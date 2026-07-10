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Tula Rashifal 11 July 2026: तुला राशि वाले आज सोच-समझकर लें फैसले, नौकरी और धन के मामलों में रखें सावधानी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तुला राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। नौकरी और कामकाज में जल्दबाजी से बचें और जरूरी दस्तावेज या वित्तीय मामलों की अच्छी तरह जांच करें। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। खर्च पर नियंत्रण रखें और सेहत के लिए तनाव कम करने की कोशिश करें।

Tula Rashifal 11 July 2026: तुला राशि वाले आज सोच-समझकर लें फैसले, नौकरी और धन के मामलों में रखें सावधानी

Libra Horoscope Today 11 July 2026, आज का तुला राशिफल: दिन की शुरुआत थोड़ी गंभीर सोच के साथ हो सकती है। मन एक साथ कई बातों को पकड़कर चलना चाहेगा। इसी वजह से छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। कामकाज में सावधानी बहुत जरूरी रहेगी। चलते समय, ड्राइव करते समय और मशीन, बिजली या तेज औजारों से जुड़े काम में ध्यान भटकने न दें। किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय दो मिनट रुककर जवाब देना बेहतर रहेगा। घर या परिवार से जुड़ी कोई जानकारी मन के मुताबिक न मिले तो भी उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी बात ठीक से समझी नहीं जा रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ स्थिति नरम होती जाएगी। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव भीतर की बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यर्थ की बहस से दूर रहना ही समझदारी है। जिन कामों में कागज, पासवर्ड, बिल, साझा जिम्मेदारी या गोपनीय बात शामिल हो, उनमें खास सतर्कता रखें। शाम तक किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने पर मन हल्का हो सकता है।

तुला राशि का लव राशिफल

रिश्तों में संतुलन बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी बातों पर तकरार की संभावना है, लेकिन मामला उतना बड़ा नहीं होगा जितना उस पल लगेगा। अपनी बात साफ रखें, पर लहजा नरम रखें। अगर सामने वाला चुप है तो उसे थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा। पुराने मनमुटाव को बार बार उठाने से दूरी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में दिन सामान्य है। बहुत बड़ी उम्मीद रखने के बजाय साथ में सादा समय बिताना ज्यादा अच्छा लगेगा। परिवार के किसी सदस्य की बात बीच में काटने से बचें। शाम के बाद माहौल थोड़ा सहज हो सकता है। शुक्र लाभ के भाव में होने से अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है, बस आपको प्रतिक्रिया कम और समझदारी ज्यादा रखनी होगी।

तुला राशि का करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर फोकस बनाए रखना जरूरी है। एक ही समय में कई काम लेने से गलती की संभावना बढ़ सकती है। ऑफिस में किसी पुरानी फाइल, मेल, रिपोर्ट या मीटिंग नोट्स को दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर यात्रा, ट्रेनिंग, आवेदन, इंटरव्यू या प्रस्तुति से जुड़ा मामला चल रहा है, तो समय और जानकारी दो बार जांच लें। वरिष्ठों के सामने जल्दबाजी में वादा न करें। गुरु करियर क्षेत्र में सहारा दे रहा है, इसलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन परिणाम अनुशासन से मिलेंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए गहराई से समझने वाला दिन है। रटकर काम निकालने के बजाय मूल बात पकड़ें। रिसर्च, लेखन, विश्लेषण, डेटा, अकाउंट्स या रणनीति से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। किसी सहकर्मी की उलझी बात को सुलझाने में आपकी समझ काम आएगी।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में संयम बहुत जरूरी है। निवेश, जोखिम भरा फैसला, उधार देना या बिना पूरी जानकारी के कोई वित्तीय प्रतिबद्धता लेना टालें। साझा धन, टैक्स, बीमा, किश्त, कार्ड पेमेंट या परिवार के खर्च से जुड़ी बातों को साफ रखें। जो रकम आनी है, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। दिखावे में खर्च करने का मन हो सकता है, पर बाद में वही बोझ लगेगा। छोटी बचत भी इस समय काम आएगी। किसी ऑफर या स्कीम को देखकर तुरंत फैसला न लें।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल

तनाव का असर सीधे ऊर्जा पर दिख सकता है। शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लग सकता है। नींद पूरी रखें। पानी कम न करें। बहुत मसालेदार या भारी खाना लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। ड्राइव करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से अकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। फोन और स्क्रीन से थोड़ी दूरी भी मन को राहत देगी।

आज की सलाह:

प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, कागजी काम दोबारा जांचें और बेकार की बहस से दूर रहें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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