आज का तुला राशिफल (8 नवंबर):दिवाली वीक मार्गी मंगल नीच राशि में,काम का जोश बढ़ाएगा
Tula Rashifal in hindi: आज अवसर देखकर खुशी होगी, लेकिन उसमें अपनी भागीदारी को लेकर मन पूरी तरह साफ होने में वक्त लगेगा।
घर में आज अपनी अहमियत महसूस होगी और बाहर लोगों के बीच सम्मान मिलेगा। यह सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन है। खुशी आपके चेहरे पर होगी, हालांकि अगला बड़ा कदम तय करते समय कुछ उलझन रहेगी। किसी परिचित से बातचीत में अपनी बात रखने का मन होगा। तारीफ सुनकर अच्छा लगेगा, फिर भी अपने निर्णय पर भरोसा कुछ कम रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा। दिन के केंद्र में आप खुद होंगे। घर की बातचीत में अपने लिए समय और ध्यान चाहेंगे। किसी करीबी की छोटी बात भी देर तक याद रहेगी। आज मिलने वाला आदर आपके मन को सहारा देगा। लोगों के बीच सहजता रहेगी, लेकिन अकेले बैठकर सोचेंगे तो कुछ सवाल फिर उभरेंगे। दिन का उजला पक्ष सम्मान होगा और उलझा पक्ष अपनी ही पसंद पर बारंबार विचार करना रहेगा।
तुला करियर राशिफल आज कैसा
कारोबार में कई स्रोतों से आसानी से काम के आदेश मिलने की संभावना है। नए काम की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। किसी एक संपर्क तक सीमित रहने की भावना हल्की होगी और अलग जगहों से अवसर की उम्मीद बनेगी। कर्क राशि के दसवें भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है। यह काम का जोश बढ़ाएगा, साथ में छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी देगा। दफ्तर में साथी की टिप्पणी कुछ ज्यादा निजी लगेगी। काम सामने होगा, पर उसे शुरू करने के तरीके पर दूसरी राय लेने की इच्छा रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के मूल्यांकन में असमंजस महसूस होगा। पढ़ा हुआ समझ आने पर भी अपने उत्तर को लेकर भरोसा डगमगाएगा। आज किसी महत्वपूर्ण काम का अगला कदम सोचकर तय करें। काम की संभावनाओं के बीच अपनी क्षमता को परखने की सोच भी चलती रहेगी।
तुला धन राशिफल आज कैसा
नए कारोबारी आदेशों की संभावना आमदनी की उम्मीद बढ़ाएगी। काम में सोचकर लिया गया जोखिम अनुकूल रह सकता है। फिर भी रकम मिलने का परिणाम अभी संभावना के दायरे में है। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु लाभ की दौड़ से पीछे हटने और कुछ अपेक्षाएं छोड़ने का भाव देगा। दूसरों की कमाई सुनकर उससे अपनी तुलना करने की रुचि कम होगी। अपने काम से कितना संतोष मिल रहा है, यह सवाल उभरेगा। चेतावनी साफ है, अच्छे मूड में बड़ा आर्थिक फैसला जल्दबाजी से न लें।
तुला लवलाइफ आज कैसी
अपनों के बीच अपनी बात सुने जाने की इच्छा मजबूत होगी। दिन की अच्छी बात घर में साझा करते समय उत्साह रहेगा। किसी करीबी से बातचीत आत्मीय होगी, फिर भी उसके शब्दों का असर सामान्य से गहरा होगा। जीवनसाथी की राय आपके मन में जगह बनाएगी और किसी निजी फैसले पर दोबारा विचार होगा। दोस्तों के बड़े समूह से थोड़ी दूरी सहज लगेगी। एक परिचित से शांत बातचीत ज्यादा संतोष देगी। आज रिश्तों में खुशी और मन की उलझन साथ रहेंगी। अपनी बात एक सीधे वाक्य में कहें। शाम को परिवार के बीच रहते हुए भी कुछ देर अपने मन की सुनने की इच्छा होगी। प्रशंसा अच्छी लगेगी और भावनात्मक सहारे की चाह भी रहेगी।
तुला हेल्थ आज का राशिफल
उत्साह के बीच मन की संवेदनशीलता आपके आराम पर ध्यान खींचेगी। बारंबार किसी बात को सोचने से मानसिक थकान महसूस होने की संभावना है। काम की छोटी खीझ घर पहुंचने के बाद भी याद रहेगी। लोगों के बीच रहने का मन होगा, फिर थोड़ी शांति की जरूरत महसूस होगी। दिन की अच्छी घटनाएं खुशी देंगी, लेकिन उनसे हर उलझन एक साथ दूर होने का भरोसा नहीं बनेगा। अपने परिचित विश्राम के लिए थोड़ा समय रखें। सेहत को लेकर कोई खास बदलाव तय मानने का संकेत नहीं है। दिन ढलने पर मन में मिले सम्मान की खुशी रहेगी और अगले कदम का विचार चलता रहेगा।
क्या करें
काम की नई बातचीत में अपनी उपलब्धता साफ बताएं।
क्या न करें
दफ्तर के साथी की टिप्पणी पर तुरंत तीखा जवाब न दें। बातचीत में आज आपकी संवेदनशीलता अधिक रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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