आज का तुला राशिफल (12 नवंबर ):नीच राशि का सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान के सवाल को सामने रखेगा
Tula Rashifal in hindi: आज एक काम पूरा करके अगला काम हाथ में लें। आपकी पहल दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा सहज लगेगी।
काम का बोझ आज मन को बेचैन रखेगा, लेकिन छोटे भाई या बहन का साथ आपका भरोसा बढ़ाएगा। किसी काम को लेकर हिम्मत वाला फैसला लेने की संभावना है। उसके बाद मेहनत की जरूरत भी बढ़ेगी। दिन की शुरुआत में घर की जरूरत और परिवार की बातचीत ध्यान खींचेगी। दोपहर के आसपास अपनी बात कहने का हौसला बढ़ेगा और फोन पर होने वाली बातचीत अच्छी रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे पहले परिवार और खर्च, फिर पहल और छोटे सफर दिन का केंद्र बनेंगे। किसी परिचित मंडली से थोड़ी दूरी रखने का मन होगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्रों के बीच चल रही होड़ से पीछे हटने का भाव देगा। हर बुलावे में शामिल होने की इच्छा कम रहेगी।
तुला करियर राशिफल कैसा है
दफ्तर में काम की मात्रा ज्यादा लगेगी। एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगली जिम्मेदारी का खयाल मन में रहेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा, फिर भी काम की रफ्तार को लेकर भीतर दबाव होगा। तुला राशि के पहले भाव में नीच राशि का सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान के सवाल को सामने रखेगा। किसी अधिकारी से बातचीत में अपने योगदान का महत्व ज्यादा महसूस होगा। साहस से उठाए गए कदम के बाद अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ने के योग हैं। काम में टिके रहने से प्रगति की संभावना बनेगी। पढ़ने वाले बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहने के योग हैं और मनचाहे नतीजे मिलने की संभावना है। घर में उनकी पढ़ाई पर संतोष की बातचीत होगी।
तुला धन राशिफल कैसा है
आमदनी का रास्ता आपकी अपनी मेहनत से जुड़ेगा। जितना प्रयास काम में जाएगा, आर्थिक लाभ की संभावना भी उसी से बनेगी। किसी मित्र की मौजूदगी से अधिक अपने किए काम की अहमियत महसूस होगी। दिन की शुरुआत में घर के खर्च और खाने की जरूरतों पर बात होगी। परिवार में यह चर्चा भी रहेगी कि अभी किस जरूरत को पहले जगह दी जाए। खर्च का विषय मन में बना रहेगा, मगर कमाई के लिए सक्रिय होने का उत्साह भी बढ़ेगा। किसी बातचीत के बाद काम आगे बढ़ाने की संभावना है। आज अपनी कमाई की योजना को उपलब्ध काम से जोड़कर रखें। केवल बढ़े हुए उत्साह के भरोसे आय का बड़ा अनुमान न लगाएं।
तुला लव राशिफल कैसा है
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। रोजमर्रा की बातें चलेंगी और घर का परिचित माहौल बना रहेगा। काम की चिंता मन में होने से बातचीत के बीच आपका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। छोटे भाई या बहन से हुई बात का असर अलग होगा। उनका साथ मिलने के योग हैं और उससे मन में हिम्मत आएगी। जो बात अकेले कठिन लग रही थी, उसे लेकर आपका भरोसा बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन पर घर में संतोष रहेगा। उनकी कोशिशों को लेकर बातचीत अच्छी होगी। परिवार के साथ भोजन के दौरान खर्च का विषय भी आएगा। अपने काम की उलझन बताने के लिए सहज ढंग से बात रखें। रिश्तों में आज बड़ी उठापटक का संकेत नहीं है।
तुला हेल्थ राशिफल कैसा है
काम की अधिकता से तनाव और बेचैनी महसूस होने की संभावना है। मन बार-बार अधूरे काम की ओर जाएगा। दिन की शुरुआत में खानपान पर ध्यान रहेगा, जबकि बाद के हिस्से में भागदौड़ का मन बनेगा। छोटी यात्रा या जरूरी फोन से जुड़ी व्यस्तता रहेगी। काम बढ़ने पर आराम का हिस्सा कम करने का दबाव महसूस होगा। लगातार सक्रिय रहने से थकान बढ़ने की संभावना है। काम के बीच थोड़ी देर बैठने का समय रखें। दिन आगे बढ़ने के साथ अपना पक्ष रखने का भरोसा बढ़ेगा, जिससे मन की उलझन कुछ हल्की होगी।
क्या करें
छोटे भाई या बहन से जिस काम पर मदद चाहिए, उसकी बात साफ कहें।
क्या न करें
काम की बेचैनी में परिवार से तीखे स्वर में बात न करें।
कल का राशिफल
कल सुस्ती और बेचैनी साथ रहेंगी, फिर भी भरोसा बढ़ेगा। मेहनत से लाभ के योग हैं। जीवनसाथी से संबंध सामान्य रहेंगे और विद्यार्थियों के लक्ष्य पूरे होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र