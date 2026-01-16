Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today, 16 January 2026: Aaj Ka Tula Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
तुला राशिफल 16 जनवरी 2026: तुला राशि वालों को आज मिलेंगे नए मौके, आर्थिक स्थिति भी रहेगी अच्छी

तुला राशिफल 16 जनवरी 2026: तुला राशि वालों को आज मिलेंगे नए मौके, आर्थिक स्थिति भी रहेगी अच्छी

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों को आज प्रेम संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने की जरूरत है।

Jan 16, 2026 06:11 am IST
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 16 जनवरी 2026: तुला राशि वालों को आज प्रेम संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। कामकाज से जुड़े मसले सुलझेंगे और आप ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पैसों के मामले में दिन ठीक है और समझदारी से किया गया निवेश फायदा दे सकता है। प्यार में खुशियां मिलेंगी, काम में जिम्मेदारी निभानी होगी। सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है।

तुला लव राशिफल: आज रिश्ते में अहंकार की कोई जगह नहीं है। पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों को समझना जरूरी है। साथ समय बिताकर आप दोनों खुश महसूस करेंगे। पार्टनर के पुराने और कड़वे अतीत को कुरेदने से बचें, इससे रिश्ते में खटास आ सकती है। आज अपने क्रश से दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है, जवाब भी सकारात्मक मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने जीवनसाथी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी न आए।

तुला करियर राशिफल: आज करियर में नए मौके सामने आएंगे। इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, एचआर, एडवरटाइजिंग, मैनेजमेंट और बैंकिंग से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे दिन के पहले हिस्से में इस्तीफा दे सकते हैं, बाद में इंटरव्यू कॉल आने की संभावना है। कुछ छात्रों को आज परीक्षा में सफलता मिल सकती है। बिजनेस करने वालों की नए पार्टनर्स से मुलाकात होगी और नए सौदे तय हो सकते हैं, जो आने वाले समय में मुनाफा देंगे।

तुला आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। भुगतान से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत आ सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पुराना पैसों का मामला सुलझ सकता है। महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिलने के योग हैं। जो लोग ऑनलाइन लॉटरी या ऐसे खेलों में हाथ आजमाते हैं, उनके लिए आज किस्मत साथ दे सकती है। आज आप जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: फेफड़ों से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। बुजुर्गों को पेट या हड्डियों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। खेलते समय बच्चों को चोट लगने की आशंका है। ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना अवॉइड करें, वरना वजन बढ़ सकता है। शाम के समय गाड़ी चलाते वक्त भी सतर्क रहें।

