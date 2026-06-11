तुला राशिफल 11 जून 2026:तुला राशि के लिए आज कैसा है दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj ka tula rashifal 11 june:तुला राशि के लिए समय आज धन को लेकर अच्छा है। निवेश को लेकर भी दिन अच्छा रहेगा। कोई परेशानी आज नहीं दिख रही है। यहां पढ़ें आज का राशिफल
Aaj ka tula Rashifal 11 june 2026: तुला राशि वालों के लिए जीवन की स्थिति सकारात्मक है। आपकी लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हैं इसको लेकर प्लान बनाने का अच्छा समय है। स्थिति बढ़ रही है। नौकरी अच्छी है। व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है किसी तरह की कोई परेशानी इस समय नहीं दिख रही है। करियर में भी आप अच्छे हैं, लेकिन मंगल के कारण थोड़ा गुस्सा आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें?। बाकी पैसों को लेकर हेल्थ को लेकर आज चिंता की जरूरत नहीं है।
तुला करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज तुला राशि वालों के पास काम का बोझ रहेगा। आपको मानसिक तौर पर थकान मिल सकती है। हो सकता है इमोशनली किसी से लगाव हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ तक ही लिमिट रखें। आपको इस समय काम को लेकर सतर्क रहना होगा। इस समय गुस्सा ना करें , इससे चीजें खराब होंगी। किसी बात को सुनकर तुरंत रिएक्ट ना करें। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा अपने सवालो को लेकर सभी चीजों को क्लियर करना होगा। जो लोग विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं वो भी पूरा होगा?
तुला लव राशिफल
तुला राशि वालों के लिए लवलाइफ में अच्छी स्थिति है। अगर शादी नहीं हुई है और सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास से हो सकती है।आप दोनों के लिए अच्छा समय है। अगर शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, लेकिन विवाह की तारीख को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पॉजिटिव लवलाइ्फ के कारण आप दोनों में अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। इसका लाभ उठाएं।
तुला मनी राशिफल
निवेश के लिए भी आपके लिए नई स्थिति बन रही है जो बहुत शुभकारी है। इसलिए पैसा लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी एतिहात बरतनी होगी। कहीं भी आंखे बंदकरके पैसा नहीं लगाना है। यही चीज आपको बिजनेस में भी करनी है। आपको कुछ बदलाव अगर समय के अनुसार लग रहे हैं कि जरूरी हैं तो करें। मकान और भूमि को लेकर आज किसी से सौदा आपको अच्छा लग सकता है और आप खरीद सकते हैं। बिजनेस को लेकर भी आपकी स्थिति अच्छी है।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा संक्रमण हो सकता है, जिसे आप आसानी से आप ठीक कर लेगें। आराम करें और गैस से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए फाइबर वाला खाना खाएं और लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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पुरस्कार
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