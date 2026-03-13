तुला राशिफल 13 मार्च 2026 : तुला राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, खर्च और बचत दोनों पर दें ध्यान
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च का दिन….
Libra Horoscope Today 13 March 2026, तुला राशिफल : आज आप खुद को थोड़ा शांत और संभला हुआ महसूस करेंगे। काम पर ध्यान रहेगा और छोटे-छोटे फैसले भी काम आ सकते हैं। दिन में कुछ छोटी-छोटी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अच्छा महसूस कराएं। परिवार या दोस्तों से बातचीत भी हो सकती है। आज का दिन आराम से काम निपटाने का है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो मदद कर सकते हैं। छोटे काम पूरे होंगे तो मन भी ठीक लगेगा। दिन में थोड़ा समय आराम के लिए भी निकाल लें। अपनों के साथ बैठकर बातें करना अच्छा लग सकता है। अगर समय मिले तो थोड़ी देर टहल लें। अपनी टेबल या काम की जगह को भी थोड़ा ठीक कर लें तो काम करने में आसानी रहेगी।
तुला लव राशिफल आज- आज अपने लोगों के साथ आपका व्यवहार ठीक रहेगा। उनसे आराम से बात करें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते को बेहतर बना देती हैं।अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त या जान-पहचान के जरिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे आज थोड़ा समय साथ बिताएं। साथ बैठकर बातें करना या थोड़ी देर टहलना भी अच्छा लग सकता है। अपने मन की बातें शेयर करें और छोटी कोशिशों की तारीफ करें। इससे रिश्ता मजबूत रहता है।
तुला करियर राशिफल आज- काम के मामले में आज दिन ठीक रहेगा। कोशिश करें कि पहले आसान काम पूरे कर लें। इससे बाकी काम भी धीरे-धीरे पूरे हो जाएंगे। अगर किसी काम में समझ न आए तो सहकर्मियों से पूछ सकते हैं। कई बार छोटी सलाह भी काम आसान कर देती है। आज अपनी टेबल, नोट्स या फाइलों को थोड़ा व्यवस्थित करना भी फायदेमंद रहेगा। अगर कोई नया आइडिया आए तो उसे लिखकर रख लें और मौका मिलने पर बताएं। मेहनत से किया गया काम लोगों को नजर भी आता है।
तुला आर्थिक राशिफल आज- पैसों के मामले में दिन सामान्य रह सकता है। खर्च और बचत दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी बचत भी आगे चलकर काम आती है। आज बड़ी खरीदारी करने से पहले थोड़ा सोच लेना बेहतर रहेगा। किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी जरूरत देख लें। अगर घर में खर्च को लेकर बात हो तो मिलकर योजना बनाना ठीक रहेगा। इससे आगे का हिसाब रखना आसान रहेगा।
तुला स्वास्थ्य राशिफल आज- सेहत के मामले में दिन ठीक रह सकता है। फिर भी रोज की छोटी आदतों का ध्यान रखें। समय-समय पर पानी पीते रहें और काम के बीच थोड़ा आराम लेते रहें। हल्की एक्सरसाइज या थोड़ी देर टहलना शरीर के लिए अच्छा रहता है। अगर थकान लगे तो थोड़ा आराम कर लें। ज्यादा मीठा खाने और लंबे समय तक मोबाइल देखने से बचें। रोज कुछ मिनट गहरी सांस लेने से मन शांत रहता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि