तुला राशिफल 12 मई 2026: तुला राशि वालों का आज क्या बिगाड़ेगा बजट, कैसा रहेगा आपका आज का दिन

Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। इस आज ग्रहों की स्थिति किस करवट बैठेगी, आपकी लाइफ में क्या हलचल रहेगी, पढ़ें कैसा रहेगा आज तुला राशि का दिन

Libra Horoscope Today, May 12, 2026: आपको अपनी एनर्जी को हर हाल में बचाना है, जब छोटी डिमांड आपको टेकओवर कर रही हों। एक आदमी आपसे मदद मांग सकता है। Protect आप बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या बढ़ रहा है, ये तो आपको पता है। किसी को भी हां कहना आपके दिन को स्मूद नहीं कर सकता है। आज का दिन आपको थका सकता है। आपको अपने उस कर्तव्य के लिए समय देना जरूरी है, लेकिन किसी और से जुड़ा काम ना लें। एक सिंपल बाउंड्री आपको भीड़ से बचाएगी। आपकी गति और भी मजबूत होगी। आपको एक छोटा स्पेस अपने के लिए निकालना है, फिर चाहे ये 10 मिनट ही क्यों ना हो।

Libra Love Horoscope today, तुला लव राशिफल तुला राशि वालों का प्यार ईमानदारी और लिमिट में होगा, तो आपके लिए अच्छा है। कपल्स को थकान को कोल्ड मूड में नहीं बदलना है। अगर आपको स्पेस चाहिए, आपको इसे काइंड तरीके से बोलना है। सिंगल लोग नोटिस करें आपको काम के जरिए, हेल्थ और स्टडी के जरिए। आपको कनेक्शन को ऐसे जज नहीं करना है कि सामने वाला इंसान आपके लिए कितने समय उपलब्ध है. आपको देखना चाहिए कि क्या वो आपके समय की कद्र करते हैं। एक इंसान आपकी गति को समझ सकता है, वो आप पर विश्नास भी कर सकता है। आपको अपने लवर को लगाचार अटेंशन देनी है।

Libra Career Horoscope today, तुला करियर राशिफल आज आपका काम थका देने वाला ररहेगा और यह एक छोटा बदलाव लाएगा। कर्मचारियों को स्टाफ को हैंडल करना होगा। सभी फॉलोअप लेने होंगे। करेक्शन, शेड्यूल और एकस्ट्रा कोर्डिनेटर लेने होंगे।

आपको कोई भी ड्यूटी लेने से पहले चेक करना होगा कि क्या ये आपकी है। बिजनेस ऑनर्स को स्टाफ को मैनेज करना होगा। स्टूडेंट्स को पूरे दिन को नहीं फिल करना है, आपको दो काम के टास्क लेने हैं और उन्हें सही समय पर पूरा करना है। लोग आपसे मदद मांगेगे. लेकिन आपको आंसर नहीं देना है।

Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल आज आपके रोज के खर्चें बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको छोटे कंफर्ट, सर्विस कॉस्ट मेडिसिन और फूड को जल्दी में नहीं खरीदना है। इनमें से कोई भी आपको सीरियस नहीं लगना चाहिए। साथ में ये आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं।आप जो भी पे कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें और आपको देखना है कि क्या आपके काम का है और क्या नहीं। सेविंग को छोटे खर्चों से बचाकर रखें? निवेश को प्रैक्टिकल चेक की जरूरत है। किसी फैसले की नहीं। ट्रेडिंग एक अलग रखने पर ज्यादा ठीक रहेंगी। अगर आप हेल्थ आइटम पर पैसा लगा रहे हैतो प्राइज को कंपेयर जरूर करें। आपको अच्छा पैसा बचेगा, अगर आपके पैसों के लीक बंद हो जाएंगे। एक छोटा सा कट आपके वेस्ट चीजों में आपको बाद में राहत दिलाएगा।