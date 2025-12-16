Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today 16 december 2025 aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal future predictions
तुला राशिफल 16 दिसंबर 2025 : आज लवलाइफ में नया प्यार, कोई प्रपोज कर सकता है, ऑफिस में गुस्से पर कंट्रोल

तुला राशिफल 16 दिसंबर 2025 : आज लवलाइफ में नया प्यार, कोई प्रपोज कर सकता है, ऑफिस में गुस्से पर कंट्रोल

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। लवलाइफ में नया प्यार, कोई प्रपोज कर सकता है, ऑफिस में गुस्से पर कंट्रोल 

Dec 16, 2025 05:48 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 16 December 2025 : आज तुला राशि वालों को हर हाल में ईगो को छोड़ना है, लवलाइफ में आज तुला राशि वाले कुछ खास पलों को जिएंगे। कई चैलेंज के बाद भी आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा काम करेंगे। आज सेफ और स्मार्टनिवेश के ऑफ्शन को आप देखें। रिलेशनशिप में आज कोशिश करें कि सेंसेटिव रहें। आर्थिक तौर पर छोटे इश्यूज आपके सामने रहेंगे। अपने इमोशंस को बिना कुछ कहें आपको शेयर करना है। ऑफिशियल पर्फोर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ भी आज नॉर्मल रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल

आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी इश्यूज हैं, वो सोल्व हो जाएंगे। जिन लोगों का हाल ही में ब्रैकअप हुआ है, वो लोग खुश होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नया शख्स एंट्री लेगा। आज तुला राशि वालों को किसी भी हालत में बहस नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को अपने पैरेंट्स से मिलवाएं। सिंगल लोगों को नया प्यार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आपको पहले से ही कोई नया पार्टनर मिल गया है, तो आज ही प्रपोज कर सकते हैं।

तुला करियर राशिफल

जो लोग कोई क्लास का एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर पढ़ाई पर फोकस करना होगा, आपको कठिन मेहनत करनी होगी। आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों को साथ रहना चाहिए। आईटी प्रोफेशनल्स आज क्लाइंट के ऑफिस में जा सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास में रहेंगे, कि वो एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और यह जल्द ही लाभ देना शुरू कर देगा। छात्र परीक्षा पास कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी का बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने की जरूरत होगी।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि के लोगों के साथ छोटे आर्थिक इश्यूज रहेंगे। इससे आपकी रुटीन लाइफ प्रभावित होगी। कुछ लोग आज भाई-बहन या दोस्तों के साथ आर्थिक इश्यूज को आज सुलझा लेंगे। आज अगर बड़ा निवेश करना चाहते हैं, खासकर स्टॉक मार्केट में तो आपको इस समय बचना चाहिए, यह समय निवेश के लिए अच्छा नहीं है। महिलाओं को आज पैसा खर्च करना पड़ सकता है, खासक ऑफिस या घर के मंगल कार्यों में। व्यापारिकों को व्यापार संवर्धन से संबंधित आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपने सभी बकाया चुकाने में सफल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 16 दिसंबर :आज तीसरे इंसान को लाइफ में दखलअंदाजी ना करने दें
ये भी पढ़ें:Aaj Ka Rashifal: आज इन राशियों का धन, व्यापार अच्छा,जानें कैसा है दिन

तुला हेल्थ राशिफल

आज कोई बड़ी हेल्थ से जुड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि आपको खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कतें हो सकती हैं, वो भी जल्दी सही हो जाएंगीजो गंभीर नहीं होंगी। ऑफिस के काम ऑफिस में ही छोड़कर आएं, ऑफिस का तनाव घर न ले जाएं और शाम किसी पार्क में या परिवार के साथ बिताएं, जहां आप फ्रैश फील कर सकते हैं। अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. तो सभी जरूरी सावधानियां बरतें और हमेशा अपने साथ प्राथमिक मेडिकल किट रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने