Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Horoscope Monthly Tula Rashifal 1-28 February 2026 Future Predictions
तुला राशिफल मासिक: 1 से 28 फरवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला राशिफल मासिक: 1 से 28 फरवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Libra Horoscope Monthly Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 1-28 February 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Feb 01, 2026 05:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Monthly Tula Rashifal 1-28 February 2026, तुला राशिफल मासिक: फरवरी में आपको स्टेबल गति मिल सकती है। छोटे-छोटे निर्णय अच्छे परिणाम देंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। वित्तीय सावधानी का लाभ मिलेगा। तरोताजा रहने के लिए बीच-बीच में आराम करें। स्मार्ट बातचीत से नए अवसर खुलेंगे और पूरे महीने आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप प्रगति करते रहेंगे। यह महीना तुला राशि वालों के लिए दोस्ती, शांत निर्णय, कार्य प्रगति, सोच-समझकर खर्च करने और सेहत संबंधी अच्छी आदतें लेकर आता है, जो हमेशा उनके आत्मविश्वास और क्लियर दिशा का निर्माण करती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 से 28 फरवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

लव राशिफल

इस महीने, तुला राशि वालों का दिल कोमल और स्थिर रहेगा। आप दोस्तों और परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे। खुलकर और प्यार से की गई बातचीत से आप दोनों के बीच का कनेक्शन मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के साथ मिलने-जुलने से आपको किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो प्यार भरे छोटे-छोटे काम आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। बोलने से ज्यादा सुनें और अपने दिल की बात खुलकर कहें। आदर और धैर्य से आपको सुकून और गहरी समझ मिलेगी, जिससे एक शांत रिश्ता बनेगा। ऐसे में फरवरी का महीना सादगी और प्यार से बढ़ता रहेगा। अक्सर छोटे-छोटे गिफ्ट्स या प्यार भरे मैसेज भेजें।

करियर राशिफल

काम में, तुला राशि वाले स्थिर गति से आगे बढ़ते हैं। आप छोटे, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। टीम वर्क अच्छे परिणाम लाता है। क्लियर योजना से समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे करने में मदद मिलती है। अपने विचारों को आसान भाषा में साझा करें ताकि दूसरे समझ सकें। कोई मददगार सहकर्मी सपोर्ट या कोई नई छोटी भूमिका प्रदान कर सकता है। निरंतर प्रगति के लिए सीखते रहें और ऑर्गनाइज रहें। जल्दबाजी से बचें। सावधानीपूर्वक उठाए गए कदम इस महीने लाभ दिलाते हैं और आपकी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाते हैं। समय रहते मदद मांगें और हमेशा धन्यवाद कहें।

फाइनेंशियल राशिफल

इस महीने तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामले स्टेबल रहेंगे। खर्च पर नजर रखें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। छोटी-छोटी बचतें समय के साथ बढ़ती जाएंगी। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें और किफायती ऑप्शन चुनें। किसी दोस्त या छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से थोड़ी एक्स्ट्रा इंकम का अवसर मिल सकता है। जोखिम भरे दांवों से बचें और प्रॉफिट पर ध्यान केंद्रित करें। सावधानीपूर्वक बजट बनाना और आसान योजना बनाना आपको कॉन्फिडेंस देगा और भविष्य के छोटे लक्ष्यों के लिए तैयार करेगा। अभी से ही हर हफ्ते थोड़ी सेविंग्स करने का लक्ष्य निर्धारित करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल मासिक: कुंभ राशि के लिए 1-28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशि

सेहत राशिफल

तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और आराम फायदेमंद होते हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए हल्की सैर और स्ट्रेचिंग करें। नियमित भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शांत नींद से फोकस बढ़ेगा। थकान से बचने के लिए काम के दौरान ब्रेक लें। अगर तनाव महसूस हो, तो सांस लेने के व्यायाम करें या कुछ देर शांत रहें। फरवरी के महीने में छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे मजबूत होंगी और मन शांत रहेगा। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए रोजाना हल्की सैर, स्ट्रेचिंग और छोटे-छोटे ब्रेक लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 1 फरवरी: इन 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान
ये भी पढ़ें:फरवरी में इन 5 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें 1-28 फरवरी का राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Monthly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने