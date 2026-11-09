आज का तुला राशिफल (9 नवंबर): शनि नियमित मेहनत को मजबूती देगा
Tula Rashifal in hindi: संभावित आमदनी के भरोसे नया खर्च तय न करें। दिन का आर्थिक सुख संतोष के रूप में अधिक साफ महसूस होगा।
घर में खुशी का अवसर बनेगा या किसी सामाजिक जुटान में आपकी भागीदारी होगी। परिवार के लोग आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी बात लोगों का दिल जीतेगी। किसी अपने से बातचीत में अपनापन रहेगा। खरीदारी का तय कार्यक्रम रद्द होगा और आप घर पर रहेंगे। घर की चहलपहल के बीच अपनी जगह का सुख महसूस होगा। आज आपका उत्साह साफ दिखेगा, हालांकि किसी की छोटी टिप्पणी भी मन में देर तक रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे आप दिन के केंद्र में रहेंगे और मन ऊंचा होने के साथ संवेदनशील होगा। अपनी बात सुनी जाने पर खुशी होगी। परिवार के साथ बैठना आज बाहर की खरीदारी से अधिक आकर्षक लगेगा। बातचीत में आपकी मौजूदगी अलग से महसूस होगी।
तुला करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। जो विषय समझ में आ रहा है, उसे अपने शब्दों में समझाना सहज होगा। तैयारी को लेकर भरोसा बढ़ेगा और पढ़ने में लगाया गया प्रयास उपयोगी रहने की संभावना है। दफ्तर में वरिष्ठों के सामने अपना पक्ष रखने की बात प्रमुख होगी। सूर्य तुला राशि के पहले भाव में मार्गी और नीच राशि में है। इससे अधिकार और आत्मसम्मान का विषय सामने रहेगा। किसी टिप्पणी का असर काम से आगे आपके मन तक पहुंचेगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि नियमित मेहनत को मजबूती देगा। शांत दिमाग से प्रतिस्पर्धा संभालने में लाभ के योग हैं। रोज का अभ्यास आज आपकी तैयारी का सहारा रहेगा। अधूरा अभ्यास पहले पूरा करें।
तुला धन राशिफल
धन की स्थिति को लेकर संतोष रहेगा। अलग-अलग स्रोतों से पैसा मिलने की संभावना है। आर्थिक बातचीत में आपका भरोसा बढ़ेगा, मगर मिलने वाली पूरी रकम को अभी उपलब्ध मान लेना ठीक नहीं होगा। खरीदारी का कार्यक्रम रद्द होने से खर्च कम रहने के योग हैं। घर की जरूरतों पर चर्चा होगी और अपनी बात कहना सहज रहेगा। आज पैसे की चिंता पूरे माहौल पर हावी नहीं होगी। जो साधन आपके पास हैं, उन्हें लेकर मन में राहत रहेगी। परिवार के साथ आर्थिक विषय उठने पर बातचीत का स्वर सहयोग वाला होगा।
तुला लव राशिफल
जीवनसाथी से पारिवारिक मामलों में सहयोग मिलने के योग हैं। घर की किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच संवाद होगा और साथ होने का एहसास मजबूत रहेगा। परिवार आपके व्यवहार से खुश होगा। आपकी सहज बोली किसी बातचीत की झिझक कम करेगी। रिश्तेदारों के बीच भी अपनी बात कहने में सहजता रहेगी। घर पर रुकने से साथ बैठने की गुंजाइश बढ़ेगी। आज अपनापन बड़ी घोषणा से नहीं, रोज की बातों में महसूस होगा। अपनी तारीफ सुनकर मन खिलेगा और दूसरों की खुशी में शामिल होना अच्छा लगेगा। किसी पारिवारिक विषय पर जीवनसाथी की बात पूरी सुनें। दिन में हुई अच्छी बातचीत बाद में भी याद आएगी और घर का माहौल आत्मीय रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत में कुछ असुविधा की संभावना है। उत्साह के बीच भी शरीर की परेशानी आपका ध्यान खींचेगी। घर पर रहने से आराम की गुंजाइश रहेगी और बाहर जाने की भागदौड़ घटेगी। मन की संवेदनशीलता के कारण छोटी तकलीफ को लेकर चिंता बढ़ने की संभावना है। नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य संभालने में मददगार रहने के संकेत हैं। पढ़ाई या घर के काम में लगातार जुटे रहने पर थकान महसूस होने की संभावना रहेगी। परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। परिवार के बीच रहने से मन को सुकून होगा। आज अपनी सुविधा के अनुसार गति रखने का अवसर मिलेगा और आराम के लिए जगह निकालना आसान रहेगा।
क्या करें
घर के साझा काम में जीवनसाथी के साथ अपनी भूमिका तय करें।
क्या न करें
वरिष्ठ की टिप्पणी पर तुरंत तीखा जवाब न दें।
कल का राशिफल
कल संचय और निवेश का सबसे अच्छा दिन रहेगा। मेहनत रंग लाएगी, वाणी प्रभावित करेगी। अतिथि आने के योग हैं। बच्चे की शिक्षा शुरू करने और रिश्तों के मतभेद सुलझाने में सफलता के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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