तुला राशिफल 14 मार्च 2026: तुला राशि वालों का दिन रहेगा सामान्य, समझदारी से लें फैसले, जल्दबाजी से बचने की सलाह
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च का दिन….
Libra Horoscope Today 14 March 2026, तुला राशिफल : तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है। कई मामलों में स्थिति संतुलित बनी रह सकती है। कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लेना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी से बचना ठीक रहेगा। आज छोटे काम निपटाने पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। एक-एक काम पूरा करते जाएंगे तो आगे का काम भी आसान लगेगा। लोगों से बातचीत के दौरान नरमी बनाए रखें। साफ और सीधी बात करने से कई उलझनें खुद ही सुलझ सकती हैं। अगर किसी काम में किसी का सहयोग मिलता है तो उसे स्वीकार करना ठीक रहेगा। कई बार छोटी मदद भी काम आसान बना देती है। दिन के आखिर में कुछ जरूरी काम पूरे होने से संतोष मिल सकता है।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल आज
रिश्तों के मामले में आज शांत रहना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ सामान्य तरीके से बात करें। उनकी बात ध्यान से सुनना भी जरूरी है। छोटी-सी तारीफ या स्नेह भरा व्यवहार रिश्ते को मजबूत बना सकता है। जो लोग सिंगल हैं, वे आज किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू कर सकते हैं। बातचीत सहज रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। परिवार की राय भी आज रिश्तों के मामले में काम आ सकती है।
Libra Career Horoscope Today तुला करियर राशिफल आज
कामकाज के लिहाज से आज दिन ठीक रह सकता है। कोशिश करें कि छोटे काम पहले निपटा लें। इससे बड़े कामों पर ध्यान देना आसान होगा। ऑफिस में अपनी बात साफ तरीके से रखें। अगर कोई सुझाव मिलता है तो उसे भी सुनना बेहतर रहेगा। टीम के साथ मिलकर काम करने से काम आसान हो सकता है।
Libra Money Horoscope Today तुला धन राशिफल आज
पैसों के मामले में आज सावधानी रखना बेहतर रहेगा। छोटे खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचना ठीक रहेगा। अगर कोई चीज खरीदने का मन है तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। जरूरत पड़े तो परिवार के किसी सदस्य से सलाह भी ले सकते हैं। छोटी बचत आगे चलकर काम आ सकती है।
Libra Health Horoscope Today तुला स्वास्थ्य राशिफल आज
सेहत के लिहाज से आज दिन सामान्य रह सकता है। हल्की दिनचर्या बनाए रखना बेहतर रहेगा। सुबह या शाम थोड़ी वॉक करना फायदेमंद हो सकता है। समय पर खाना खाएं और पानी पीते रहें। रात में देर तक मोबाइल देखने से बचें। अगर थकान लगे तो आराम करना भी जरूरी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट