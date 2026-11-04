आज का तुला राशिफल (4 नवंबर 2026): चंद्रमा सिंह राशि में पूरे दिन, लंबी यात्रा रद्द कराएगा
Tula Rashifal in hindi : किसी एक आत्मीय व्यक्ति के साथ आराम से बात करना आज रिश्तों का सबसे सुखद हिस्सा होगा।
किसी मित्र की अच्छी खबर आज आपके दिन में खुशी भरेगी। आमदनी खर्च का संतुलन बनाए रखेगी, हालांकि कारोबार और कमाई के लिहाज से दिन औसत रहेगा। किसी परिचित से हुई बातचीत के बाद मन हल्का होगा। मिलने का छोटा कार्यक्रम बनेगा और रोज की भागदौड़ के बीच अपनापन महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे संपर्क और मेलजोल दिन का सुखद हिस्सा होंगे। लंबी यात्रा रद्द होगी। उससे जुड़ा उत्साह कुछ कम होगा, फिर ध्यान आसपास के लोगों पर लौटेगा। मकान लेने की योजना फिलहाल टालना ठीक रहेगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्र मंडली के कुछ हिस्सों से पीछे हटने और चुनिंदा रिश्तों को समय देने का भाव लाता है। भीड़ में मौजूद रहते हुए भी हर बातचीत में आपकी दिलचस्पी बराबर नहीं होगी। जिनसे सहज संवाद है, उनके साथ दिन अच्छा बीतेगा।
तुला करियर और शिक्षा राशिफल
दफ्तर में परिचित काम आगे बढ़ेंगे। आज की उपलब्धि रोज के काम को ठीक तरह से निभाने में रहेगी। कारोबार में गतिविधि बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़ी बढ़त की उम्मीद के लिए संकेत मजबूत नहीं हैं। संपर्कों के बीच आपकी मौजूदगी रहेगी और काम से जुड़ी बातचीत का सिलसिला चलेगा। किसी सहकर्मी से हुई सामान्य चर्चा भी दिन को कम बोझिल बनाएगी। विद्यार्थियों के लिए सहपाठी की मदद खास रहेगी। जो हिस्सा अकेले पढ़ते हुए अटक रहा था, उसे समझने में कक्षा के किसी साथी का सहयोग मिलेगा। सवाल पूछने में झिझक कम होगी और पढ़ाई की लय लौटेगी। लंबी यात्रा रद्द होने से उससे जुड़ी पढ़ाई या काम की योजना में फेरबदल होगा। आज पढ़ने बैठें तो अटके हुए विषय को सामने रखें।
तुला धन राशिफल
आने वाला पैसा रोज के खर्चों को संभालने में मदद करेगा। दिन की तस्वीर संतुलन की है, बड़ी बचत या असाधारण लाभ की नहीं। घर की जरूरतों के साथ अपने शौक भी ध्यान खींचेंगे। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा की चाह बढ़ाता है, इसलिए पसंद की चीज पर खर्च की इच्छा होगी। खरीदारी के बारे में सोचते समय मन जल्दी राजी होगा। मकान लेने या खरीदने की योजना पर आज आगे बढ़ना अनुकूल नहीं है। यही दिन की साफ चेतावनी है। इस बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित रखें। रोजमर्रा के खर्चों में स्थिति संभली रहेगी और आय का सहारा बना रहेगा।
तुला लव राशिफल
प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। बातचीत में अपनापन बढ़ेगा और साथ बिताए समय का स्वाद अच्छा रहेगा। पहले से चल रहे रिश्ते में सहज संवाद के लिए जगह बनेगी। साथी के सामने अपनी बात रखना आज आसान लगेगा। मित्र की खबर घर में भी चर्चा का विषय होगी और किसी परिचित के सुख में शामिल होने का भाव रहेगा। यात्रा रद्द होने से मिलने की पुरानी कल्पना बदल जाएगी, लेकिन करीब मौजूद लोगों के साथ समय का महत्व समझ में आएगा। परिवार के बीच अपनी पसंद की बात छेड़ेंगे तो संवाद में गर्मजोशी रहेगी।
तुला हेल्थ राशिफल
मन को मेलजोल से राहत मिलेगी। आज सामाजिक बातचीत और निजी आराम के बीच खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि लोगों से मिलना अच्छा लगेगा और अपने लिए समय की चाह भी रहेगी। दिन भर की गतिविधियों के बाद शांत बैठने की इच्छा होगी। सेहत में किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए सामान्य देखभाल ही दिन का आधार रहेगी। यात्रा की योजना हटने के बाद खाली हुए समय को लेकर थोड़ी उलझन होगी, फिर दिन की गति सहज होगी। अपने आराम का एक तय हिस्सा रखें। शाम को परिचित आवाजें और घर का सामान्य माहौल मन को ठहराव देंगे।
क्या करें
पढ़ाई में अटका सवाल किसी सहपाठी के साथ बैठकर समझें।
क्या न करें
मकान खरीदने का फैसला आज आगे न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल आत्मविश्वास कुछ कम रहेगा और भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। खर्च आय से ऊपर जाने की संभावना है। जीवनसाथी नाराज रहेगा। विद्यार्थियों का समय भटकेगा और कारोबारी यात्रा के नतीजे कमजोर रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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