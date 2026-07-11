Tula Rashifal 12 July 2026: तुला राशि की आज हो सकती है पार्टनर संग बहसबाजी, शाम तक मिलेगा ये संकेत
Libra Horoscope Today: सूर्य और बुध मिलकर तुला राशि के जातकों को लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि आज पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन होने के संकेत हैं। वहीं शाम तक किसी मामले में अच्छा संकेत भी मिलने वाला है।
Libra Horoscope Today 12 July 2026, तुला राशिफल: दिन की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है। मन में बिना वजह चिंता बढ़े तो खुद पर सख्ती न करें। कुछ काम अटकते हुए दिख सकते हैं। खासकर वे काम जिनमें दूसरे लोगों की सहमति, कागजी बात या समय पर जवाब जरूरी हो। सुबह के हिस्से में छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय और रास्ते में जल्दबाजी से बचें। वाणी पर भी ध्यान रखें, क्योंकि हल्की तीखी बात बाद में अनावश्यक टेंशन दे सकती है। दोपहर के बाद माहौल धीरे-धीरे खुलता दिखेगा। मन में साफ सोच आएगी। किसी यात्रा, सीख, सलाह या अनुभवी व्यक्ति की बात से फायदा मिल सकता है। सूर्य और बुध का भाग्य से जुड़ा असर दिन बढ़ने पर रास्ता दिखाने वाला बन रहा है, इसलिए सुबह की उलझन को पूरे दिन का सच न मानें। शाम तक आत्मविश्वास लौटेगा। किसी रुके हुए काम में दिशा मिलेगी। अपने काम छोटे हिस्सों में बांटकर चलेंगे तो दिन संभल जाएगा।
तुला राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज लहजा बहुत मायने रखेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर मतभेद उभर सकता है। बात छोटी हो सकती है, लेकिन अगर जिद आ गई तो माहौल बिगड़ सकता है। सुबह के समय दूसरे की बात पूरी सुनें। जवाब तुरंत न दें। प्रेम संबंधों में थोड़ा सूखापन या दूरी महसूस हो सकती है, पर इसे मन की थकान समझें। दोपहर के बाद बातचीत का स्वर नरम होगा। अगर आप पहल करेंगे तो गलतफहमी कम हो सकती है। परिवार के किसी बड़े की सलाह भी संबंधों को सहज बनाने में मदद कर सकती है। अकेले लोगों के लिए दिन बहुत चमकदार न सही, पर किसी समझदार बातचीत की शुरुआत करा सकता है।
तुला राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सुबह का हिस्सा धैर्य मांगता है। ऑफिस में देरी, फाइल अटकना, मीटिंग का समय बदलना या किसी सहकर्मी की वजह से रफ्तार कम हो सकती है। ऐसे में नाराज होने से बेहतर है कि जरूरी काम पहले निपटाएं और बाकी पर लचीला रुख रखें। शनि काम के क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए नियम तोड़ने या शॉर्टकट लेने से बचें। छात्रों के लिए दिन का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। पढ़ाई में पहले ध्यान बिखर सकता है, लेकिन बाद में समझ मजबूत होगी। जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, लेखन, ट्रेनिंग या किसी आवेदन से जुड़े हैं, उन्हें शब्दों की जांच दो बार करनी चाहिए। करियर में गुरु का सहारा छवि को संभाले रखेगा। वरिष्ठों से सीधी और साफ बात लाभ दे सकती है।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज संतुलन जरूरी है। सुबह के समय अचानक खर्च या किसी पुराने भुगतान की याद आ सकती है। साझा धन, टैक्स, फीस, बीमा या परिवार से जुड़ी रकम में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। निवेश को लेकर आकर्षण रहेगा, लेकिन जोखिम वाली जगह पर सीमित सोच रखें। अगर पहले से कोई योजना है तो छोटी राशि में और पूरी जांच के बाद ही कदम बढ़ाएं. दिन के बाद वाले हिस्से में कमाई की दिशा पर सोच बेहतर रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से बजट या प्लान पर सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों के कहने भर से खर्च न करें।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा सुबह थोड़ी नीचे रह सकती है। थकान, बेचैनी या शरीर में जकड़न जैसा अहसास हो सकता है। ज्यादा देर एक ही मुद्रा में बैठने से असहजता बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन मदद करेगा। बाहर निकलते समय सावधानी रखें। अगर मन पर दबाव बढ़े तो कुछ देर शांत चलना या गहरी सांस लेना अच्छा रहेगा। शाम तक स्थिति हल्की होगी। नींद का समय बिगाड़ने से बचें।
आज की सलाह: सुबह की उलझन को अंतिम न मानें, शाम तक सोच और रास्ता दोनों साफ होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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