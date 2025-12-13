Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Today 13 December 2025 Aaj Ka Tula Rashifal in Hindi
तुला राशिफल 13 दिसंबर : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

तुला राशिफल 13 दिसंबर : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें।

Dec 13, 2025 05:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 13 दिसंबर 2025: आज आपके छोटे और सोच-समझकर किए गए काम ईमानदार बातचीत को बढ़ाएंगे, भरोसा मजबूत करेंगे और धीरे-धीरे खुशियां लाएंगे। जब आप ध्यान से सुनेंगे, खुलकर बात करेंगे और अपने लोगों के साथ सम्मान से पेश आएंगे, तो रिश्तों में सुकून बना रहेगा। आज आपके फैसले लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। आप ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो घर और काम, दोनों जगह आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपनी बात क्लियर शब्दों में रखें, धैर्य बनाए रखें और दोस्तों से मिलने वाली छोटी मदद को स्वीकार करें। इसी रफ्तार से चलने पर भरोसेमंद प्रगति होगी और मन भी हल्का रहेगा। बीच-बीच में थोड़ा रुकें, सोचें और मुस्कुराएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज पार्टनर या किसी करीबी दोस्त से प्यार और सम्मान से बात करें। छोटी-छोटी खुशियां साझा करें और बिना जल्दबाजी के उनकी बात सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलते समय खुद जैसे हैं वैसे ही रहें और हल्की मुस्कान बनाए रखें। क्लियर और सच्ची बात भरोसे को मजबूत करेगी। जल्दी कोई राय न बनाएं और भावनाओं को समय दें। एक छोटा-सा मैसेज या नोट किसी को खास महसूस करा सकता है। साथ में टहलने का प्लान बनाएं या घर के किसी काम में हाथ बंटाएं। पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करें और छोटे पलों को खुशी से जिएं।

read moreये भी पढ़ें:
कुंभ राशि वाले न लें कोई रिस्क, सोच-समझकर करें कार्य

करियर राशिफल: कामकाज में आज अपनी लिस्ट को थोड़ा सलीके से देखें और एक जरूरी काम को पूरा करने पर ध्यान दें। जहां मौका मिले, किसी सहकर्मी की मदद करें और जरूरत हो तो सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। आपका शालीन व्यवहार और शांत भाषा सीनियर्स और मैनेजर्स को पसंद आएगी। फैसले जल्दबाजी में न लें, एक बार तथ्यों की जांच जरूर करें। ऑफिस की परंपराओं और तय नियमों का सम्मान करें। जरूरी बातें नोट करते रहें और मदद करने वालों को धन्यवाद कहें। शांत रहें और भरोसेमंद बने रहें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस छोटे-छोटे कदमों से प्लान करें। जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा बचाने की आदत डालें और बेवजह के खर्च से बचें। अगर कोई उधार मांगता है, तो सोच-समझकर फैसला लें और शर्तें साफ रखें। बिल और खर्चों का हिसाब एक जगह रखें। किसी बड़े फैसले से पहले घर के बड़े सदस्य से बात करें और उनकी साधारण सलाह को मानें। जल्दी मुनाफे वाले जोखिम से दूर रहें और शांत दिमाग से योजना बनाएं।

read moreये भी पढ़ें:
मेष राशि वाले आज खर्चों पर रखें नजर, शांत दिमाग से करें प्लानिंग

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत साधारण देखभाल से बेहतर रहेगी। समय पर सोएं, पानी पर्याप्त पिएं और थोड़ी-थोड़ी देर में टहलें। बिना आराम के भारी काम न करें और हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। अगर थकान लगे, तो घर में किसी को बताएं और काम थोड़ा कम करें। शांत मन से शरीर भी जल्दी संभलता है, इसलिए गुनगुनाएं, पढ़ें या कोई शांत शौक अपनाएं। अगर कोई दर्द लंबे समय से है, तो डॉक्टर को दिखाएं। ताजे फल-सब्जियां और हल्का घर का खाना खाएं। सकारात्मक बने रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने