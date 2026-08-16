तुला राशिफल 16 अगस्त 2026: तुला राशि वाले आज जेब और जुबान दोनों पर रखें नियंत्रण, जानें पूरा भविष्यफल
तुला राशि वालों के लिए आज खर्च, करियर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकता है, इसलिए निवेश या उधार के मामलों में सावधानी रखें। ऑफिस में जिम्मेदारियां और वरिष्ठों की नजर बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत की सराहना भी मिल सकती है।
Libra Horoscope Today 16 August 2026: दिन का मिजाज थोड़ा भीतर की ओर ले जाने वाला है। मन में कई बातें साथ-साथ चल सकती हैं। बाहर से आप सामान्य दिखेंगे, लेकिन भीतर खर्च, काम और रिश्तों की छोटी चिंताएं घूमती रह सकती हैं। ऐसे में खुद पर बेवजह सख्ती न करें। जो काम तुरंत जरूरी हैं, उन्हें पहले निपटाएं। बाकी बातों को कल पर छोड़ना भी समझदारी होगी। खर्च आय से थोड़ा आगे निकलता दिख सकता है, इसलिए सुविधा और जरूरत में फर्क रखना जरूरी रहेगा। किसी छोटे भाई-बहन या उम्र में छोटे करीबी के साथ बात का लहजा संभालना होगा। छोटी बात जल्दी तूल पकड़ सकती है। कामकाज के मोर्चे पर जिम्मेदारियां दिख रही हैं और ऊपर बैठे लोगों की नजर भी आपके प्रदर्शन पर रह सकती है। यही वजह है कि फोकस बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा का असर आपको एकांत, सोच और हिसाब-किताब की तरफ ले जा रहा है, जबकि करियर से जुड़े ग्रह बता रहे हैं कि चुपचाप मेहनत की कीमत आगे मिलेगी।
तुला राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ तालमेल में थोड़ी खिंचाव वाली स्थिति बन सकती है। बात शायद बहुत बड़ी न हो, पर स्वर कठोर हुआ तो असर गहरा लग सकता है। अपने मन की थकान को सीधे रिश्ते पर मत उतारिए। जो शिकायत है, उसे आरोप की तरह नहीं, जरूरत की तरह कहें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद बांधने के बजाय सहज बातचीत रखें। पुराने मनमुटाव को शांत करने के लिए समय देना पड़ेगा। रिश्ते में दूरी महसूस हो तो एक छोटा सा ध्यान, एक साफ बात और थोड़ा धैर्य काफी मदद करेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल
ऑफिस, मीटिंग, रिपोर्ट या जिम्मेदारी वाले काम में आपको गंभीर रहना होगा। ऊपर से दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन उसी के बीच आपकी समझदारी सामने आएगी। किसी वरिष्ठ से जरूरी बात साफ शब्दों में करना बेहतर रहेगा। अधूरी जानकारी के साथ जवाब देने से बचें। पढ़ाई करने वालों के लिए दिन ठीक है, पर मन बार-बार भटक सकता है। शांत जगह पर पढ़ना और छोटा टाइम टेबल बनाना मदद करेगा। करियर के मामले में यह दिन शोर मचाने का नहीं, ठोस काम दिखाने का है। सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव बता रहा है कि आपकी मेहनत नोटिस होगी, बस जल्दबाजी में गलती न करें।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है। जेब से पैसे छोटे-छोटे हिस्सों में निकलते रह सकते हैं और बाद में कुल रकम देखकर टेंशन हो सकती है। निवेश, उधार या बिना जांच के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें। घर, यात्रा, सुविधा या किसी और के काम में खर्च बढ़ सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो स्थिति संभली रहेगी। आज लाभ से ज्यादा संतुलन पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा सामान्य से थोड़ी कम रह सकती है। नींद, थकान और मानसिक बोझ का असर शरीर पर दिख सकता है। बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठने या बिना ब्रेक काम करने से बेचैनी बढ़ेगी। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी देर अकेले शांत बैठना फायदेमंद रहेगा। अगर मन भारी लगे तो काम से छोटे विराम लें। यही आज की असली देखभाल है।
आज की सलाह
खर्च लिखकर चलें, रिश्तों में नरमी रखें और जरूरी काम पहले निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र