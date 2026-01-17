Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 17 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, अलग-अलग सोर्सों से आएगा पैसा

तुला राशिफल 17 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, अलग-अलग सोर्सों से आएगा पैसा

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग हैं।

Jan 17, 2026 06:03 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 17 जनवरी 2026: आज प्रेम संबंधों में चीजों को सही दिशा में रखने की जरूरत है। कामकाज में समझदारी और डिप्लोमैटिक रवैये से मामलों को सुलझाएं और अपना बेस्ट देते रहें। सेहत आज आपका साथ देगी। पार्टनर पर प्यार लुटाएं और रिश्ते में नई ताजगी लाएं। प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। पैसा और सेहत- दोनों ही मामलों में दिन आपके फेवर में रहेगा।

तुला लव राशिफल: आज प्यार भरे रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाए रखें। बहस हो भी जाए तो कड़वे शब्दों से बचें। दिन का दूसरा भाग पार्टनर को घरवालों से मिलवाने या शादी को लेकर फैसला लेने के लिए अच्छा है। दिन की शुरुआत में रिश्ते में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन समय रहते इन्हें सुलझा लेना जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। कुछ पुरुष जातकों की पुराने प्यार से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी भावनाएं जाग सकती हैं। हालांकि शादीशुदा लोगों को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है।

तुला करियर राशिफल: आज ऑफिस का माहौल साफ-सुथरा और कामकाजी रहेगा। नई जिम्मेदारियों के रूप में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपसे नए और क्रिएटिव आइडिया की उम्मीद की जाएगी। कुछ कामों के लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, एचआर और इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों का शेड्यूल काफी टाइट रह सकता है। सैलरी बढ़ने या रोल में बदलाव के संकेत भी मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग बिना ज्यादा दबाव के नए आइडिया शुरू कर सकते हैं।

तुला आर्थिक राशिफल: आज अलग-अलग सोर्स से पैसा आएगा, जिससे जरूरी निवेश से संबंधित फैसले लेने में आसान होगी। रियल एस्टेट में निवेश करने का अच्छा मौका है, भविष्य में फायदा मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी दिन ठीक है। कुछ मौकों पर दोस्त या भाई-बहन से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है। महिलाएं शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद कर सकती हैं। आज दान-पुण्य के लिए भी दिन अच्छा है।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। वायरल बुखार, गले में दर्द या पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को स्किन एलर्जी या हल्का इंफेक्शन परेशान कर सकता है, जिससे दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। दोपहिया वाहन तेज रफ्तार में चलाने से बचें। संतुलित और हल्का खाना खाएं। पेट या डाइजेशन से जुड़ी परेशानी में राहत मिलने के भी संकेत हैं। बुजुर्गों को छोटी-मोटी चोट से बचकर रहना चाहिए।

