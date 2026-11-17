तुला राशिफल (17 नवंबर 2026):मार्गी शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा
Libra 17 November Horoscope in hind:समारोह में जाना हुआ तो साथ बैठने और मिलने-जुलने का अच्छा अवसर होगा। दिन का घरेलू रंग रिश्तों में गर्मजोशी रखेगा। साथ बिताने के लिए ऐसा कार्यक्रम चुनें जिसमें दोनों की रुचि हो।
घर के लिए खरीद का फैसला आगे बढ़ेगा और माता का साथ मजबूत रहेगा। संपत्ति खरीदने की बात चल रही है तो आज उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद भी शुभ रहेगी। सजावट या घर में जगह बढ़ाने की योजना बनने की संभावना है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के चौथे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का सुकून मन खींचेगा, फिर बच्चों और अपनी पसंद के कामों में मन लगेगा। फिल्म या सुखद सैर पर निकलने के योग हैं। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना भी है।
आज का तुला करियर राशिफल
दफ्तर में लगातार जुटे रहने का फायदा मिलने के योग हैं। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि रोज के काम की पकड़ मजबूत करेगा और प्रतिस्पर्धा में ठंडे दिमाग का सहारा देगा। जिस काम को कई बैठकों में थोड़ा करके आगे बढ़ाया गया है, उसमें आज टिककर बैठना उपयोगी रहेगा। साथी के काम की रफ्तार से अपनी तुलना करने की बेचैनी कम होगी। अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्पष्ट रहेगी। पढ़ाई में दोपहर के बाद मन हल्का होगा और रचनात्मक विषय अधिक रुचिकर लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास और अपनी समझ से उत्तर तैयार करने का दिन अनुकूल है। कठिन काम को दिन के तय हिस्से में रखें।
आज का तुला धन राशिफल
खर्च बढ़ने के संकेत साफ हैं। घर को आरामदेह बनाने की इच्छा मजबूत होगी और पसंद की वस्तु पर रकम लगाने का मन रहेगा। कन्या राशि के बारहवें भाव में अपनी नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। संपत्ति के सिलसिले में आगे बढ़ना अनुकूल है, हालांकि अंतिम आर्थिक परिणाम का दावा आज के संकेत नहीं करते। घर में नई चीज लाने की चर्चा उत्साह भरी होगी। सजावट की योजना में परिवार की पसंद भी सामने आएगी। ध्यान रखें, एक खरीद के साथ जुड़ता दूसरा खर्च कुल रकम बढ़ा सकता है। खरीद के लिए पहले अपनी सीमा तय कर लें।
आज का तुला लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सहज रहेंगे। घर के किसी फैसले पर बातचीत में अपनापन होगा और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। माता का समर्थन भावनात्मक भरोसा देगा। उनकी राय सुनते समय मन में स्वीकार का भाव रहेगा। बच्चे अपने लिए आपका समय चाहेंगे और दोपहर के बाद उनके साथ कुछ सुखद पल निकलेंगे। परिवार के साथ फिल्म देखने या पास की सैर की संभावना है।
आज का तुला हेल्थ राशिफल
मन का सुकून घर के वातावरण से जुड़ा रहेगा। दिन की शुरुआत में परिचित जगह और अपने लोगों का साथ अच्छा लगेगा। बाद में रचनात्मक काम या बच्चों के साथ हल्का समय बिताने से ताजगी महसूस होगी। खरीदारी और बाहर के कार्यक्रम साथ रखने पर आराम का समय छोटा पड़ने की संभावना है। संकेत किसी खास बीमारी का दावा नहीं करते। आज सेहत के लिहाज से दिनचर्या को संभालना अधिक उपयोगी रहेगा। मनोरंजन की योजना खुशी देगी, लेकिन देर तक खिंची भागदौड़ थकान बढ़ा सकती है। बाहर जाने और घर लौटने के बीच थोड़ा आराम रखें। शाम का घरेलू माहौल मन को सहज रखेगा।
क्या करें
घर से जुड़े फैसले पर माता की राय के लिए थोड़ा समय निकालें।
क्या न करें
सजावट का उत्साह देखकर एक साथ कई महंगी चीजें तय न करें।
कल का राशिफल
पढ़ाई में सफलता के योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा और सेहत अच्छी रहेगी। पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की संभावना है। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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