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तुला राशिफल 1 जुलाई 2026: बेचैनी रहे तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें, धन के मामले में संभलकर चलें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka tula Rashifal: बस जल्दबाजी और चिड़चिड़ेपन से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। बाहर का खाना कम लें, क्योंकि थकान के साथ लापरवाही शरीर को भारी कर सकती है।

तुला राशिफल 1 जुलाई 2026: बेचैनी रहे तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें, धन के मामले में संभलकर चलें

दिन की शुरुआत भागदौड़ वाली रह सकती है। छोटे काम भी उम्मीद से ज्यादा मेहनत मांग सकते हैं। मन में हल्की बेचैनी रहे तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। पहले हिस्से में फोन, मैसेज, पड़ोस, आने जाने और छोटी मीटिंग्स बढ़ सकती हैं। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है या अचानक मुलाकात भी हो सकती है। नए लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, इसलिए बात करते समय खुले मन से रहें। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, परिवार और मन की शांति की ओर जाएगा। किसी पड़ोसी के घर छोटा सा कार्यक्रम, मिलना जुलना या घरेलू बातचीत का माहौल बन सकता है। करियर से जुड़े ग्रह सक्रिय हैं, इसलिए काम का दबाव रहेगा, पर साथ ही आपकी छवि भी बन रही है।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में बातचीत ही सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सुबह के समय साथी या किसी खास व्यक्ति से हल्की नोकझोंक केवल लहजे की वजह से हो सकती है, बात की वजह से नहीं। इसलिए शब्द सोचकर बोलें। दिन के बाद वाले हिस्से में माहौल नरम होगा और घर जैसा अपनापन महसूस होगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे शाम को साथ बैठकर साधारण बातों पर भी अच्छा समय बिता सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की छोटी जरूरत पर ध्यान देना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। नए परिचय में भी सहजता रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीदें न बांधें।

तुला करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर दिन गंभीर है। बुध के वक्री प्रभाव के कारण ऑफिस में पुराना काम, अधूरा मेल, गलतफहमी या बार बार समझाने वाली स्थिति बन सकती है। अच्छी बात यह है कि गुरु और शुक्र सहयोग दे रहे हैं, इसलिए सीनियर या टीम आपकी मेहनत देखेंगे। प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, क्लाइंट बातचीत या इंटरव्यू जैसी चीजों में तैयारी मजबूत रखें। छात्रों के लिए सुबह का समय रिविजन, नोट्स ठीक करने और छोटे लक्ष्य पूरे करने के लिए बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद घर का माहौल पढ़ाई या वर्क फ्रॉम होम के लिए ठीक बन सकता है। बस एक साथ बहुत काम उठाने से बचें।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य से थोड़ा संभलकर चलने वाला है। बड़ा खर्च करने की जगह जरूरी खर्चों की सूची बनाना बेहतर रहेगा। घर, सुविधा, सजावट या परिवार की जरूरत पर खर्च निकल सकता है। निवेश में नया कदम उठाने से पहले कागज या शर्तें फिर से पढ़ लें। किसी पुराने भुगतान या रिफंड की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत नतीजा मानकर बजट न बिगाड़ें। छोटे बचत फैसले आज ज्यादा काम आएंगे।

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तुला हेल्थ राशिफल

थकान, बेचैनी और मानसिक ओवरलोड महसूस हो सकता है। सुबह से ही शरीर को धक्का देने की बजाय कामों के बीच छोटे ब्रेक लें। बाहर का तला भुना भोजन कम रखें। पानी पर्याप्त लें। शाम को घर में शांत समय, हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक मन को भी हल्का करेगी। नींद का समय बिगाड़ने से अगले दिन असर बढ़ सकता है।

आज की सलाह: हर बात का तुरंत जवाब न दें, थोड़ा ठहरकर बोलेंगे तो दिन आसान रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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