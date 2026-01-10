Hindustan Hindi News
Libra Horoscope Today 10 January 2026: Aaj Ka Tula Rashifal Future Predictions
तुला राशिफल 10 जनवरी 2026 : तुला राशि वालों के लिए बड़ा दिन, प्यार और करियर दोनों में होगा फायदा

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज रिश्ते में खुलकर अपनी बात रखें और सही तरीके से बातचीत करें।

Jan 10, 2026 05:52 am IST, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 10 जनवरी 2026: तुला राशि वाले आज रिश्ते में खुलकर अपनी बात रखें और सही तरीके से बातचीत करें, इससे पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ाएगी। आज प्यार का इजहार करें और सामने वाले पर प्यार लुटाएं, बदले में आपको भी पूरा साथ मिलेगा। काम से जुड़ी चुनौतियों को आप अच्छे से संभाल लेंगे। पैसों की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सेहत भी आज आपका साथ देगी।

तुला राशि का लव राशिफल: आज अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का मौका है। आपका पार्टनर पूरा सपोर्ट करेगा। दिल खोलकर प्यार करें और उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आ सकता है। शादीशुदा लोगों को किसी बाहरी रिश्ते से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोग पुराने प्रेमी से फिर से सुलह कर सकते हैं, जिनका ब्रेकअप पहले अहंकार की वजह से हुआ था। शादीशुदा महिलाओं को परिवार के दखल से परेशानी हो सकती है, इस बारे में आज जीवनसाथी से खुलकर बात करें।

तुला राशि का करियर राशिफल: मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत करें। ईमानदारी और लगन आपको आगे बढ़ाएगी। कानून, मीडिया, विज्ञापन, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और टीचिंग से जुड़े लोग बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदल सकते हैं। हाल ही में कॉलेज से निकले युवाओं को आज पहला ऑफर लेटर मिल सकता है। नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, कुछ लोग क्लाइंट के ऑफिस भी जा सकते हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई हर काम को पूरा कराने में मदद करेगी।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। दिन का दूसरा हिस्सा किसी दोस्त के साथ पुराने पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे आप प्रॉपर्टी या शेयर जैसे कामों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों या रिश्तेदारों को बड़ी रकम उधार देने से बचें, आगे परेशानी हो सकती है। कारोबारी पुराने बकाया चुका पाएंगे और कुछ पार्टनरशिप से बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड भी मिल सकता है।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें और काम का तनाव घर न लाएं। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। आज हल्की सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पूरा ध्यान रखें। तला-भुना और ऑयली खाना कम करें और सब्जियां, फल व ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल करें। जो लोग वजन घटाना या मसल्स बनाना चाहते हैं, वे आज से जिम जाना शुरू कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
