी, लेकिन लगातार काम करने से शाम तक कमजोरी महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी पीते रहें। थोड़ी देर टहलने या खुली हवा में बैठने से अच्छा लगेगा। रात को देर तक मोबाइल देखने से बचें, इससे नींद अच्छी आएगी।

आज की सलाह: लोगों की बात सुनें, लेकिन फैसला अपने सोच-समझकर ही लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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