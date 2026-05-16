तुला राशिफल 16 मई 2026: तुला राशि के लिए आज का दिन ग्रहों की चाल से कैसे बदलेगा, ज्योतिर्विद से पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope today 16 May 2026 tula rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज तुला राशि के लिए क्या खास रहेगा, एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जानें
Libra Horoscope today, तुला राशिफल 16 मई 2026: आज तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। आपको कई मामलों में आज का दिन सकारात्मक नजरिया देगा। हेल्थ के मामले में आप आज अच्छे हैं, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, बस इसे बनाए रखना है। मेंटली थोड़ा और फिट रहें। लवलाइफ में भी आपके लिए दिन अच्छा है। आर्थिक तौर पर दिन अच्छा लेकिन टैक्स आदि से जुड़े मामलों में आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए खास ध्यान रखें। पढ़ें तुला राशि का लव से लेकर हेल्थ तक का पूरा राशिफल
Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल
लवलाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति सकारात्मक रहेगी। अगर किसी बात को लेकर अनबन हो तो मामले को प्यार से सुलझा लें. प्यार का बंधन इतना कच्चा नहीं होना चाहिए जो छोटी बहस से इसमें असर हो। लवर से मुलाकात हो सकती है, इसलिए आपको इससमय कोई भी ऐसी बात करने से बचना है, जिससे आपको दिक्कत हो। आप दोनों में इस समय निकटता बढ़ने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मिल रहा है। जिससे मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। लवलाइफ में आपके लिए शुभ समय है। इस दौरान आप एक साथ समय गुजारें, इसके लिए ऐसी एक्टिविटी करें, जिसमें आप दोनों का शामिल होना जरूरी है।
Libra money Horoscope, तुला मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। नवम भाव में शुक्र और गुरु की युति भाग्य का साथ दिलाएगी और नए अवसर प्रदान करेगी। हालांकि सरकारी मामलों, टैक्स या प्रशासनिक विषयों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहस या विवाद से बचना बेहतर होगा। अगर खुद का बिजनेस है तो अधिकारियों से थोड़ा बनाकर चलें,तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। लोकल नीतियों में इनका सहयोग चाहिए। सेविंग के लिए आपको खास तौर इनिशिएटिव उठाने चाहिए। निवेश और ट्रेडिंग में सलाह और रिसर्च दोनों का ही इस्तेमाल करें।
Libra career Horoscope, तुला करियर राशिफल
व्यापार और नौकरी के लिए यह समय अत्यंत शुभकारी साबित हो सकता है। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा अलर्ट रहें। ऑफिस में इस समय आपको नई जिम्मेदारियां और सकारात्मक मौके मिल सकते हैं। ऑफिस में आपका मेसम्मान बढ़ेगा और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आपको नीतियों से जुड़े कार्य में दिक्कत नहीं होगी। नए कार्यों और योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए प्रोजेक्ट पर अच्छे से और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करते रहेx
Libra Health Horoscope, तुला स्वास्थ्य राशिफल
तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य से अच्छी दिखाई दे रही है। किसी बड़ी बीमारी या जोखिम के संकेत नहीं हैं। आपको आपके लिए समय अच्छा होगा, इससे आपको लाइफ में फिटनेस पर ध्यान देना और इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। तनाव से बचने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अपने दिमाग को शांत रखें और आगे हालांकि अष्टम भाव में सूर्य और बुध होने के कारण मानसिक तनाव या अधिकारियों से जुड़ी परेशानियां मन को प्रभावित कर सकती हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय