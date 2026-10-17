आज का तुला राशिफल (17अक्टूबर 2026) :अपनी बात साबित करने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी न उठाएं
Tula Rashifal in hindi: आज तुला राशि वाले बच्चों के साथ नतीजे पूछने के बजाय उनके प्रयास पर बात करें। अकेले पाठक किसी परिचित से सहज बातचीत बढ़ा सकते हैं, बिना तुरंत कोई नाम देने के दबाव के।
छोटे काम पूरे करने से दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे बातचीत, अपने प्रयास और आसपास की आवाजाही दिन के मुख्य विषय रहेंगे। सुबह किसी अधूरे काम की वजह समझने का मन हो सकता है। बाद में उसी काम को आगे बढ़ाने का भरोसा बढ़ सकता है। शुरुआत में थोड़ी सुस्ती हो तो खुद को कमजोर न मानें। एक आसान काम चुनें और उसे पूरा करके अगला कदम लें। फोन, संदेश और छोटी जिम्मेदारियां ध्यान बांट सकती हैं। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी परिचित से जानकारी मांगने या अपनी जरूरत साफ रखने में मदद मिल सकती है। अपनी बात साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न उठाएं। छोटी दूरी की आवाजाही हो तो जरूरी सामान पहले रख लें। भाई या बहन से बात करते समय सलाह देने से पहले उनकी स्थिति सुनें। शाम तक किए गए प्रयासों की छोटी सूची आपको अपनी प्रगति पहचानने में मदद दे सकती है।
तुला आज का राशिफल लव
रिश्तों में सामान्य बातचीत भी अपनापन बढ़ा सकती है। साथी को आपकी किसी योजना से ज्यादा आपके उपलब्ध रहने की जरूरत महसूस हो सकती है। अपनी व्यस्तता बताएं, लेकिन बातचीत को केवल कामों की सूची न बनाएं। राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में निजी पसंद और दोस्तों की राय के बीच चुनाव करते समय रिश्ते की वास्तविक जरूरत को आगे रखें। किसी संदेश का मनचाहा जवाब न आए तो जल्दी निष्कर्ष न निकालें।
तुला आज का राशिफल करियर
पढ़ाई और ऑफिस में पहल उपयोगी रहेगी, बशर्ते काम का दायरा साफ हो। गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में हैं। उनका प्रभाव किसी अनुभवी व्यक्ति से काम की दिशा समझने और जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने में मदद दे सकता है। मीटिंग में केवल उत्साह नहीं, दो ठोस सुझाव लेकर जाएं। किसी अटके संदेश या आवेदन पर विनम्र याद दिलाना उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए छोटे अभ्यास पूरे करना लंबा पाठ देखते रहने से बेहतर रहेगा। जो विषय आसान लगता है, उसमें भी अपनी गलतियां जांचें। सहकर्मी की मदद करें, लेकिन अपना जरूरी काम पीछे न छोड़ें। नई जिम्मेदारी लेने से पहले समय और अपेक्षित नतीजा पूछ लें। इससे बाद की उलझन कम हो सकती है।
तुला आज का राशिफल धन
कमाई से जुड़े छोटे प्रयासों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। किसी भुगतान की याद दिलानी है तो रकम और तारीख देखकर संदेश भेजें। मेहनत का हिसाब रखेंगे तो अपनी सेवा या काम की कीमत समझाना आसान होगा। केवल उत्साह में कोई नया खर्च जोड़ने से बचें। बाहर आने जाने, मोबाइल सेवाओं और छोटी खरीद का कुल खर्च भी देख लें। किसी दोस्त की पसंद आपके बजट का आधार न बने। ऑनलाइन भुगतान से पहले नाम जांचें। उधार देने की बात हो तो अपनी जरूरी जरूरतों की रकम अलग रखने के बाद ही फैसला करें।
तुला आज का राशिफल हेल्थ
ऊर्जा कभी तेज और कभी धीमी लग सकती है। शनि मीन राशि के छठे भाव में हैं। उनका प्रभाव दिनचर्या में नियमितता और काम के बीच तय विराम की जरूरत याद दिलाता है। सुस्ती दूर करने के लिए लगातार चाय या कॉफी लेने के बजाय पानी और हल्की चहलकदमी अपनाएं। फोन देखते हुए लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। भोजन टालकर काम न निपटाएं। शाम को अधूरे काम मन में दोहराने के बजाय उन्हें लिख दें। सोने से पहले कुछ शांत समय रखें।
आज की सलाह: पहले एक छोटा काम पूरा करें, फिर अगली जिम्मेदारी सोचकर स्वीकार करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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