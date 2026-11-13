आज का तुला राशिफल (13 नवंबर ): आज की चेतावनी, संभावित आमदनी से कोई वादा न करें
Tula Rashifal in hindi: परिवार के बीच आपका बढ़ता भरोसा भी दिखाई देगा, हालांकि बीच बीच में मन दूसरी ओर चला जाएगा।
काम में आज लिया गया साहसी फैसला आपको ज्यादा गंभीरता से मेहनत में लगाएगा। कमाई बढ़ने के योग आपके अपने प्रयास से बनेंगे। किसी और की पहल का इंतजार लंबा लगेगा और खुद आगे बढ़ने पर भरोसा बढ़ेगा। मन में सुस्ती और बेचैनी साथ रहेंगी। कभी काम शुरू करने का उत्साह होगा, कभी उसी काम से उठ जाने का मन होगा। इसके बीच आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बात रखने का ढंग साफ होगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे पहल को बल मिलेगा, भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्राओं के लिए दिन अनुकूल रहेगा। फोन पर की गई बात भी आगे बढ़ेगी।
तुला करियर राशिफल आज कैसा
दफ्तर में लगातार किए गए काम का महत्व रहेगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि आपकी नियमित मेहनत को मजबूती देगा। प्रतिस्पर्धा को शांत दिमाग से संभालने और दिनचर्या सुधारने का लाभ मिलने के योग हैं। आज तुला राशि के पहले भाव में बुध वक्री से मार्गी होगा। इसका सहारा बातचीत और पढ़ाई को मिलेगा, हालांकि बदलाव का कोई खास समय तय मानकर काम बांटना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के पढ़ाई के लक्ष्य सहज ढंग से पूरे होंगे। जिस हिस्से को कठिन मान रहे थे, उसे समझने में प्रवाह रहेगा। कामकाजी लोगों के लिए अपनी बात साफ रखने और सौदे पर चर्चा करने का दिन अनुकूल है।
तुला धन राशिफल आज कैसा
आर्थिक लाभ का रास्ता आज आपकी मेहनत से ही खुलेगा। जिस काम में आप समय और ध्यान लगाएंगे, उसी से आय बढ़ने की संभावना बनेगी। केवल अच्छे संपर्क होने से पैसे का नतीजा तय नहीं होगा। अपना प्रयास बढ़ाने की गुंजाइश साफ दिखाई देगी और कमाई को लेकर आपका रुख अधिक सक्रिय रहेगा। काम से जुड़ी बातचीत आर्थिक अवसर तक पहुंचने में उपयोगी हो सकती है। कोई बड़ा लाभ पक्का मानकर खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। आज की साफ चेतावनी यही है कि संभावित आमदनी को हाथ में आया पैसा समझकर कोई वादा न करें। आर्थिक तस्वीर में उम्मीद रहेगी, लेकिन उसका आधार आपका किया हुआ काम रहेगा।
तुला लव राशिफल आज कैसा
जीवनसाथी के साथ संबंध रोज के परिचित ढर्रे पर रहेंगे। घर की सामान्य बातचीत होगी और एक दूसरे की दिनचर्या का साथ बना रहेगा। आज रिश्ते में किसी बड़े मोड़ का संकेत नहीं है। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और वे अपने अपेक्षित परिणाम हासिल करेंगे। इससे घर में संतोष का भाव होगा। पढ़ाई को लेकर चल रही बातचीत का स्वर सहज रहेगा और बच्चे अपनी प्रगति के बारे में खुलकर बोलेंगे। भाई बहनों से संपर्क में अपनापन रहेगा। किसी छोटी यात्रा या फोन पर हुई बातचीत से आपसी जुड़ाव महसूस होगा।
तुला हेल्थ राशिफल आज कैसा
आज सुस्ती और बेचैनी का मिला जुला अनुभव रहेगा। काम करने की इच्छा होने पर भी शुरुआत में गति धीमी लग सकती है। दूसरी ओर, खाली बैठने पर मन को चैन कम मिलेगा। इस उतार चढ़ाव का असर रोज के काम करने के ढंग पर दिखाई देगा। सुधरी हुई दिनचर्या से सहजता मिलने के योग हैं। दिन को एक समान रफ्तार से चलाने की कोशिश उपयोगी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ने से काम का सामना करने का मन बनेगा, लेकिन इसे शरीर की असीम क्षमता मान लेना ठीक नहीं होगा। काम के बीच थोड़े विराम रखें। दिन का बेहतर हिस्सा उस समय महसूस होगा, जब आपका ध्यान सामने रखे काम से जुड़ा रहेगा।
क्या करें
जिस काम पर साहसी फैसला लिया है, उसके लिए आज ही अपना पहला ठोस प्रयास करें।
क्या न करें
सुस्ती के दौर में पढ़ाई का तय काम अगले दिन पर न डालें।
कल का राशिफल
कल मेहनत का दबाव बेचैनी बढ़ाएगा। नए परिचय और पड़ोसियों से निकटता होगी। पड़ोस के आयोजन में शामिल होने या पुराने मित्र से मिलने की संभावना है। सेहत पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र