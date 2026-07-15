आज का तुला राशिफल 15 जुलाई 2026:गुरु करियर को मजबूत कर रहा, हिसाब साफ रखें
Aaj ka tula Rashifal: किसी बात को मान लेने से पहले दोबारा देख लें। धार्मिक या सामाजिक काम में जुड़ने का मन हो तो समय अच्छा है, बस ऊर्जा को बिखरने न दें।
Libra Horoscope today, tula rashifal: दिन की शुरुआत खुली सोच और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ हो सकती है। मन किसी सीख, सलाह, यात्रा, पूजा-पाठ या ऐसे काम की तरफ जा सकता है जो आपको भीतर से हल्का करे। अगर पिछले कुछ दिनों से दिशा साफ नहीं थी, तो सुबह का समय सोच को व्यवस्थित करने में मदद देगा। परिवार के छोटे सदस्यों या बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात दिल खुश कर सकती है। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या सहयोग से संतोष मिलेगा। दिन बढ़ने पर ध्यान धीरे-धीरे काम, जिम्मेदारी और अपनी छवि पर आ जाएगा। शाम के आसपास किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या निर्णय का महत्व बढ़ सकता है। गुरु का सहारा करियर वाले हिस्से को मजबूती दे रहा है, इसलिए सही बात सही समय पर कहने से असर बनेगा। हालांकि बुध के उल्टे चलने से कागजी काम, मैसेज या जानकारी में छोटी गड़बड़ी संभव है।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला दिन है। जो लोग पहले से संबंध में हैं, वे साथी के साथ भावनात्मक नजदीकी महसूस कर सकते हैं। छोटी परवाह, सही लहजा और समय देना आज बड़ी बात बन सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी साथ निभाने की भावना मजबूत रहेगी। सुबह बातचीत हल्की और सहज रहेगी, जबकि बाद के हिस्से में जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा औपचारिकपन आ सकता है। ऐसे में भावनाओं को दबाने के बजाय साफ तरीके से कहना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन के लिए अनुकूलता बन रही है, लेकिन पुरानी बातों को बहस का रूप न दें। बच्चों की तरफ से सहयोग मिलने से घर का माहौल भी नरम रहेगा। किसी नए रिश्ते में हैं तो जल्दबाजी में वादा करने के बजाय भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाएं।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर दोनों में संतुलित प्रगति का संकेत है। सुबह का समय सीखने, लिखने, रिसर्च करने, फॉर्म भरने या किसी गाइड से सलाह लेने के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर ध्यान भटकने से बचें तो तैयारी संतोषजनक रह सकती है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चिंता कम होगी। दिन के दूसरे हिस्से में कामकाज ज्यादा केंद्र में आएगा। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर अगर आप पहले से तैयारी करके जाएं। नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या बिजनेस में नई शुरुआत पर सोच बन सकती है। शुक्र लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना फायदेमंद रहेगा।-- पंडितजी से चैट करें बस जल्दबाजी में किसी पुराने मसौदे या अधूरे डेटा पर भरोसा न करें। जो लोग अपना काम करते हैं, वे आज योजना बनाकर नया कदम रखें। दिखावे से ज्यादा सिस्टम मजबूत करना जरूरी रहेगा।
तुला धन राशिफल
आर्थिक मामले संतुलित रह सकते हैं, बशर्ते हिसाब साफ रखें। आमदनी की उम्मीद बनी रहेगी और किसी काम से फायदा दिख भी सकता है, लेकिन खर्च का एक हिस्सा सामाजिक, यात्रा या काम से जुड़े कारणों में जा सकता है। किसी नए काम में पैसा लगाने का मन बने तो पहले शर्तें समझ लें। लाभ के मौके हैं, पर पूरा भरोसा केवल सुनने-सुनाने पर न रखें। परिवार या बच्चों की जरूरत पर खर्च सहज लगेगा। अगर बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बजट और समयसीमा लिखित रूप में तय करें। उधार देने या लेने में नरमी से ज्यादा स्पष्टता काम आएगी।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत कुल मिलाकर ठीक रह सकती है। सुबह मानसिक हल्कापन रहेगा, जिससे ऊर्जा भी बेहतर लगेगी। दिन बढ़ने पर काम का दबाव कंधों और नींद के पैटर्न पर असर डाल सकता है। मंगल की स्थिति के कारण भीतर बेचैनी या चिड़चिड़ापन बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पानी पर्याप्त लें। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन से बहुत फर्क पड़ेगा। शाम को स्क्रीन से थोड़ा दूरी बनाना भी उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह: जरूरी काम लिखकर करें और रिश्तों में नरम लहजा बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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