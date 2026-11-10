आज का तुला राशिफल (10 नवंबर 2026): धन जोड़ने की इच्छा आज ठोस होगी, गुरु आमदनी को सहारा देंगे
Libra Horoscope 10 November 2026: काम की तैयारी और उसे सामने रखने के बीच अच्छा तालमेल बनेगा। किसी कठिन चर्चा के लिए अपना मुख्य विषय पहले तय कर लें।
आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति आज आपके शब्दों से प्रभावित होगा। आवाज में ऐसा आकर्षण रहेगा कि कठिन बातचीत भी आगे बढ़ेगी। बचत बढ़ाने और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। किसी अपने से चल रहा मनमुटाव सुलझाने में भी सफलता मिलेगी। घर में मेहमान आने की संभावना है। परिवार के साथ बैठने का मौका दिन को अपनापन देगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे परिवार की बातचीत और खानपान के साथ खर्च का विषय केंद्र में रहेगा। मन अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगेगा। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत अधिक होगी, लेकिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना आज आपकी बड़ी ताकत रहेगी।
तुला राशिफल करियर
दफ्तर में अपनी बात समझाने का ढंग असरदार रहेगा। जिस काम में किसी साथी की सहमति चाहिए, उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। केवल अच्छा बोल लेना काम पूरा होने का विकल्प नहीं बनेगा। तुला राशि के पहले भाव में वक्री बुध बातचीत और पढ़ाई को प्रमुख बनाएगा। पुराने संदेश या पहले उठे विषय पर फिर चर्चा होगी और अपनी बात साफ करने का अवसर मिलेगा। कारोबार में विरोध रखने वाले व्यक्ति से मुद्दा सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने का समय शुभ है। घर में उसकी पढ़ाई को लेकर उत्साह रहेगा। विद्यार्थी अपने विषय को बोलकर समझाने में सहज रहेंगे।
तुला राशिफल धन
धन जोड़ने की इच्छा आज ठोस रूप लेगी। जो राशि रोज के खर्च में निकल जाती है, उसे बचत में रखने का मन बनेगा। निवेश की शुरुआत या पहले से चल रहे निवेश को आगे बढ़ाने के लिए दिन सबसे अच्छा है। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी गुरु आमदनी और संपर्कों को अनुकूल सहारा देगा। मित्रों और परिचितों के जरिए लाभ के अवसर बनने के योग हैं। आपका कोई आर्थिक लक्ष्य आगे बढ़ने की संभावना रखता है। परिवार के खर्च और अपनी बचत, दोनों पर बातचीत होगी। घर आने वाले मेहमान से जुड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। निवेश के लिए उतनी ही रकम तय करें जितनी आपके रोजमर्रा के खर्च को सहज रखे।
तुला राशिफल लव
अपने लोगों से मेल बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। रिश्तेदारों के बीच किसी पुरानी बात की कसक है तो उस पर शांत बातचीत होगी। विरोध रखने वाले व्यक्ति के साथ भी आपसी समझ बनाने का रास्ता खुलेगा। आपकी आवाज का अपनापन सामने वाले तक पहुंचेगा। जीवनसाथी के साथ परिवार की जरूरतों पर बात होगी और साझा फैसले में एक-दूसरे का पक्ष समझ आएगा। घर में मेहमान आए तो बैठकर बात करने का सुख मिलेगा। रोज की व्यस्तता में छूट रही बातचीत के लिए आज जगह बनेगी। चेतावनी साफ है, प्रभावशाली बोलते हुए किसी की कमजोर बात पर कटाक्ष न करें। अपनापन बढ़ाने का इरादा दिन का मजबूत पक्ष रहेगा और बातचीत खत्म होने पर मन हल्का होगा।
तुला राशिफल हेल्थ
खानपान आज आपकी दिनचर्या में खास जगह लेगा। घर की पसंद और अपनी खाने की आदतों पर ध्यान जाएगा। काम की मेहनत और लोगों से मिलने के बीच भोजन का समय आगे खिसकने की संभावना है। सेहत के किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। ध्यान रोज के भोजन और आराम के तालमेल पर रहेगा। परिवार के साथ बैठकर खाने से मन को सुकून होगा। लक्ष्य के पीछे लगातार लगे रहने से थकान महसूस हो सकती है। अपने खाने का समय तय रखें। शाम तक घर की बातचीत दिनभर के मानसिक बोझ को हल्का करेगी।
क्या करें
जिस अपने से दूरी बनी हुई है, उससे बातचीत शुरू करें। बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने की योजना पर एक ठोस कदम रखें।
क्या न करें
किसी निजी बातचीत को लोगों के बीच दोहराकर सामने वाले को असहज न करें।
कल का राशिफल
कल साहस बढ़ेगा और कुछ अलग करने का मन होगा। छोटी यात्रा के योग हैं। धन की स्थिति औसत रहेगी। वाहन खरीद टालें। जीवनसाथी से बहस और सेहत की अनदेखी से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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