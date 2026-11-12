आज का तुला राशिफल (12 नवंबर ):नीच राशि का सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान के सवाल को सामने रखेगा

Tula Rashifal in hindi: आज एक काम पूरा करके अगला काम हाथ में लें। आपकी पहल दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा सहज लगेगी।

काम का बोझ आज मन को बेचैन रखेगा, लेकिन छोटे भाई या बहन का साथ आपका भरोसा बढ़ाएगा। किसी काम को लेकर हिम्मत वाला फैसला लेने की संभावना है। उसके बाद मेहनत की जरूरत भी बढ़ेगी। दिन की शुरुआत में घर की जरूरत और परिवार की बातचीत ध्यान खींचेगी। दोपहर के आसपास अपनी बात कहने का हौसला बढ़ेगा और फोन पर होने वाली बातचीत अच्छी रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे पहले परिवार और खर्च, फिर पहल और छोटे सफर दिन का केंद्र बनेंगे। किसी परिचित मंडली से थोड़ी दूरी रखने का मन होगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्रों के बीच चल रही होड़ से पीछे हटने का भाव देगा। हर बुलावे में शामिल होने की इच्छा कम रहेगी।

दफ्तर में काम की मात्रा ज्यादा लगेगी। एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगली जिम्मेदारी का खयाल मन में रहेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा, फिर भी काम की रफ्तार को लेकर भीतर दबाव होगा। तुला राशि के पहले भाव में नीच राशि का सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान के सवाल को सामने रखेगा। किसी अधिकारी से बातचीत में अपने योगदान का महत्व ज्यादा महसूस होगा। साहस से उठाए गए कदम के बाद अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ने के योग हैं। काम में टिके रहने से प्रगति की संभावना बनेगी। पढ़ने वाले बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहने के योग हैं और मनचाहे नतीजे मिलने की संभावना है। घर में उनकी पढ़ाई पर संतोष की बातचीत होगी।

तुला धन राशिफल कैसा है आमदनी का रास्ता आपकी अपनी मेहनत से जुड़ेगा। जितना प्रयास काम में जाएगा, आर्थिक लाभ की संभावना भी उसी से बनेगी। किसी मित्र की मौजूदगी से अधिक अपने किए काम की अहमियत महसूस होगी। दिन की शुरुआत में घर के खर्च और खाने की जरूरतों पर बात होगी। परिवार में यह चर्चा भी रहेगी कि अभी किस जरूरत को पहले जगह दी जाए। खर्च का विषय मन में बना रहेगा, मगर कमाई के लिए सक्रिय होने का उत्साह भी बढ़ेगा। किसी बातचीत के बाद काम आगे बढ़ाने की संभावना है। आज अपनी कमाई की योजना को उपलब्ध काम से जोड़कर रखें। केवल बढ़े हुए उत्साह के भरोसे आय का बड़ा अनुमान न लगाएं।

तुला लव राशिफल कैसा है जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। रोजमर्रा की बातें चलेंगी और घर का परिचित माहौल बना रहेगा। काम की चिंता मन में होने से बातचीत के बीच आपका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। छोटे भाई या बहन से हुई बात का असर अलग होगा। उनका साथ मिलने के योग हैं और उससे मन में हिम्मत आएगी। जो बात अकेले कठिन लग रही थी, उसे लेकर आपका भरोसा बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन पर घर में संतोष रहेगा। उनकी कोशिशों को लेकर बातचीत अच्छी होगी। परिवार के साथ भोजन के दौरान खर्च का विषय भी आएगा। अपने काम की उलझन बताने के लिए सहज ढंग से बात रखें। रिश्तों में आज बड़ी उठापटक का संकेत नहीं है।

तुला हेल्थ राशिफल कैसा है काम की अधिकता से तनाव और बेचैनी महसूस होने की संभावना है। मन बार-बार अधूरे काम की ओर जाएगा। दिन की शुरुआत में खानपान पर ध्यान रहेगा, जबकि बाद के हिस्से में भागदौड़ का मन बनेगा। छोटी यात्रा या जरूरी फोन से जुड़ी व्यस्तता रहेगी। काम बढ़ने पर आराम का हिस्सा कम करने का दबाव महसूस होगा। लगातार सक्रिय रहने से थकान बढ़ने की संभावना है। काम के बीच थोड़ी देर बैठने का समय रखें। दिन आगे बढ़ने के साथ अपना पक्ष रखने का भरोसा बढ़ेगा, जिससे मन की उलझन कुछ हल्की होगी।

क्या करें छोटे भाई या बहन से जिस काम पर मदद चाहिए, उसकी बात साफ कहें।

क्या न करें काम की बेचैनी में परिवार से तीखे स्वर में बात न करें।