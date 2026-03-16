तुला राशिफल 16 मार्च: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च का दिन
Libra Horoscope Today 16 March 2026 : आपको इस समय लाइफ में हार नहीं माननी है। आज लवलाइफ में दिक्कतें आपके सामने नहीं आएंगी। प्रोफेशनल लाइफ में कई चैलेंज तो आएंगे, लेकिन वर्किंग लाइफ में आपको इस समय बाहर आना है। आपको स्टॉक मार्केट में आपको सेफ निवेश के बारे में सोचना है? लवलाइफ में शांत रहना है। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है। अपनी ट्रांजेक्शन को लेकर आप सेफ रहें और सावधानी से प्लान बनाएं। प्रोफेशनल इश्यूज को लेकर आप प्यार से सुलझाने की कोशि करें।
Libra love Horoscope तुला लव राशिफल आज का
तुला राशि वालों को लवलाइफ में ब्राइट पलों को देखने को मिलेंगे। आपको एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है, आपको पुरानों विवादों को सुलझाने को लेकर एफर्ट करने चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को एक्स लवर से इस समय दूरी बनाकर चलनी चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में चीजें और भी उलझ सकती हैं। आपको इस समय ऑफिस रोमांस से बचना है, अभी क्या आगे भी इसके चक्कर में ना रहें, इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। यही नहीं इससे आपकी लाइफ में आगे तूफान आ सकते हैं। आज का दिन अच्छा नहीं है, जहां आप पुराने मामलों को सुलझा सकें। आपको इस समय इससे बचना है, इसके अलावा एक दूसरे के साथ इमोशंस को भी शेयर ना करें। शादीशुदा महिलाओं को परिवार के साथ चलने के बारे में सोचना चाहिए। आज कोई तीसरा शख्स आपकी लवलाइफ में परेशानी ला सकता है, इसको फिलहाल अवाइड करें।
Libra career Horoscope तुला करियर राशिफल आज का
आपको ऑफिशियल फैसले लेते समय सेंसिबल होना चाहिए। आपका एट्टीट्यूड बहुत अच्छा रहने वाला है ऑफिस में पॉलिटिशियन को ग्रुप में सतर्क रहना चाहिए, आपके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। जो लोग एविएशन, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, पब्लिशिंग, बायोकेमिस्ट्री वालों का दिन बिजी रहेगा। इन लोगों की बहस और आलोचना से आपकी प्रॉडक्टिविटी प्रभावित करेगी। आपको इनोवेटिव आइडियाज आज ऑफिस में काम करेगा। बिजनेसमैन आज नए प्रॉडक्ट या कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगी।
Libra money Horoscope तुला मनी राशिफल आज का
आपके पास पैसा पुराने निवेश से आएगा।आपको आर्थिक मामलों को दोस्तों के साथ सैटल कर लेना चाहिए।आज कुछ बिजनेसमैन नए बिजनेस को सीरियसली लॉन्च करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप आज घर को रेनोवेट करा सकते हैं या फिर नया घर भी लेने के बारे में सोच कते हैं। दोपहर का समय इसके लिए अच्छा है। आप आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आज खरीद सकते हैं, इसके अलावा महिलाएं आज ज्वैलरी भी खरीद सकती हैं। कुछ लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको इस प्लान के साथ चलना चाहिए।
Libra health Horoscope तुला हेल्थ राशिफल आज का
आज तुला राशि वालों को अपना दिन हल्की एक्सरसाइज और योग से शुरू करना चाहिए। आप किसी पेड़ के पास भी सुबह बैठ सकते हैं, ताजी हवा और हरियाली को निहारें. इससे आपके विचार भी फ्रेश होंगे। आज महिलाएं स्त्री रोग एक्सपर्ट के पास भी जाना पड़ सकता हैं। अधिकतर बुजुर्गों को आंखों और हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी।जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। प्रैग्नेंट महिलाओं को इस समय एडवैंचर्स स्पोर्ट्स को अवाइड करना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट