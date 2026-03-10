तुला राशिफल 10 मार्च 2026: आज तुला राशि वालों के पास कैश का अच्छा फ्लो रहेगा, रिस्क आपको मजबूत बनाते हैं, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope 10 March 2026 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला राशि वालों के पास कैश का अच्छा फ्लो रहेगा, रिस्क आपको मजबूत बनाते हैं
Libra Horoscope Today 10 March 2026 : तुला राशि वाले रिस्क लेने से मजबूत होते हैं। आपको लाइफ को प्रॉडक्टिव और इंगेजिग रखना है। काम में आज नए टास्क लें। जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आपको खास तौर पर अपने खर्चोपर ध्यान देने की जरूरत है। आज अपनी और पर्सनल लाइफ को प्रॉडक्टिव रखें। आज फाइनेंस से जुड़े कुछ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आपकी डेली लाइफ इससे प्रभावित नहीं होगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को लवअफेयर को सभी परेशानियों से फ्री रखना है।आज आपकी लवलाइफ में ईगो से जुड़े मामले रहेंगे। आपको एक साथ अधिक से अधिक समय बिताना है, जिससे आप एक दूसरे को जान सकें। आपको हार्श वर्ड एक दूसरे से अवाइड करने हैं. आपको सभी परेशानियों से बाहर आना है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति की एक्टिविटीज पर नजर रखनी है, जिससे वो अपनी शादीशुदा लाइफ को सेव कर सकते हैं। आज अगर बड़े और जरूरी फैसले लेने जा रहे हैं, जो जरूरी है कि आपको बड़े फैसले लेने होंगे। आपतो पार्टनर के इमोशंस को हार्ट नहीं करना है, इसलिए कोई ऐसी बात ना करें, जिससे पार्टनर हर्य हो।
तुला करियर राशिफल
आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आज व्यापारिों को छोटे इश्यूज हो सकते हैं? आपकी दखलअंदाजी के कारण कुछ सुपरियर्स कुछ केसेज में डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसको लेकर आपको सावधान रहना है। आज कुछ बाहर के क्लाइंट को आप हैंड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए टफ रहेगा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना है।आपकी इस समय जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस समय अच्छे रिजल्ट लाने है, जिससे अच्छे रिजल्ट आएं।आज का दिन आउटपुट को लेकर आपके लिए चैलेंज लाएगा। आज आपको प्रॉडक्टिविटी के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा।
तुला मनी राशिफल
जो लोग पैसा निवेश करने के इच्छुक हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आज एक अच्छा सा आर्थिक प्लान और आपको स्मार्ट तरीके से पैसों को निवेश करने में मदद करेगा।आज आपके पास कैश का अच्छा फ्लो रहेगा, लेकिन आपको इसके बाद भी अपने खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। आज कुछ मेडिकल और लीगल इमरजेंसी के लोगों को परिवार में बड़ी धनराशि की जरूरत होगी, आपको इसे पे करना होगा। आज भाई बहनों में भी अगर आर्थिक विवाद है, तो आप उसे सोल्व करें।
तुला हेल्थ राशिफल
आज कोई सीरियस हेल्थ इश्यू तुला राशि वालों को परेशान नहीं करेगा। आज कुछ बच्चों को स्किन में रैशेज से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं में आज स्त्री रोग से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ सकती हैं। आज हेल्थ को लेकर सीरियस दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में अच्छे से पानी पीना जारी रखें। इसके साथ भी अपनी डाइट का भी खास ध्यानरखें। आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा संतुलन होना चाहिए। आज रात में गाड़ी चलाने से बचें और परिवार के लिए भी समय निकालें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट