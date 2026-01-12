तुला राशिफल 12 जनवरी 2026 : तुला राशि वाले प्लान बनाकर करें काम, जल्दी पैसे कमाने वाली स्कीम से रहें दूर

संक्षेप: Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वालों का मन शांत और संतुलित रहेगा।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 12 जनवरी 2026: आज तुला राशि वालों का मन शांत और संतुलित रहेगा। छोटी-छोटी परेशानियां आप प्यार से बात करके और धैर्य रखकर सुलझा लेंगे। आपकी समझदारी से सामने वाला भी शांत महसूस करेगा। घर हो या काम, आज धीरे-धीरे और सोच-समझकर काम करने का दिन है। मीठी बोली रखें, आसान प्लान बनाएं। दोस्त आपके शांत स्वभाव को नोटिस करेंगे और आपकी मेहनत हर काम में आपका भरोसा बढ़ाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तुला लव राशिफल: आज रिश्तों में छोटी बातें बहुत काम आएंगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और साथ में कोई छोटा-सा प्लान बनाएं। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपकी सोच की कद्र करता हो। जल्दीबाजी न करें, खुलकर और सच्ची बात करें। परिवार में भी धैर्य रखने से माहौल अच्छा रहेगा। कोई छोटा सरप्राइज या प्यारा-सा मैसेज रिश्ते में और मिठास घोलेगा।

तुला करियर राशिफल: काम में आज आपको फोकस और सही फैसले लेना आगे बढ़ाएगा। टीम में किसी की मदद कर सकते हैं, इससे काम जल्दी पूरा होगा। नए आइडिया आएंगे, लेकिन पहले छोटे स्तर पर आजमाएं। आपकी शांत तरीके से समस्या सुलझाने की आदत बॉस को पसंद आएगी। ऑफिस की बेकार बातों से दूर रहें। छोटे काम अच्छे से निपटाएंगे तो आगे चलकर बड़े मौके मिलेंगे।

तुला आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, बस थोड़ा प्लान बनाकर चलें। छोटे खर्चों पर नजर रखें और थोड़ी-थोड़ी बचत करें। आज जोखिम वाला निवेश या जल्दी पैसे कमाने वाली स्कीम से दूर रहें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से जानकारी ले लें और ये सुनिश्चित कर लें कि क्या ये सही रहेगा या नहीं। सही फैसला आपको भविष्य की टेंशन से बचा सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर को हल्का-फुल्का आराम दें। थोड़ी वॉक करें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और गहरी सांस लें। सोने का टाइम ठीक रखें और रात को ज्यादा देर मोबाइल न चलाएं। पानी ठीक से पिएं, बैठने का पोस्चर सही रखें और काम के बीच छोटा ब्रेक लें। अगर मन भारी लगे तो पेड़ों के पास टहल लें या किसी अपने से हंस-बोल लें, इससे मन और शरीर दोनों हल्के हो जाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com