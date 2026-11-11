आज का तुला राशिफल (11 नवंबर 2026): आज कुछ अलग करने का फैसला लेंगे, खर्च ध्यान खींचेगा
Aaj ka tula rashifal: तुला राशि वालों को आज नया प्रयास करने का साहस मिलेगा और छोटी यात्रा के योग हैं, लेकिन वाहन खरीद तथा दांपत्य की बहस में सावधानी रखनी होगी। पढ़ें तुला राशि का विस्तृत राशिफल 11 नवंबर 2026।
आज कुछ अलग करने का फैसला लेंगे और उसे आजमाने का साहस भी रहेगा। जिस काम को लेकर अब तक मन अटकता था, उसमें पहला कदम रखने की इच्छा होगी। छोटी यात्रा के योग हैं। आसपास के काम से निकलना हो या किसी परिचित से मिलने जाना हो, दिन में आवाजाही की संभावना रहेगी। उत्साह अपनी जगह रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति औसत रहने के संकेत हैं। इसलिए किसी नए प्रयास से तत्काल कमाई की उम्मीद बहुत ऊंची रखने पर मन खिन्न होगा। परिवार में बातचीत का केंद्र रोज का खर्च और खाने की पसंद रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे घर की बातों का असर आपके मन और बोलने के ढंग पर साफ दिखाई देगा। आज की मुख्य चेतावनी साफ है: वाहन खरीदने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी पसंद पर मन टिक भी जाए, तो खरीद टालना ठीक रहेगा।
आज का तुला करियर राशिफल
काम में परिचित ढर्रे से हटकर कुछ आजमाने की इच्छा होगी। नया तरीका समझाने या किसी अटके प्रयास को दोबारा शुरू करने के लिए साहस मिलेगा। कर्क राशि के दसवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी मंगल काम का जोश बढ़ाएगा, साथ में छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी देगा। दफ्तर के साथी से काम की गति को लेकर असहमति होगी तो आपका स्वर अपेक्षा से तेज होगा। इससे बातचीत का असली मुद्दा पीछे छूटने की आशंका रहेगी। कुंभ राशि के पांचवें भाव में राहु पढ़ाई और रचनात्मक काम में अचानक नई रुचि जगाएगा। किसी विषय को और गहराई से जानने की बेचैनी होगी। विद्यार्थियों के लिए नया सवाल आकर्षक रहेगा, हालांकि एक साथ दिशा बदलते रहने से तैयारी बिखरने की संभावना है। आज एक चुने हुए काम को पूरा समय दें।
आज का तुला वित्त राशिफल
पैसे की स्थिति सामान्य रहने के संकेत हैं। दिन का उत्साह आर्थिक गुंजाइश से बड़ा महसूस होगा, इसलिए खरीदारी के बारे में सोचते समय दोनों के बीच फर्क साफ दिखेगा। घर की जरूरत और अपनी पसंद एक ही बातचीत में सामने आएंगी। खाने पर होने वाला खर्च भी ध्यान खींचेगा। किसी छोटी यात्रा की योजना बनी तो उसका खर्च जोड़ने पर उपलब्ध रकम का सही अंदाजा होगा। नए प्रयास को कमाई का पक्का रास्ता मानने के लिए आज पर्याप्त आधार नहीं रहेगा। वाहन की खरीद से जुड़ा फैसला आगे रखने का संकेत मजबूत है। किसी चीज को पसंद कर लेना और उसके लिए रकम निकाल पाना अलग बातें रहेंगी। आज खर्च की सीमा पहले तय कर लें।
आज का तुला लव राशिफल
जीवनसाथी से बातचीत में छोटी असहमति लंबी बहस का रूप ले सकती है। अपनी बात तुरंत मनवाने का भाव रहेगा और सामने से आई प्रतिक्रिया अधिक तीखी लगेगी। घर के खर्च या साथ बाहर निकलने की बात भी इसी संवेदनशीलता में आएगी। रिश्ते में खिंचाव की आशंका है, इसलिए दिन की बेचैनी को साथी के इरादे से जोड़ना ठीक नहीं होगा। परिवार के बीच बैठने पर अपनापन रहेगा, पर बोलचाल का असर देर तक मन में बना रहेगा। प्रेम संबंध में भी अपने उत्साह के बराबर प्रतिक्रिया की अपेक्षा होगी। जवाब छोटा मिला तो मन में सवाल उठेंगे। किसी असहमति पर स्वर ऊंचा होने लगे तो बातचीत कुछ देर रोक दें।
आज का तुला स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सतर्क रहने का दिन है। कुछ अलग करने के उत्साह में अपनी सहज गति से अधिक व्यस्त होने की संभावना रहेगी। छोटी यात्रा और रोज के काम साथ आए तो आराम के लिए समय कम पड़ने का एहसास होगा। खानपान का विषय परिवार में प्रमुख रहेगा, लेकिन अपनी जरूरत का ध्यान भी वहीं रखना होगा। आज किसी खास परेशानी का संकेत नहीं दिया गया है, फिर भी स्वास्थ्य की उपेक्षा दिन को कठिन बना सकती है। शरीर के संकेतों को लेकर सजग रहें और गतिविधियों के बीच आराम का समय रखें।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस नए प्रयास का मन है, उसका पहला छोटा कदम आज उठाएं।
क्या न करें
वाहन की खरीद आज तय न करें।
कल का राशिफल
कल काम का दबाव बेचैन करेगा। छोटे भाई या बहन का साथ हिम्मत बढ़ाएगा। कमाई मेहनत पर निर्भर रहेगी। दांपत्य सामान्य रहेगा और बच्चों को मनचाहे नतीजे मिलने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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