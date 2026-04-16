तुला राशिफल 16 अप्रैल 2026: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : तुला राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा
Libra Horoscope, 16 April 2026: एक रिलेशनशिप, एक अरेंजमेंट और इंबैलेंस आपके लिए इग्नोर करना दिक्कत वाला हो सकता है। आज चंद्रमा मेष से होता हुआ तुला में आ रहा है, तो आप लोग पूछेंगे। आपको कुछ चीजों के लिए. जब आप हर साइड को कंफर्टेबल करने की कोशिश बंद करते हैं, तो टर्निंग प्वाइंट आता है। कोई इमोशनल पैटर्न आपको भारी लगे, इससे पहले उसे नाम दें दें। ईवनिंग तक आज दिन आसान फील हो सता है। क्योंकि जो चीजें ब्लर हैं, वो काफी देर तक बैलेंस के साथ ट्रीट नहीं की जा सकती हैं।
Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल
एक सावधानी वाली टोन आपको मदद करेगी, अगर आप असल मुद्दे को स्किप कर रहे होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो किसी ममाले को शांत करें, लेकिन अच्छे से । जो लोग सिंगल हैं वो लोग आज किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचे चले जा सकते हैं, जो इमोशनली क्लियर हो, ना कि सिर्फ चार्मिंग। आप आज पाएंगे कि आप ऐसीचीजों की तरफ नहीं देख रहे हैं, जो पॉलिश हैं, आप उन चीजों की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, जो निष्पक्ष, स्टडी और आसान है। आज जो चीजें वैल्यू एड की हुई हैं, वो आपको इंप्रेस नहीं करेंगी, बल्कि आपके लिए कंफ्यूजन छोड़कर नहीं जाएंगे।
Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल
आज शेयर्ज मैटर किसी क्लिन स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने को कह सकता है। एक टीम का इश्यू और क्लाइंट एक्सचेंज आपके लिए अरेंजमें थोड़ा खराब हो सकता है और आपके काम को स्लो कर सकता है। आप देख सकेंगे कि सभी जिम्मेदारियां ब्लर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लिखने की तैयारी कर सकते हैं और लास्ट मिनट के दवाब से बच सकते हैं। अगर आप कर्मचारी हैं, तो जजमेंट और एक सैटल मैटर आपको काफी मदद कर सकता है। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, एक प्रैक्टिकल चेंज और कम्युनिकेशन एकस्ट्रा एफर्ट से ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। नतीजे उस समय और भी मजबूत होंगे, एक बार सभी अरेंजमेंट निष्पक्ष हो जाएंगे।
तुला मनी राशिफल
पैसों को लेकर आज साफ-साफ बात करना जरूरी है। पार्टनरशिप में कोई खर्च, घूमने-फिरने का खर्च या किसी भी जरूरी चर्चा में ईमानदारी रखना बेहतर रहेगा। अगर अंदर ही अंदर कोई उलझन है, तो आप उसे टालने के लिए जल्दी से हां बोल सकते हैं या बिना जरूरत के पैसे खर्च कर सकते हैं, ताकि स्थिति आसान लगे। लेकिन ऐसा करने से असली समस्या हल नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए छिप जाती है। अगर सेविंग, निवेश या शेयर बाजार से जुड़ा कोई फैसला लेना है, तो पूरी जानकारी लें। शर्तें ठीक से पढ़ें और सोच-समझकर निर्णय लें। आज छोटा लेकिन सही फैसला लेना, बिना सोचे बड़ा फैसला लेने से बेहतर रहेगा। पैसों में संतुलन बनाए रखने के लिए साफ सोच जरूरी है।
तुला हेल्थ राशिफल
चुपचाप तनाव सहते रहना, काम से भी ज्यादा आपको थका सकता है। अगर आप खुद से कहते रहें कि सब ठीक है, लेकिन अंदर तनाव है, तो इसका असर नींद, गर्दन में जकड़न, सिरदर्द, थकान या बेचैनी के रूप में दिख सकता है। ऐसे में आज छोटे-छोटे काम मदद करेंगे, जैसे समय पर खाना खाएं, बेवजह की बातें या लोगों से थोड़ा दूरी रखें। शाम को दिन से हल्का रखें। काम के बीच में थोड़ी देर का ब्रेक लेना भी राहत देगा। जब आप सबके लिए खुद को संभालने की कोशिश छोड़ेंगे, तब आपको जल्दी आराम महसूस होगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां