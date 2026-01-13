Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 13 जनवरी 2026: तुला राशि वाले आज समझदारी से लें काम, सही प्लान बनाकर चलने से होगा फायदा

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वाले खुद को शांत, संतुलित और भरोसे के साथ छोटे-छोटे मसले सुलझाने के मूड में पाएंगे।

Jan 13, 2026 05:50 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 13 जनवरी 2026: आज तुला राशि वाले खुद को शांत, संतुलित और भरोसे के साथ छोटे-छोटे मसले सुलझाने के मूड में पाएंगे। कामकाज में आपकी मीठी बोली और सोच-समझकर उठाए गए कदम तारीफ दिला सकते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाएंगे। आज तुला राशि वालों को इंसाफ और क्लियर सोच का सहारा मिलेगा। छोटे मतभेद हों तो शालीन भाषा में बात करें, दूसरों की अच्छी सलाह को अपनाएं और काम को लेकर साफ-सुथरी प्लानिंग करें। सोशल सर्कल से कोई काम की बात या नया आइडिया मिल सकता है। ऑफिस में ध्यान बनाए रखें, इससे भरोसा बनेगा और छोटे लेकिन टिकाऊ नतीजे मिलेंगे। अपने छोटे पर्सनल कामों पर भी फोकस करें।

तुला लव राशिफल: आज दिल की स्थिति शांत और संतुलित रहेगी। प्यार में मीठी बातों और ध्यान से सुनने से रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करें, बात आगे बढ़ सकती है। जो कपल्स हैं, उनके लिए साथ मिलकर घर के काम करना और आराम से बात करना रिश्ते में भरोसा लौटाएगा। परिवार की परंपराओं में शामिल होकर अपनापन दिखाएं। छोटी-छोटी चीजें- जैसे प्यार भरा मैसेज, मदद करना या ध्यान से सुनना- रिश्ते को गहराई देंगी। आज पार्टनर को शुक्रिया कहना न भूलें और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें।

तुला करियर राशिफल: काम के मामले में आज संतुलित फैसले और शांत दिमाग आपको आगे ले जाएंगे। कामों की एक लिस्ट बना लें और एक-एक करके निपटाएं, ताकि गड़बड़ी न हो। जरूरत पड़े तो साथियों से मदद मांगें और टीम की सफलता का श्रेय सबके साथ बांटें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, पहले पूरी जानकारी चेक कर लें। आपका सलीके से बात करने का तरीका लोगों के साथ तालमेल बेहतर करेगा और बॉस की नजर में भी अच्छी छवि बनाएगा। छोटे-छोटे लेकिन लगातार किए गए काम आगे चलकर अच्छे मौके दिला सकते हैं। छोटी सफलता को भी शांति से एन्जॉय करें।

तुला आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में समझदारी से काम लें। जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और बैंक बैलेंस या कैश जरूर चेक करें। गैर-जरूरी खरीदारी को अभी टालना बेहतर रहेगा और कीमतों की तुलना करें। बड़े खर्च से पहले घर के किसी भरोसेमंद सदस्य से बात कर लें। कमाई में से थोड़ा-सा पैसा भविष्य के लिए अलग रखें। जो ऑफर बहुत जल्दी मुनाफे का वादा करें, उनसे दूरी बनाए रखें। खर्च का रिकॉर्ड रखना और सही प्लान बनाना तनाव कम करेगा और पैसे की स्थिति को स्थिर रखेगा।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और दिमाग दोनों के लिए हल्की और आरामदायक देखभाल जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक से करें। समय पर सादा और पोषक खाना खाएं और आराम भी अवश्य करें। गहरी सांस लेने की आदत तनाव कम करेगी। बाहर कुछ वक्त बिताएं या किसी अपने के साथ समय निकालें, इससे मन अच्छा रहेगा। बहुत भारी काम से बचें और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। रोजमर्रा की छोटी-छोटी अच्छी आदतें धीरे-धीरे सेहत और मन दोनों को बेहतर करेंगी। आज थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, इससे शरीर को सही आराम मिलेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
