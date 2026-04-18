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तुला राशिफल 18 अप्रैल 2026: तुला राशि वालों के जीवन में दिनभर रहेगी उथल-पुथल, खर्चों पर रखें नजर, न करें जल्दबाजी

Apr 18, 2026 05:41 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अप्रैल का दिन….

तुला राशिफल 18 अप्रैल 2026: तुला राशि वालों के जीवन में दिनभर रहेगी उथल-पुथल, खर्चों पर रखें नजर, न करें जल्दबाजी

Libra Horoscope Today 18 April 2026, तुला राशिफल : आज हर चीज को बस शांत बनाए रखने की कोशिश उल्टा भारी पड़ सकती है। ऊपर से सब ठीक दिखे, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ लग सकती है। मामला खुली बहस का नहीं है, बल्कि उन बातों का है जिन्हें आदत से दबाया गया और अब वही साफ दिखने लगी हैं। दिन तब बेहतर होगा जब आप सिर्फ शांति को ही सब ठीक होने का संकेत न मानें। एक साफ जवाब, एक छोटी-सी सीमा तय करना या किसी बात को सही तरीके से ठीक करना उम्मीद से ज्यादा राहत दे सकता है। आज ड्रामा या दूरी नहीं, बल्कि साफ और संतुलित व्यवहार काम आएगा। आज जीवन में उथल-पुथल के संकेत हैं।

आगे पढ़ें तुला राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

तुला राशि का लव राशिफल- आज ज्यादा सभ्यता रखने से जरूरी बातें छूट सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक व्यक्ति माहौल शांत रखने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा अंदर ही अंदर महसूस कर रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं है या बराबरी नहीं है। इससे बिना झगड़े के भी दूरी बढ़ सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो आज सिर्फ आकर्षण से बात आगे नहीं बढ़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा जो साफ बोलता हो, समझने में आसान हो और बातों में थकान न दे।छोटी-छोटी बातों में जो संतुलन दिखेगा, वही ज्यादा मायने रखेगा।

तुला राशि का करियर राशिफल- काम में आज असली थकान काम से ज्यादा उलझन से आ सकती है। कोई टीम वर्क, रोल या जिम्मेदारी साफ नहीं होगी, जिससे बार-बार अनुमान लगाकर काम करना पड़ेगा। मुद्दा काम का नहीं, बल्कि उसकी स्पष्टता का है। काम तब आसान होगा जब चीजें साफ कर दी जाएंगी। नौकरी में हैं तो एक सीधी बात कई बार एडजस्ट करने से बेहतर रहेगी।बिजनेस में हैं तो काम का बंटवारा और साफ कम्युनिकेशन ज्यादा जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान बनाकर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल- आज जल्दी “हां” बोलना पैसों के मामले में नुकसान कर सकता है। कोई खर्च, गिफ्ट, प्लान या पेमेंट ऐसा लग सकता है कि मना करना ठीक नहीं होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि वह सही भी है या नहीं। मुद्दा पैसों का नहीं, बल्कि संतुलन का है। पैसों को संभालना तब आसान होगा जब आप बिना भावना मिलाए सीधा हिसाब देखें। कोई साझा खर्च या घर से जुड़ी चीज आज ध्यान मांग सकती है। इन्वेस्टमेंट में भी साफ सोच जरूरी है- छोटा लेकिन सही फैसला ज्यादा काम आएगा।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दबा हुआ तनाव शरीर में दिख सकता है। कंधों में जकड़न, हल्का सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या लोगों से जल्दी थक जाना महसूस हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आप ऊपर से सब ठीक रखने की कोशिश ज्यादा कर रहे होते हैं। आज खुद को थोड़ा आसान रखें। समय पर खाना खाएं, किसी एक थकाने वाली बात से दूरी बनाएं और शाम को हल्का रखें। थोड़ी शांति और कम भागदौड़ आपको जल्दी राहत दे सकती है।

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सलाह- सिर्फ ऊपर-ऊपर की शांति को संतुलन न समझें। जो बात साफ होगी, वही आगे आसान लगेगी।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: वायलेट

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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