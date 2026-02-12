तुला राशिफल 12 फरवरी 2026 : आज तुला वाले लवलाइफ में फीलिंग्स तुरंत जाहिर ना करें, क्रेडिट को शेयर करें और फीडबैक भी लें
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला वाले लवलाइफ में फीलिंग्स तुरंत जाहिर ना करें, क्रेडिट को शेयर करें और फीडबैक भी लें
Libra Horoscope for Today 12 February 2026 –सभी की भलाई करें और दूसरों की सुनें और अपनी गति से आगे बढ़ें। चुपचाप बात करके कंफ्यूजन को क्लियर करना है। आपको सिंपल प्लान फॉलो करने हैं। एक काम को खत्म करें और फिर नया काम शुरू करें। अगर कहीं से किसी चीज को लेकर मदद मिले, तो मदद कलें। आपका शांत नेचर आज दूसरों को कंफर्टेबल फील कराएगा।आज धैर्य और क्लियर वर्ड्स से आपको तरक्की मिलेगी और आपका तानव कम होगा।
तुला लव राशिफल
एक साथ की गई वॉक आपको उनके करीब ले आएगी, जिनको आप पसंद करते हैं और जिनकी केयर करते हैं, इससे आपकी चिंताएं भी कम होंगी। आज सिंपल बोलें और अपने पार्टनर की बातों को अच्छे से सुनें।अगर आप सिंगल हैं, तो स्माइल करें और अगर किसी नए इंसान से सेफ जगह मिलने का मौका मिलता है, तो ऑफर को स्वीकार करें। आपको उनके लिए अपना सम्मान और धैर्य दोनों को शो करना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को इतनी जल्दी बाहर ना निकालें, थोड़ा सब्र करें। दूसरों की भलाई के छोटे-छोटे काम जैसे किसी छोटी सी बात को याद रखना या मदद ऑफर करना, याद रखे जाएंगे और इससे आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच विश्वास भी बढेगा।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को क्लियर फैसले लेने से तारीफ मिलेगी। एक समय में एक काम करें और एक काम को खत्म करने के बाद ही आपको दूसरे काम को हाथ लगाना चाहिए।अगर आपके टीम मेंबर को आपकी जरूरत होती है, तो आपको उसकी मदद करनी है। आप उसकी मदद करें और आपको आज विस्तार से बातों को नहीं समझाना है, आपको शार्ट में बोलना है। शांत रहना है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है। आपकी शांत टोन और फेयर चॉइज आपके लीडर्स द्वारा नोटिस की जाएगी। अगर गलतियों से बचना चाहते हैं, तो आपको इस समय सिंपल प्लान बनाना है,इससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। क्रेडिट को शेयर करें और फीडबैक भी लें।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए मनी मैटर्स स्टडी रहेंगे, खासकर जब आप सावधानी से आर्थिक फैसले लेंगे। आज आपको हर छोटे बिल को चेक करना है और अभी की खरीद को खास तौर पर देखना है। इसके अलावा आपको जो-जो चीज चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना लें। आपको इस समय बड़ी चीज को नहीं खरीदना है, इसके अलावा रिस्क वाले फैसले ले से भी अभी बचना है। एक छोटा सेविंग गोल आपकी आगे चलकर बड़ी मदद कर सकता है। आपको परिवार से सिंपल से सिंपल खर्चों को भी शेयर करना है। आज रसीद को रखना है और क्लियर नोट्स बनाने हैं, आपको शांत रहना है और अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है।
तुला हेल्थ राशिफल
थकान हो तो आप आराम करें और अगर तनाव फील हो रहा हो तो आपको डीप ब्रीदिंग ए्क्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अपने किसी दोस्त से बात और सपोर्ट ले सकते हैं।अपनी नींद का भी आपको जेंटल रुटीन रखना है। आज तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। अफनी आदतों को सिंपल रखें और अपने बॉडी को एक्टिव। आपको दिन को एक शार्ट वॉक से शुरू करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग से आपका माइंड क्लियर होगा। आपको पानी अधिक से अधिक पीना है और लाइट वेज डिनर करना है।इसके अलावा खाने में वेज खाना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां