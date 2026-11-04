आज का तुला राशिफल (4 नवंबर 2026): चंद्रमा सिंह राशि में पूरे दिन, लंबी यात्रा रद्द कराएगा

Tula Rashifal in hindi : किसी एक आत्मीय व्यक्ति के साथ आराम से बात करना आज रिश्तों का सबसे सुखद हिस्सा होगा।

किसी मित्र की अच्छी खबर आज आपके दिन में खुशी भरेगी। आमदनी खर्च का संतुलन बनाए रखेगी, हालांकि कारोबार और कमाई के लिहाज से दिन औसत रहेगा। किसी परिचित से हुई बातचीत के बाद मन हल्का होगा। मिलने का छोटा कार्यक्रम बनेगा और रोज की भागदौड़ के बीच अपनापन महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे संपर्क और मेलजोल दिन का सुखद हिस्सा होंगे। लंबी यात्रा रद्द होगी। उससे जुड़ा उत्साह कुछ कम होगा, फिर ध्यान आसपास के लोगों पर लौटेगा। मकान लेने की योजना फिलहाल टालना ठीक रहेगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्र मंडली के कुछ हिस्सों से पीछे हटने और चुनिंदा रिश्तों को समय देने का भाव लाता है। भीड़ में मौजूद रहते हुए भी हर बातचीत में आपकी दिलचस्पी बराबर नहीं होगी। जिनसे सहज संवाद है, उनके साथ दिन अच्छा बीतेगा।

दफ्तर में परिचित काम आगे बढ़ेंगे। आज की उपलब्धि रोज के काम को ठीक तरह से निभाने में रहेगी। कारोबार में गतिविधि बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़ी बढ़त की उम्मीद के लिए संकेत मजबूत नहीं हैं। संपर्कों के बीच आपकी मौजूदगी रहेगी और काम से जुड़ी बातचीत का सिलसिला चलेगा। किसी सहकर्मी से हुई सामान्य चर्चा भी दिन को कम बोझिल बनाएगी। विद्यार्थियों के लिए सहपाठी की मदद खास रहेगी। जो हिस्सा अकेले पढ़ते हुए अटक रहा था, उसे समझने में कक्षा के किसी साथी का सहयोग मिलेगा। सवाल पूछने में झिझक कम होगी और पढ़ाई की लय लौटेगी। लंबी यात्रा रद्द होने से उससे जुड़ी पढ़ाई या काम की योजना में फेरबदल होगा। आज पढ़ने बैठें तो अटके हुए विषय को सामने रखें।

तुला धन राशिफल आने वाला पैसा रोज के खर्चों को संभालने में मदद करेगा। दिन की तस्वीर संतुलन की है, बड़ी बचत या असाधारण लाभ की नहीं। घर की जरूरतों के साथ अपने शौक भी ध्यान खींचेंगे। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा की चाह बढ़ाता है, इसलिए पसंद की चीज पर खर्च की इच्छा होगी। खरीदारी के बारे में सोचते समय मन जल्दी राजी होगा। मकान लेने या खरीदने की योजना पर आज आगे बढ़ना अनुकूल नहीं है। यही दिन की साफ चेतावनी है। इस बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित रखें। रोजमर्रा के खर्चों में स्थिति संभली रहेगी और आय का सहारा बना रहेगा।

तुला लव राशिफल प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। बातचीत में अपनापन बढ़ेगा और साथ बिताए समय का स्वाद अच्छा रहेगा। पहले से चल रहे रिश्ते में सहज संवाद के लिए जगह बनेगी। साथी के सामने अपनी बात रखना आज आसान लगेगा। मित्र की खबर घर में भी चर्चा का विषय होगी और किसी परिचित के सुख में शामिल होने का भाव रहेगा। यात्रा रद्द होने से मिलने की पुरानी कल्पना बदल जाएगी, लेकिन करीब मौजूद लोगों के साथ समय का महत्व समझ में आएगा। परिवार के बीच अपनी पसंद की बात छेड़ेंगे तो संवाद में गर्मजोशी रहेगी।

तुला हेल्थ राशिफल मन को मेलजोल से राहत मिलेगी। आज सामाजिक बातचीत और निजी आराम के बीच खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि लोगों से मिलना अच्छा लगेगा और अपने लिए समय की चाह भी रहेगी। दिन भर की गतिविधियों के बाद शांत बैठने की इच्छा होगी। सेहत में किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए सामान्य देखभाल ही दिन का आधार रहेगी। यात्रा की योजना हटने के बाद खाली हुए समय को लेकर थोड़ी उलझन होगी, फिर दिन की गति सहज होगी। अपने आराम का एक तय हिस्सा रखें। शाम को परिचित आवाजें और घर का सामान्य माहौल मन को ठहराव देंगे।

क्या करें पढ़ाई में अटका सवाल किसी सहपाठी के साथ बैठकर समझें।

क्या न करें मकान खरीदने का फैसला आज आगे न बढ़ाएं।