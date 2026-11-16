आज का तुला राशिफल 16 नवंबर 2026: तुला राशि में मार्गी बुध बातचीत और पढ़ाई को सहारा दे
Tula Rashifal in hindi: खरीद पर उतनी ही रकम तय करें जितनी देने के बाद घर की नियमित जरूरतें सहज रहें।
माता के साथ आपका अपनापन बढ़ेगा और परिवार की संगत दिन भर का तनाव हल्का करेगी। आज परेशानियों से राहत मिलेगी। दोस्तों के बीच भी मन खुलेगा। किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक जुटान में शामिल होने की संभावना है। दिन की अच्छी बात यह होगी कि बातचीत केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहेगी। हंसी लौटेगी और अपने लोगों के साथ बैठना अच्छा लगेगा। नया वाहन खरीदने या माता-पिता से कुछ धन मिलने के योग हैं। बचत बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल है। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम आपको खींचेगा और परिवार के साथ शाम बिताने की इच्छा रहेगी। दिन के बीच काम रहेगा, फिर भी मन घर लौटने की बात पर खुश होगा।
करियर लाइफ तुला राशि की कैसी रहेगी?
अपनी बात साफ ढंग से रखने के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के पहले भाव में मार्गी बुध बातचीत और पढ़ाई को सहारा देगा। दफ्तर में किसी विषय पर आपकी बात सहजता से सामने आएगी। संदेश के जरिए होने वाला संवाद भी उपयोगी रहेगा। पढ़ने वालों को अपनी समझ शब्दों में रखने में आसानी होगी। किसी सवाल पर चर्चा करने से विषय का दूसरा पहलू स्पष्ट होगा। कामकाज में सौदे की बातचीत आगे बढ़ाने की संभावना है, हालांकि अंतिम नतीजे को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। आज दूसरों के सामने बोलने का संकोच कम रहेगा। अपना मुख्य प्रश्न बातचीत की शुरुआत में रखें। घर जाने की उत्सुकता के बीच भी सामने रखे काम से जुड़ी बात स्पष्ट रहेगी।
आर्थिक लाइफ तुला राशि की कैसी रहेगी?
माता-पिता से आर्थिक मदद मिलने की संभावना दिन का अच्छा पक्ष है। वाहन खरीदने की बात भी आगे बढ़ सकती है। दोनों विषयों पर परिवार में बातचीत होगी और आपकी अपनी जरूरत साफ होगी। आज बचत बढ़ाने के योग हैं, इसलिए आय में से कुछ हिस्सा अलग रखने का विचार मजबूत होगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु लाभ की दौड़ से थोड़ा अलग रहने का भाव देगा। हर कमाई वाले प्रस्ताव का पीछा करने का मन नहीं होगा। कुछ आर्थिक अपेक्षाओं को छोड़ना आसान लगेगा। चेतावनी यह है कि वाहन का उत्साह बचत की गुंजाइश कम कर सकता है।
लवलाइफ तुला राशि की कैसी रहेगी?
माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ बातचीत में अपनापन होगा। परिवार के बीच बैठने से मन की उलझन कम होगी। दोस्तों के साथ समय भी आनंद देगा। किसी समारोह में जाना हुआ तो परिचित चेहरों के बीच सहजता रहेगी। आज रिश्तों की खुशी बड़े आयोजन पर निर्भर नहीं होगी। घर में एक साथ बैठना भी दिन का सुखद हिस्सा बनेगा। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से रोजमर्रा की बात करते समय आपका मन हल्का रहेगा। पुराने तनाव से हटकर साथ बिताए समय पर ध्यान जाएगा। अपने लोगों के लिए शाम का कुछ समय खाली रखें। आज घर की निकटता बाहर की व्यस्तता के बाद भी बनी रहेगी।
हेल्थ लाइफ तुला राशि की कैसी रहेगी?
तनाव हल्का होने से अपने हाल को लेकर सहजता बढ़ेगी। मानसिक राहत दिन का मजबूत पक्ष रहेगी, लेकिन इसे हर शारीरिक परेशानी के दूर होने का दावा न समझें। परिवार के साथ आराम का समय मिलने पर थकान से राहत मिलने की संभावना है। सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मन होगा और घर का सुकून भी उतना ही आकर्षित करेगा। इसी खिंचाव के बीच अपनी दिनचर्या पर ध्यान रहेगा। आज मन पर काम और चिंताओं का बोझ कुछ हल्का महसूस होगा। दिन को लगातार कार्यक्रमों से भरने से बचें। शाम का शांत समय आपको अच्छा लगेगा और अपने लोगों की मौजूदगी से भीतर आराम का भाव रहेगा।
क्या करें
आज की आय या उपलब्ध रकम में से बचत का एक हिस्सा अलग रखें।
क्या न करें
वाहन की खरीद को लेकर अपनी तय खर्च सीमा न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल माता का साथ मजबूत रहेगा। घर की खरीदारी और संपत्ति की योजना के लिए दिन अनुकूल है। खर्च बढ़ेंगे। जीवनसाथी से सहजता रहेगी और मनोरंजन या समारोह में जाने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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