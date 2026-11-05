आज का तुला राशिफल (5 नवंबर): कन्या राशि का चंद्रमा बढ़ाएगा खर्च और बड़ा फैसला रोकने का मन होगा
Libra Horoscope 5 November 2026:मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि लगातार प्रयास और व्यवस्थित दिनचर्या को ताकत देता है। प्रतिस्पर्धा में शांत रहना काम आएगा। आज पढ़ाई या दफ्तर का एक तय काम पहले पूरा करें।
आज बड़ा फैसला रोकने का मन होगा। अपने ही आकलन पर भरोसा कुछ कम रहेगा और किसी अपने की हौसला बढ़ाने वाली बात की जरूरत होगी। रोज का काम भी अपेक्षा से भारी लगेगा। किसी बात में नुकसान की संभावना है, इसलिए आज की साफ चेतावनी है कि उदासी में पैसे का फैसला न करें। शुरुआत में मिलने वाली अच्छी खबर पूरे दिन की आर्थिक तस्वीर नहीं होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे मित्रों से मेलजोल और किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी। सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के बारहवें भाव में आने पर खर्च और थकान का विषय उभरेगा। दिन के बड़े हिस्से में अकेले बैठने की इच्छा रहेगी। किसी अपने से मन की बात कहने पर भीतर का बोझ हल्का होगा।
तुला करियर राशिफल
दफ्तर में काम पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन मन बार-बार अपनी क्षमता पर सवाल उठाएगा। किसी साथी की छोटी टिप्पणी भी आज अधिक चुभेगी। मंगल कर्क राशि के दसवें भाव में मार्गी और नीच राशि में है, जिससे काम का जोश रहेगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होगी। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं, हालांकि उससे मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना कमजोर है। यात्रा का उत्साह और उसका कारोबारी लाभ अलग रहेंगे। विद्यार्थियों का समय ऐसे कामों में निकलने की आशंका है जिनसे पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। किताब सामने होने पर भी ध्यान भटकेगा।
तुला धन राशिफल
आमदनी से अधिक खर्च होने की आशंका है। दिन की शुरुआत में संपर्कों से उत्साह मिलेगा, लेकिन उसे अतिरिक्त धन आने का भरोसा मान लेना ठीक नहीं होगा। किसी खर्च का असर सोचे हुए बजट से बड़ा पड़ने की संभावना है। नुकसान के संकेत भी हैं, इसलिए रकम हाथ से निकलने का फैसला आज ध्यान मांगेगा। घर के रोजमर्रा के खर्च को लेकर बातचीत होगी और उपलब्ध पैसे का हिसाब मन में चलता रहेगा। पहले से तय जरूरत पूरी करते समय भी बची रकम कम लगने का भाव होगा। किसी मित्र की अच्छी खबर सुनकर अपनी आर्थिक स्थिति से तुलना करने पर बेचैनी बढ़ेगी। आज गैरजरूरी खरीद को अगले दिन तक रोक दें।
तुला लव राशिफल
जीवनसाथी की नाराजगी की संभावना है। आपकी खामोशी को सामने वाला दूरी समझेगा, जबकि आपके भीतर सहारे की जरूरत अधिक रहेगी। बातचीत में यही फर्क उभरेगा। घर में साथ बैठने पर भी मन पूरी तरह खुलने में समय लगेगा। किसी अपने का सहज सवाल आपको भावुक करेगा और अपनेपन का महत्व साफ महसूस होगा। मित्र के साथ हुई छोटी बातचीत दिन का अच्छा पल बनेगी। रिश्ते में आज लंबी बहस से अधिक असर शांत स्वर का होगा। जीवनसाथी से अपनी परेशानी एक साफ वाक्य में कहें। इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा और सामने की बात समझने के लिए मन तैयार होगा।
तुला हेल्थ राशिफल
थकान और आराम की जरूरत दिन के बड़े हिस्से में महसूस होने की संभावना है। मन की उलझन का असर खाने के ढंग पर भी पड़ने की आशंका है। भोजन को लेकर सावधानी अपेक्षित है। व्यस्तता में कभी देर से खाना और कभी जरूरत से अधिक खा लेना आज असहजता बढ़ाने वाला व्यवहार होगा। अकेले रहने की इच्छा के साथ शांत जगह पर बैठना अच्छा लगेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। दिन के अंत में शरीर को खींचकर काम करवाने की इच्छा घटेगी और विश्राम अधिक आकर्षक लगेगा। आज भोजन का समय तय रखें।
क्या करें
किसी भरोसेमंद व्यक्ति से थोड़ी देर अपने मन की बात कहें।
क्या न करें
कारोबारी यात्रा से तत्काल लाभ मानकर अगला खर्च तय न करें।
कल का राशिफल
कल खर्च आमदनी से आगे निकलने की आशंका है। छोटे भाई-बहन का व्यवहार खलेगा। जीवनसाथी से तनाव होगा। सेहत पर ध्यान देना होगा और निवेश के लिए दिन प्रतिकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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