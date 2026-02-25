तुला राशिफल 25 फरवरी 2026 :तुला राशि वाले आज बिना पढ़ें किसी पेपर पर साइन ना करें, आर्थिक तौर पर सावधान रहें, पढ़ें राशि
Libra Horoscope aaj ka tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज बिना पढ़ें किसी पेपर पर साइन ना करें, आर्थिक तौर पर सावधान रहें, पढ़ें राशि
Libra Horoscope for Today 25th February 2026 : आज तुला राशि वालों के शांति से लिए गए स्टेप्स आपको सही मायनों में ग्रोथ देंगे। आज छोटी चॉइस आप लोगों के लिए बड़ा मजबूत रिश्ता लाएंगी। आपको शांत रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपके लिए कोई मदद ऑफर करें, तो उसे लें और इसके साथ आगे बढ़ें। आपमें शांत कॉन्फिडेंस आएगा। आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करना है। अपने विश्वसनीय दोस्तों की बातों को अच्छे से सुनें। आर्थिक तौर पर सावधान रहेंगे, तो आपकी मदद होगी। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अपनी गति को बनाए रखें।
तुला लव राशिफल
आपको अपनी ईमानदारी से फीलिंग्स को जाहिर करना है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपसे कोई मिल सकता है, इस फ्रेंडली इनविटेशन को स्वीकार करें और कोई आपके नेचर को नोटिस कर सकता है। इस समय लवर के साथ छोटी बातों पर बहस करने से बचें, खराब शब्दों की जगह प्यार से बोलें। रोज के कामों में एक दूसरे की मदद करें, जैसे खाना बनाने या पढ़ाई करने। आपको इस शेयरिंग टाइम से आप दोनों में प्यार और भी मजबूत होगा और लंबे समय के लिए कंफर्टिंग आएगी। आपको हर छोटे ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना है और हर छोटी यादों को एक साथ बनाना है। इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा।
तुला करियर राशिफल
आज तुला वालों तो काम पर फोकस करना है। आपके क्लियर स्टेप्स आपके किए गए एफर्ट आपको मदद करेंगे। आप केयरफुल प्लान बनाएं, इससे आप काम में आसानी से बिना किसा तनाव के खत्म कर सकेंगे। आपको आडियाज के बारे में सजेशन देते हुए प्यार से बोलना है। अपने टीम के लोगों को क्रेडिट भी दें और अगर टीम मीटिंग्स में आपको तनाव का माहौल लगता है, तो आपको फैक्ट को सामने रखना चाहिए और साथ-साथ उम्मीदों के बारे में बताना चाहिए। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन अपनी गति बनाने के लिए इन्हें स्वीकार करें। आपको फाइल्स को आर्गनाइज्ड रखना है और इनकी प्राथमिकता तय करनी है। शाम तक अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें और इनसे सबक भी सीखें, जिससे आने वाला कल अच्छा और सुधार सकें। आपको क्लियर सवाल और गाइडेंस के लिए किसी अपने गुरु या सलाह से पूछना चाहिए।
तुला मनी राशिफल
आज मनी मैटर्स में आपको सिंपल केयर की जरूरत है। आपको छोटे खर्चों को चेक करना है और क्विक में सामान ना खरीदें।आपको ग्रोसरी की लिस्ट प्लान करें. और इससे कुछ सेविंग करें। अगर आपको कोई सलाह दी जाती है, तो इसे सुनें और तुलना करके आगे बढ़ें। आपको ऑप्शन की दो जगह से कंप्येर करना है, कोई भी फैसला लेते समय। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर बिना कोई डिटेल्स पढ़ें या फिर कोई सवाल पूछे आपको साइन नहीं करना है। एकस्ट्रा इनकम के छोटे तरीकों को देखेंग, इससे आप दूसरों की मदद भी करेंगे और एक स्किल भी सीखेंगेष आपको शांत रहना हैस बिल्स के लिए और हर छोटे सेविंग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है।
तुला हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ को स्टडी केयर की जरूरत है आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और शार्ट वॉक करनी है, जिससे आपका माइंड क्लियर रहे। आपको सिंपल बैलेंस मिल लेना है, आपको अच्छे से पानी पीना है और आराम करना है,जब आप थके हुएहो। आपको जेंटल स्ट्रेचिंग आपको पॉश्चर को सही करने में मदद केरगी। आपको स्क्रीन टाइम रात को सोते समय बिल्कुल अवाइड करना है। आराम करें और अच्छी नींद लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट