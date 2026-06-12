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तुला राशिफल 12 जून 2026:तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा, पढ़ें पूरा राशिफल

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Tula Rashifal, Libra Horoscope:आज तुला राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए छोटी-मोटी दिक्कत ही नजर आ रही है, बाकी आप हर तरह से आज आनंद में रहेंगे।

तुला राशिफल 12 जून 2026:तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा, पढ़ें पूरा राशिफल

Libra Horoscope today 12 june 2026: हेल्थ अच्छा है। कोई परेशानी नहीं है, आपको किसी भी बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए समय अच्छा है। जीवनसाथी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से आप निश्चिंत हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। थोड़ा बहुत आपको हेल्थ को लेकर ध्यान देना होगा। सरकारी तंत्र पर ध्यान दें, आपकी कोई परेशानी है तो सरकारी मामलों से दूर रहे हैं, यहां अगर आप किसी से पंगेबाजी नहीं लेगें तो बचे रहेंगे।

Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल

तुला राशि वालों के लिए लव की स्थिति अच्छी है। पार्टनर भी खुश है और लवर भी खुश है। आप दोनों अच्छे से लाइफ का आनंद ले रहे हैं। आपको लवलाइफ में समय खराब ना करके पार्टनर पर ध्यान देना है। अगर लवर हैं तो भी आप दोनों के लिए समय अच्छा चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से हैं और एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे हैं। इस समय किसी की कही बात पर भरोसा ना करें, पहले खुद चेक कर लें।

Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल

तुला राशि वालों के लिए करियर को लेकल आज खास दिन है। आपको सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी तंत्र से किसी तरह का पंगा ना लें। आपको पर्सनल लाइफ मेम जो दिक्कत है वो ऑफिस में नहीं बतानी चाहिए और ऑफिस में जो दिक्कत है वो घर पर नहीं बतानी चाहिए, दोनों को बिल्कल अलग रखें। कोशिश करें कि कस्टमर की रिसर्च को लेकर ध्यान दें, तभी आप अपने बिजनेस को लेकर को लेकर आगे चल पाएंगे।

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Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर कोई बड़ी दिक्कत इस समय नहीं दिख रही है। निवेश को लेकर भी कोई समस्या नहीं है। आपको बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको बिजनेस में हर चीज को या तकनीक को पहले खुद से एक्सपेरीमेंट करना होगा, इसके बाद ही आप उसे आगे इस्तेमाल करें।

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Libra health Horoscope, तुला हेल्थ राशिफल

तुला राशि वाले किसी भी हालत में अपनी हेल्थ को लेकर खास ध्यान दें। आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें, कुछ ऐसा ना सोचें कि जिससे आप मन में किसी बात को लेकर बैठ जाएं। यह समय अपने दिन को अच्छा करने का है। आपको स्वास्थ्य- मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खानपान रखें। माइग्रेन या सर्वाइकल जैसी परेशानी के कारण दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

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Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News

विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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