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आज का तुला राशिफल 1 अगस्त:कमाई की संभावना अच्छी है, लेकिन हर लाभ को खर्च ना करें

By Anita Baranwal
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aaj ka tula rashifal:बस एक बात ध्यान रखें, उत्साह में बहुत सारी बातें एक साथ न पकड़ें। देर शाम के बाद सोच थोड़ी गंभीर हो सकती है, इसलिए दिन में जो जरूरी है, उसे पहले निपटा लें।

Tula Rashifal 1 august, आज का तुला राशिफल 1 अगस्त
आज का तुला राशिफल 1 अगस्त

Libra Horoscope today 1 august tula rashifal:रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और लोगों से जुड़ने का मूड आज मजबूत रहेगा। मन में हल्की उत्सुकता भी रहेगी और अपने काम को थोड़ा बेहतर करने की चाह भी। अगर किसी प्रस्तुति, प्रतियोगिता, इंटरव्यू, चर्चा या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना है, तो आप सामान्य से अधिक तैयार और सजग दिखेंगे। काम के बीच भी खुशी के छोटे पल मिल सकते हैं। बच्चों, शौक, कला, लेखन, खेल या किसी पसंदीदा गतिविधि में समय देने से मन हल्का होगा। सामाजिक दायरा भी सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी दोस्त, टीम या समूह से उपयोगी बात निकल सकती है। करियर पक्ष में चल रही जिम्मेदारियां बड़ी हैं, पर ऊपर से दबाव होने के बावजूद आप संभलकर आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य और गुरु आपकी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोगों पर अच्छा असर डालने का मौका है।

तुला लव राशिफल

दिल की बात कहने का सही तरीका चुनेंगे तो रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। प्रेम संबंध में छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें, क्योंकि आकर्षण तो है, पर सामने वाले की अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई रह सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो हल्की और सच्ची बातचीत ज्यादा असर करेगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक है। साथ मिलकर कोई प्लान, बाहर जाना या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। दोस्तों के बीच भी आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन सलाह देते समय लहजा नरम रखें। किसी अपने की उपलब्धि पर दिल से खुशी जताने से रिश्ता और मजबूत होगा।

तुला राशिफल करियर

पढ़ाई और प्रोफेशन दोनों में एकाग्रता काम आएगी। जिन छात्रों का ध्यान पिछले दिनों भटक रहा था, वे आज विषय को पकड़ पाएंगे। रिवीजन, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस या इंटरव्यू की तैयारी में अच्छा परिणाम मिल सकता है। ऑफिस में आत्मविश्वास साफ दिखेगा। मीटिंग, क्लाइंट बातचीत या रिपोर्ट से जुड़े काम अच्छे से संभल सकते हैं। वरिष्ठ लोगों की नजर आपके काम पर रहेगी, इसलिए जल्दबाजी की जगह साफ और व्यवस्थित काम करें। लंबी दूरी से जुड़े काम, आवेदन, ट्रेनिंग, ऑनलाइन सीख या यात्रा आधारित करियर प्लान पर भी सोच बन सकती है। कारोबार करने वालों को नेटवर्क से मदद मिल सकती है। विस्तार की बात करें तो योजना बनाकर चलें, केवल उत्साह पर नहीं।

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तुला धन राशिफल

आय के स्रोतों पर ध्यान रहेगा और किसी लाभ की उम्मीद भी बन सकती है, पर खर्च की सूची भी साथ-साथ बढ़ सकती है। किसी शौक, बच्चों, यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम पर पैसा लग सकता है। इसलिए बजट पहले तय कर लें। कमाई की संभावना अच्छी है, लेकिन तुरंत हर लाभ को खर्च में बदलना ठीक नहीं होगा। अगर कोई निवेश या बड़ा खरीद फैसला मन में है, तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। उधार देने या साझा पैसों के मामले में साफ बात करें। छोटी बचत आज आगे चलकर राहत दे सकती है।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी और मन भी सामान्य से हल्का महसूस होगा। फिर भी ओवरएक्टिव दिन के कारण थकान देर में महसूस हो सकती है। खाने का समय बिगाड़ने, मीठा या बाहर का ज्यादा लेने से बचें। स्क्रीन और काम के बीच थोड़े-थोड़े ब्रेक लेते रहें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या पसंदीदा संगीत से मानसिक दबाव कम होगा। अगर खेलकूद या फिटनेस से जुड़े हैं, तो वार्मअप छोड़ें नहीं। नियमितता ही आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी।

आज की सलाह: जो काम सबसे जरूरी है, उसे पहले पूरा करें और बाकी पर बाद में जाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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